Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AirPower için tünelin ucundaki ışık göründü: İşte AirPower'a ait son prototipin görüntüleri

    Aşırı ısınma problemleri yüzünden Apple'ın kalite standartlarını karşılayamayan AirPower'ın aşırı ısınma sorunu çözüldü. İşte AirPower'ın çalışırken ki görüntüleri:
    2
    3 sa.
    928
    17
    2
    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    AirPower için tünelin ucundaki ışık göründü: İşte AirPower'a ait son prototipin görüntüleri
    Tam Boyutta Gör

    Aşırı ısınma problemleri yüzünden Apple'ın kalite standartlarını karşılayamayan AirPower için önemli bir eşik aşıldı. AirPower'daki sorunların ana kaynağı olan Apple Watch; AirPods Pro ile birlikte AirPower üzerinde şarj olurken görüntülendi. 

    Apple Watch'un ikinci bir cihazla aynı anda şarj olması önemli, zira Apple Watch'un Qi kablosuz şarj standartına kıyasla daha fazla güç tüketen ince ayarlı özel bir şarj teknolojisi kullanması, AirPower'daki şarj bobinlerinin aşırı ısınmasına sebep oluyordu. 

    Ayrıca Bkz. "POCO F2 Pro Türkiye'de satışa sunuldu! İşte Türkiye fiyatı"

    "AirPower'ın aşırı ısınma problemi giderildi"

    Jon Prosser tarafından paylaşılan görüntülere göre, Apple bu sorunların üstesinden gelmeyi başarmış. Apple sızıntılarıyla ünlenen teknoloji analisti Prosser, daha önce AirPower'ın iPhone X'da kullanılan A11 Bionic yonga setiyle güçlendirileceğini söylemişti. Böylece AirPower'ın daha iyi dinamik enerji ve ısı kontrolü sağlayacağı ve aşırı ısınma sorununun giderileceği ön görülüyordu. Görünen o ki bu sorunların üstesinden gelinmiş.



    https://twitter.com/jon_prosser/status/1273612718306668544 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    misterrium (Doruk Buğday) 2 sa.
    abi aliexpresse gir şunun yağtığını yapan trilyon tane ürün var zaten, biride bende var 3in1 şarj padi hepsini sarj ediyorum valla toplamda da 80TL'mi ne tuttu
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Bay Robot ( tunc) 2 sa. misterrium
    Evet aldım bir tane telefon şarjdayken şarjı azalıyor üstüne ısınıyor güvenip bıraksam evi falan yakar heralde.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 40 dk. Yeni vaka sayısında düne göre 125 azalma oldu (18 Haziran) 49 dk. ASUS ROG Phone 3 kanlı canlı görüntülendi 1 sa. Cyberpunk 2077'den bir kötü haber daha: İki ay ertelendi 1 sa. 3Doodler Build & Play dinamolu yazıcı satışa çıktı 1 sa. Netflix'in yeni fantastik dizisi Cursed'ın fragmanı yayınlandı 2 sa. Dell dünyanın ilk USB Tip-C hoparlör ve bağlantı merkezini duyurdu 2 sa. Kia, garanti sürelerini 1 ay daha uzattı 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN AirPower için tünelin ucundaki ışık göründü: İşte AirPower'a ait son prototipin görüntüleri Sonraki Radeon Pro 5600M test sonuçları yüz güldürüyor 4 sa. Elektrikli Mini Cooper SE Türkiye fiyatı ve özellikleri 4 sa. Apple Watch satışları düşüşte 4 sa. Seste devrim! Elgato Wave 3 USB Mikrofon inceleme 5 sa. Tiger Lake işlemcisi Battlefield V’te oynanabilir deneyim sunuyor 5 sa. POCO F2 Pro Türkiye'de satışa sunuldu! İşte Türkiye fiyatı 5 sa. Türkiye Varlık Fonu, Turkcell’e ortak oldu 6 sa. LGS ve YKS günleri, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 7 sa. Qualcomm robotlar için en güçlü 5G çözümünü duyurdu 7 sa. 2020 Mercedes-AMG E 63 ailesi yenilenen yüzüyle sahnede 8 sa. X-Ray kameralı OnePlus 8 Pro, Türkiye'de satışa sunuldu 9 sa. Rekor Ethereum gönderim ücretlerinin arkasından piramit şeması çıktı 10 sa. Havakalkanı isimli teknoloji, uçakları Kovid-19’a karşı daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor 10 sa. Razer THX Spatial Audio uygulaması Windows 10 için satışa sunuldu 19 sa. Türkiye’de korona bağışıklığı %1,5’in altında 20 sa. Tweetlere ses kaydı ekleme özelliği iOS için kullanıma sunuldu 21 sa. Dünya ve Venüs, Mars'tan görüntülendi: İşte büyüleyici fotoğraf 21 sa. Lexar resmen DRAM pazarında 22 sa. MSI ve SEAGATE ortaklığında Dota 2 turnuvası düzenleniyor 22 sa. Elektrikli Volkswagen ID.4'ün tasarımı Çin'de ortaya çıktı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi