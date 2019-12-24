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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme Buds Air satış rekoru kırdı

    Realme ilk gerçek kablosuz kulaklığını geçtiğimiz hafta piyasaya sürmüştü. Uygun fiyat etiketiyle çıkış yapan Realme Buds Air satış rekoruna imza attı.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Realme Buds Air satış rekoru kırdı
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    Realme geçen hafta uygun fiyata zengin özellikler sunan ilk gerçek kablosuz kulaklığını tanıtmıştı. Realme Buds Air olarak adlandırılan cihaz lansmandan hemen sonra Hindistan'da satış rekoru kırdı.

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    Şirket tarafından aktarılan bilgilere göre kablosuz kulaklık 1 saat içerisinde 11.000 adet satarak önemli bir başarıya imza attı. Realme Buds Air'in 55 dolar gibi son derece uygun bir fiyat etiketi taşıdığını hatırlatalım.

    Realme Buds Air satış rekoru kırdı
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    Realme Buds Air Özellikleri

    Kulaklıklarda konuşma ve gürültü azaltma için kullanılan çift mikrofon, Bluetooth 5.0 modülü ve 12 mm'lik sürücü yer alıyor. Her biri tek başına 3 saat kesintisiz şarkı dinleme süresi sunarken, şarj kutusu 17 saate kadar pil ömrü sağlayabiliyor.

    R1 yonga setinden güç alan Realme Buds Air, aramaları cevaplayıp/sonlandırmayı, müzik parçalarını değiştirmeyi, sesli asistanı başlatmayı ve oyun modunu etkinleştirmeyi sağlayan dokunmatik kontrol özelliği sunuyor.



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    canavan06 18 dk.
    Fiyat performans olarak qcy ve blitzwolf bundan daha iyi
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    12 Angry Men 48 dk.
    Sırf airpods'a benzedıgı ıcın bu kadar satmıştır. Başka tasarımda olsa satmazdı.
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    swat882 1 sa.
    qcy t5 bundan her yönüyle önde
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    ssbrutality 1 sa.
    3 saat çok kisa... 23 dolarlik fiyatıyla qcy t5 bunun kafasina vurur
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    kmlfgkc 1 sa.
    gelsin sarısından alaçam.
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    grafman09 1 sa.
    Tamam apple'ı fiyatları ile eleştiriyoruz.. Ama adamın yaptığı ürünlerden alıp tasarlıyıp benzerini bu benim malım diye satmak.. Emek hırsızlığı olmuyor mu?
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    kucukyenici 1 sa.
    Bizim para ile çarpınca 55 Dolar bile büyük rakamlara ulaşıyor. Son derece uygun derken Elmaya kıyasla mı?
    Baz olarak elma ürünleri alınınca diğerleri ucuzmuş gibi oluyor. Satış-pazarlama tekniği...
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