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Akıllı telefonlar için yeni grafik işlem birimi: PowerVR SGX554

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ARM'ın yeni nesil  Mali-T604 grafik yongasını duyurmasının ardından, ortakları arasında Intel ve Apple'ın da bulunduğı Imagination firmasından karşı atak geldi ve yongada sistem çözümleri için geliştirilen PowerVR SGX554 kod adlı yeni grafik çekirdeği lanse edildi. Esnek tasarım anlayışının bir ürünün olan ve kullanım modeline bağlı olarak tek veya çok çekirdekli (2-8) yapıda kullanılabilen yeni grafik çekirdeği, DirectX 9, OpenGL 2.1, OpenGL ES 2.0, OpenVG 1.1 ve OpenCL 1.1gibi standartlara destek sunuyor.

Yaygın olarak kullanılan çeşitli video formatları için donanımsal hızlandırma desteği sunan yeni grafik biriminin, akıllı telefonlar ve gömülü uygulamalardaki grafik performansına yeni bir boyut kazandıracağı ifade ediliyor. Mali  Mali-T604 ile grafik performansında önemli gelişmeler kaydeden ARM'a karşı, Imagination firmasının hamlesi önemli zira Imagination'ın PowerVR çözümleri bugün pek çok SoC platformunda yaygın olarak kullanılıyor ancak başta Samsung gibi üreticiler  Mali-T604'e ilgi duyduklarını açıklıyorlar.

PowerVR Series5XT çatısı altında hazırlanan yeni grafik yongasının 2011 ile birlikte yongada sistem platformlarına adapte olması ve akıllı telefon/tablet bilgisayarlarda görünmeye başlaması bekleniyor.


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Batuist 8 yıl
nvidianın 3 boyutlu bir oyunla sunumunu yaptığı tegra oldukça iyidi.. aynı şekilde buna benzer sunumlarıda bu işlemcilerden bekliyoruz.. en azından son kullanıcı olarak aralarındaki farkı görerek anlasak daha iyi olurdu bizim için...!! ama işlemciler önce cihazlarda kullanılacak sonra yazılımcılar bunun için oyun geliştiricek vs. bu çok zaman alır sanırım..
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mertekin 8 yıl
Şimdi bu Tegra 2'den dahamı iyi acaba?
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poweredbyofk 8 yıl
BAKALIM ARM ŞİMDİ NE YAPACAK :D
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Chembond 8 yıl
Şu en son model superphone'larda olan ve Iphone 4'ten daha çok üçgen çizebilme yeteneğine sahip grafik yongası değilmi bu?
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