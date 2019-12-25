Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AirPods tasarımlı Oppo Enco Free'nin basın görselleri ortaya çıktı

    Apple AirPods ile aynı tasarıma sahip kablosuz kulaklıkların sayısı her geçen gün artıyor. Oppo'nun yeni kablosuz kulaklığı Oppo Enco Free de bu kervana katılacak.
    46 dk.
    424
    45
    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    AirPods tasarımlı Oppo Enco Free'nin basın görselleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Oppo ilk 5G'li akıllı telefonu ile birlikte aynı zamanda ilk tamamen kablosuz kulaklığını da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Oppo Enco Free olarak adlandırılan cihazın tasarımını açığa çıkaran basın görselleri yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Realme Buds Air satış rekoru kırdı"

    Kablosuz kulaklık ilk bakışta Apple AirPods'a olan benzerliği ile dikkat çekiyor. Bu benzerlik hem kulaklıkların kendisi hem de şarj kutusu için geçerli. Oppo Enco Free farklı olarak siyah renk seçeneği ile de sunulacak.

    AirPods tasarımlı Oppo Enco Free'nin basın görselleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Geri sayım başladı

    Kablosuz kulaklıkların pil ömrü kendi sınıfı için standart seviyelerde olacak. Şarj kutusu ile birlikte 25 saat dinleme, 15 saat konuşma süresi vadediliyor. Kulaklıkların her biri tek başına 5 saat dinleme ve 3 saat konuşma süresi sunacak.

    AirPods tasarımlı Oppo Enco Free'nin basın görselleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Oppo Enco Free'nin 26 Aralık tarihinde yeni Reno 3 serisi akıllı telefonlarla birlikte tanıtılması bekleniyor.



    Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 16 dk. Microsoft, Windows 10'da sürücü ve güncellemelerin yüklenmesini kolaylaştıracak 46 dk. GÖRÜNTÜLENEN AirPods tasarımlı Oppo Enco Free'nin basın görselleri ortaya çıktı Sonraki Ryzen işlemcili Acer Nitro 5 satışa çıktı 1 sa. DH okurları yılın en iyi alt seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket] 2 sa. AMD’nin 32 çekirdekli yongası 140 watt TDP’ye düşürüldü: Halen Core i9-10980XE’den çok daha hızlı 2 sa. Uygun fiyatlı bilgisayarların yolunu açan Chuck Peddle hayatını kaybetti 3 sa. Honda'dan veri sızıntısı: Yaklaşık 1 milyar veri internete düştü! 3 sa. Binance borsası Türk Lirası ile işlem çiftlerini genişletiyor 4 sa. Fallout 76 oyununda hacker saldırısı 4 sa. WD 20 TB kapasiteli SMR sürücülerini duyurdu 5 sa. Japon Dünya gözlem uydusu, Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi 5 sa. Yeni nesil Ford Focus RS, hibrit olarak karşımıza çıkabilir 6 sa. Avustralya’da devam eden orman yangınları, yıllık CO2 emisyon değerlerini allak bullak etti 6 sa. Yerli otomobilin “lale” şeklindeki ızgarası ortaya çıktı 7 sa. OnePlus'ın CES 2020'de tanıtacağı Concept One, katlanabilir akıllı telefon olabilir 8 sa. DH okurları yılın en iyi orta seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket] 8 sa. Realme, giyilebilir teknolojik ürünlerini 2020'nin ilk yarısında piyasaya sürecek 9 sa. MediaTek Dimensity 800 yonga seti tanıtıldı 9 sa. MSI dünyanın ilk mini-LED ekranlı dizüstü bilgisayarını CES 2020'de tanıtacak 10 sa. Nvidia: RTX 2080 Max-Q yeni nesil konsoldan daha güçlü 11 sa. Speedtest'in mobil uygulamasına VPN özelliği eklendi 11 sa. Casusluk için kullanıldığı iddia edilen mesajlaşma uygulaması ToTok, Google Play ve App Store'dan kaldırıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Turkcell Yaani Mail hizmete başladı
    DonanımHaber
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    İSKİ skandalından beter, Mansur Yavaş yavaş batıyor!
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim