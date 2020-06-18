AirPower için tünelin ucundaki ışık göründü: İşte AirPower'a ait son prototipin görüntüleri

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Aşırı ısınma problemleri yüzünden Apple'ın kalite standartlarını karşılayamayan AirPower için önemli bir eşik aşıldı. AirPower'daki sorunların ana kaynağı olan Apple Watch; AirPods Pro ile birlikte AirPower üzerinde şarj olurken görüntülendi.

Apple Watch'un ikinci bir cihazla aynı anda şarj olması önemli, zira Apple Watch'un Qi kablosuz şarj standartına kıyasla daha fazla güç tüketen ince ayarlı özel bir şarj teknolojisi kullanması, AirPower'daki şarj bobinlerinin aşırı ısınmasına sebep oluyordu.

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"AirPower'ın aşırı ısınma problemi giderildi"

Jon Prosser tarafından paylaşılan görüntülere göre, Apple bu sorunların üstesinden gelmeyi başarmış. Apple sızıntılarıyla ünlenen teknoloji analisti Prosser, daha önce AirPower'ın iPhone X'da kullanılan A11 Bionic yonga setiyle güçlendirileceğini söylemişti. Böylece AirPower'ın daha iyi dinamik enerji ve ısı kontrolü sağlayacağı ve aşırı ısınma sorununun giderileceği ön görülüyordu. Görünen o ki bu sorunların üstesinden gelinmiş.

https://twitter.com/jon_prosser/status/1273612718306668544

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