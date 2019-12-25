AirPods tasarımlı Oppo Enco Free'nin basın görselleri ortaya çıktı

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Oppo ilk 5G'li akıllı telefonu ile birlikte aynı zamanda ilk tamamen kablosuz kulaklığını da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Oppo Enco Free olarak adlandırılan cihazın tasarımını açığa çıkaran basın görselleri yayınlandı.

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Kablosuz kulaklık ilk bakışta Apple AirPods'a olan benzerliği ile dikkat çekiyor. Bu benzerlik hem kulaklıkların kendisi hem de şarj kutusu için geçerli. Oppo Enco Free farklı olarak siyah renk seçeneği ile de sunulacak.

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Kablosuz kulaklıkların pil ömrü kendi sınıfı için standart seviyelerde olacak. Şarj kutusu ile birlikte 25 saat dinleme, 15 saat konuşma süresi vadediliyor. Kulaklıkların her biri tek başına 5 saat dinleme ve 3 saat konuşma süresi sunacak.

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Oppo Enco Free'nin 26 Aralık tarihinde yeni Reno 3 serisi akıllı telefonlarla birlikte tanıtılması bekleniyor.