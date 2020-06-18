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    POCO F2 Pro Türkiye'de satışa sunuldu! İşte Türkiye fiyatı

    POCO F2 Pro, Türkiye lansmanın ardından satışa sunuldu. İşte Türkiye topraklarına ayak basan POCO F2 Pro'nun Türkiye fiyatı ve özellikleri:
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    1 sa.
    1,1b
    90
    24
    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    POCO F2 Pro Türkiye'de satışa sunuldu! İşte Türkiye fiyatı
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    Geçtiğimiz ay duyurulan POCO F2 Pro, az önce gerçekleştirilen Türkiye lansmanının ardından Hepsiburada üzerinden satışa sunuldu. RAM ve depolama kapasitesine göre iki farklı sürümle satışa sunulan POCO F2 Pro; beyaz, gri, mavi ve mor renk seçenekleriyle satın alınabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "5G destekli Snapdragon 690 yonga seti duyuruldu: Bütçe dostu 5G telefonlar geliyor"

    POCO F2 Pro Türkiye fiyatı

    Etkinlik sırasında 6 GB RAM + 128 GB hafızalı modelin tavsiye edilen Türkiye fiyatı 6.999 TL olarak açıklanırken, 8 GB RAM + 128 GB hafızalı modelin fiyatı ise 7.999 TL olarak duyuruldu.

    Lansmanın hemen ardından Hepsiburada üzerinden satışlarına başlanan POCO F2 Pro (6 GB RAM + 128 GB depolama), lansmana özel Xiaomi Mi Band 4 hediyesiyle birlikte 6.499 TL'ye satın alınabiliyor.

    POCO F2 Pro Türkiye'de satışa sunuldu! İşte Türkiye fiyatı
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    POCO F2 Pro özellikleri ile neler sunuyordu?

    İnç başına 395 ppi yoğunluğunda 1080 x 2400p FullHD+ çözünürlük sunan, 6.67 inç büyüklüğündeki AMOLED ekran üzerine kurulan POCO F2 Pro, Corning Gorilla Glass 5 ile korunan çerçevesiz ekranla geliyor. Çerçevesiz ekranlı bu tasarımın önündeki en büyük engellerden biri olan ön kamera, açılıp kapanabilen bir mekanizma içerisine yerleştirilmiş ve böylelikle %92.7 gibi oldukça agresif bir ekran/kasa oranı elde edilmiş.

    Saniyede 120 kare ağır çekim kabiliyetine sahip 20 MP çözünürlüklü selfie kamerasına ev sahipliği yapan bu mekanizma, 0.58 saniyede açılıp kapanırken, düşme sırasında da otomatikman kapanabiliyor.

    POCO F2 Pro Türkiye'de satışa sunuldu! İşte Türkiye fiyatı
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    20: 9 görüntü formatına sahip ve HDR10 + ile sertifikalandırılan bu ekranın en büyük eksisi ise 60 Hz yenileme hızı sunuyor olması. İçerisinde parmak izi tarayıcıya ev sahipliği yapan Samsung üretimi ekran, güneş ışığı altında maksimum 1200 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor. 

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    Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 865 ile güçlendirilen POCO F2 Pro'nun temel sürümünde 6 GB kapasiteli LPDDR4x RAM ve 128 GB UFS 3.1 depolama birimi bulunsa da 8 GB LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama birimi kullanan 256 GB hafıza seçeneği de tüketicilerin önüne sunuluyor.

    POCO, telefonun termal performansını artırmak için soğutma tarafına ayrıca özen göstererek, POCO F2 Pro'da LiquidCool Technology 2.0 adını verdiği özel bir sıvı soğutma çözümüne yer veriyor.

    POCO F2 Pro Türkiye'de satışa sunuldu! İşte Türkiye fiyatı
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    Tüm bu donanımın beslenme kaynağı ise 4700 mAh kapasiteli batarya. 30W hızlı şarj desteğine sahip batarya, 63 dakikada tam şarj olabiliyor. 

