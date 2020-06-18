POCO F2 Pro Türkiye'de satışa sunuldu! İşte Türkiye fiyatı

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Geçtiğimiz ay duyurulan POCO F2 Pro, az önce gerçekleştirilen Türkiye lansmanının ardından Hepsiburada üzerinden satışa sunuldu. RAM ve depolama kapasitesine göre iki farklı sürümle satışa sunulan POCO F2 Pro; beyaz, gri, mavi ve mor renk seçenekleriyle satın alınabiliyor.

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POCO F2 Pro Türkiye fiyatı

Etkinlik sırasında 6 GB RAM + 128 GB hafızalı modelin tavsiye edilen Türkiye fiyatı 6.999 TL olarak açıklanırken, 8 GB RAM + 128 GB hafızalı modelin fiyatı ise 7.999 TL olarak duyuruldu.

Lansmanın hemen ardından Hepsiburada üzerinden satışlarına başlanan POCO F2 Pro (6 GB RAM + 128 GB depolama), lansmana özel Xiaomi Mi Band 4 hediyesiyle birlikte 6.499 TL'ye satın alınabiliyor.

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POCO F2 Pro özellikleri ile neler sunuyordu?

İnç başına 395 ppi yoğunluğunda 1080 x 2400p FullHD+ çözünürlük sunan, 6.67 inç büyüklüğündeki AMOLED ekran üzerine kurulan POCO F2 Pro, Corning Gorilla Glass 5 ile korunan çerçevesiz ekranla geliyor. Çerçevesiz ekranlı bu tasarımın önündeki en büyük engellerden biri olan ön kamera, açılıp kapanabilen bir mekanizma içerisine yerleştirilmiş ve böylelikle %92.7 gibi oldukça agresif bir ekran/kasa oranı elde edilmiş.

Saniyede 120 kare ağır çekim kabiliyetine sahip 20 MP çözünürlüklü selfie kamerasına ev sahipliği yapan bu mekanizma, 0.58 saniyede açılıp kapanırken, düşme sırasında da otomatikman kapanabiliyor.

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20: 9 görüntü formatına sahip ve HDR10 + ile sertifikalandırılan bu ekranın en büyük eksisi ise 60 Hz yenileme hızı sunuyor olması. İçerisinde parmak izi tarayıcıya ev sahipliği yapan Samsung üretimi ekran, güneş ışığı altında maksimum 1200 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor.

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POCO F2 Pro Türkiye'ye geliyor

Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 865 ile güçlendirilen POCO F2 Pro'nun temel sürümünde 6 GB kapasiteli LPDDR4x RAM ve 128 GB UFS 3.1 depolama birimi bulunsa da 8 GB LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama birimi kullanan 256 GB hafıza seçeneği de tüketicilerin önüne sunuluyor.

POCO, telefonun termal performansını artırmak için soğutma tarafına ayrıca özen göstererek, POCO F2 Pro'da LiquidCool Technology 2.0 adını verdiği özel bir sıvı soğutma çözümüne yer veriyor.

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Tüm bu donanımın beslenme kaynağı ise 4700 mAh kapasiteli batarya. 30W hızlı şarj desteğine sahip batarya, 63 dakikada tam şarj olabiliyor.

Bağlantı tarafında ise telefona Wi-Fi 6 modem, 5G destekli Snapdragon X55 modem, kızılötesi algılayıcı, 400 metreye kadar kapsama alanı sunan Bluetooth 5.1 destekli Süper Bluetooth, NFC, 3.5mm kulaklık girişi ve USB-C girişi eşlik ediyor. Tüm bunlara ek olarak daha stabil bir internet bağlantısı için aynı anda üç ağa bağlanabilen 5G MultiLink özelliğine de yer verilmiş durumda.

POCO F2 Pro'nun dörlü kamera kurulumunda yer alan görüntü sensörlerinin teknik özellikleri şu şekilde:

64 MP Sony IMX686 ana kamera sensörü (1/1.7 inç sensör boyutu, 26 mm odak uzaklığı, 0.8µm piksel boyutu, piksel birleştirme teknolojisi ile 1.6µm süper piksel oluşturma, OIS desteği)

13 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera sensörü (123 derece çekim imkanı)

5 MP çözünürlüklü telefoto kamera sensörü (50 mm odak uzaklığı, 2 kat optik yakınlaştırma)

2 MP çözünürlüklü derinlik kamera sensörü

Teknik detayları yukarıdaki gibi olan kamera donanımı, 8K çözünürlükte video çekebiliyor. Buna ek olarak Super Night Scene 2.0, sinema çekim modu, tek tıkla vLog modu gibi yapay zeka destekli çeşitli çekim modları da kamera yazılımına dahil edilmiş.

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POCO F2 Pro yurt dışı fiyatı ne kadar?

Kutudan Android 10 işletim sistemi üzerine Poco Launcher 2.0 kullanıcı arabirimi giydirilmiş şekilde çıkan POCO F2 Pro; gri, mor, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle satın alınabiliyor.

POCO F2 Pro'nun RAM ve depolama kapasitesine göre fiyatlandırması ise şu şekilde:

6 GB RAM + 128 GB hafızalı POCO F2 Pro - 499 euro

8 GB RAM + 256 GB hafızalı POCO F2 Pro - 599 euro

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