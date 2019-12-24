Realme Buds Air satış rekoru kırdı

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Realme geçen hafta uygun fiyata zengin özellikler sunan ilk gerçek kablosuz kulaklığını tanıtmıştı. Realme Buds Air olarak adlandırılan cihaz lansmandan hemen sonra Hindistan'da satış rekoru kırdı.

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Şirket tarafından aktarılan bilgilere göre kablosuz kulaklık 1 saat içerisinde 11.000 adet satarak önemli bir başarıya imza attı. Realme Buds Air'in 55 dolar gibi son derece uygun bir fiyat etiketi taşıdığını hatırlatalım.

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Realme Buds Air Özellikleri

Kulaklıklarda konuşma ve gürültü azaltma için kullanılan çift mikrofon, Bluetooth 5.0 modülü ve 12 mm'lik sürücü yer alıyor. Her biri tek başına 3 saat kesintisiz şarkı dinleme süresi sunarken, şarj kutusu 17 saate kadar pil ömrü sağlayabiliyor.

R1 yonga setinden güç alan Realme Buds Air, aramaları cevaplayıp/sonlandırmayı, müzik parçalarını değiştirmeyi, sesli asistanı başlatmayı ve oyun modunu etkinleştirmeyi sağlayan dokunmatik kontrol özelliği sunuyor.