    Bağlantı tarafında ise telefona Wi-Fi 6 modem, 5G destekli Snapdragon X55 modem, kızılötesi algılayıcı, 400 metreye kadar kapsama alanı sunan Bluetooth 5.1 destekli Süper Bluetooth, NFC, 3.5mm kulaklık girişi ve USB-C girişi eşlik ediyor. Tüm bunlara ek olarak daha stabil bir internet bağlantısı için aynı anda üç ağa bağlanabilen 5G MultiLink özelliğine de yer verilmiş durumda.

    POCO F2 Pro'nun dörlü kamera kurulumunda yer alan görüntü sensörlerinin teknik özellikleri şu şekilde:

    • 64 MP Sony IMX686 ana kamera sensörü (1/1.7 inç sensör boyutu, 26 mm odak uzaklığı, 0.8µm piksel boyutu, piksel birleştirme teknolojisi ile 1.6µm süper piksel oluşturma, OIS desteği)
    • 13 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera sensörü (123 derece çekim imkanı)
    • 5 MP çözünürlüklü telefoto kamera sensörü (50 mm odak uzaklığı, 2 kat optik yakınlaştırma)
    • 2 MP çözünürlüklü derinlik kamera sensörü

    Teknik detayları yukarıdaki gibi olan kamera donanımı, 8K çözünürlükte video çekebiliyor. Buna ek olarak Super Night Scene 2.0, sinema çekim modu, tek tıkla vLog modu gibi yapay zeka destekli çeşitli çekim modları da kamera yazılımına dahil edilmiş.

    POCO F2 Pro Türkiye'de satışa sunuldu! İşte Türkiye fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    POCO F2 Pro yurt dışı fiyatı ne kadar?

    Kutudan Android 10 işletim sistemi üzerine Poco Launcher 2.0 kullanıcı arabirimi giydirilmiş şekilde çıkan POCO F2 Pro; gri, mor, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle satın alınabiliyor.

    POCO F2 Pro'nun RAM ve depolama kapasitesine göre fiyatlandırması ise şu şekilde:

    • 6 GB RAM + 128 GB hafızalı POCO F2 Pro - 499 euro
    • 8 GB RAM + 256 GB hafızalı POCO F2 Pro - 599 euro



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    dark.king 1 sa. en beğenilen
    Apple'dan özür dilemek gerekiyor artık. Amiral katili artık apple olmuştur.
    Yanıtla +9
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    LacWer (Ahmet Lacwer) 55 dk.
    Avrupa da Poco F2 Pro : 499€

    Avrupa da iPhone SE: 499€



    Türkiye'de Poco: 6999₺

    Türkiye'de iPhone Se: 5299₺



    Sonra Apple pahalı diyorlar birde. Bu fiyata iPhone 11 varken bunu alanın aklından şüphe ederim
    Avrupa da Poco F2 Pro : 499€ Avrupa da iPhone SE: 499€ Türkiye'de Poco: 6999₺ Türkiye'de iPhone Se: 5299₺ Son...
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    Yanıtla +9
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    Formani 1 dk. mert1907
    La ağanın Poconun üstüne poc olurmi la
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    Giresunlufuk (Ufuk ) 6 dk.
    Gülüp geçerim bu fiyata.
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    constantine05 (ismet ) 11 dk.
    Lansmana özel fiyat var,hemen sipariş geçelim. Ucuz fiyat sonuçta. Çok büyük kıyak geçmişler bizlere fiyat konusunda. Satış rekorları gelir.
    1 Yanıt Yanıtla
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    harce74 5 dk. constantine05
    birde yanlış yazmışlar 8 gb ram 128 gb normalde böyle model yok 8 gb ram 256 gb var aslında
    6 gb ram 128 gb olması lazımdı
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    sfgsfgsfg (Yusuf Güvercin) 15 dk.
    Ya bir yürüyün gidin. O paraya iphone 11 biraz fazlasi xs ve ayni aralikta s20 daha düşük fiyata s10 var. Bu keriz silkelemekten başka birşey değil.
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    tarum_58 20 dk.
    Eski parayla yedi milyon TL cik
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    ErkanSYK 24 dk.
    Kafalar 8 milyon :)
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    evlbleef 30 dk.
    Fiyatlara bak abooo
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    zero fear 31 dk.
    Almayın düşsün bu kadar basit.
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    emin14265 34 dk. yeni yorumcu
    Bu fiyata satmaz
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    22 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

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