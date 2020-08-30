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    AkınRobotics, dört ayaklı robot ARAT’ın yeni versiyonu hakkında konuştu

    Konya mekezli Akınsoft tarafından kurulan AkınRobotics isimli teknoloji ve robotik firması, ARAT adını verdiği dört ayaklı robotun yeni versiyonunu tanıttı.
    7 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    AkınRobotics, dört ayaklı robot ARAT’ın yeni versiyonu hakkında konuştu
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    Konya merkezli bilişim ve robotik teknoloji firması AkınRobotics, yeni projeleriyle ülkemizin bu alandaki önemli kuruluşlarından biri olmaya devam ediyor.

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    Akınsoft tarafından kurulan insansı robot fabrikasınca geliştirilen birçok prototipin yanında dört ayaklı robot ARAT üzerinde de çalışan şirket, robotun yeni versiyonu ARAT 3.2’yle ilgili paylaşımda bulundu.

    AkınRobotics, dört ayaklı robot ARAT’ın yeni versiyonu hakkında konuştu

    ARAT’ın detayları hakkında bilgi veren geliştirici ekip, robotun 25 kilogram ağırlık, 62 santimetre yükseklik, 74 santimetre boy ve 40 santimetre genişliğe sahip olduğunu ifade etti. Her biri 3 eklemden oluşan 4 bacağı ile dengede kalarak yürüme, yönelme, koşma, basamak çıkma gibi özellikleriyle keşif yapabilen robot, yük taşıma özelliğine de sahip. ARAT 3.2'de kullanılan motorlar ise AkınRobotics bünyesinde geliştirilip üretilmiş. Halen daha geliştirilme aşamasında olan ARAT, ileriki dönemde arama kurtarma faaliyetlerinde ilgili personelle birlikte görev yapmaya hazır hale gelecek.

    Akınsoft yetkililerinin ARAT’a yönelik yaptığı açıklamaların bulunduğu videoya aşağıda göz atabilirsiniz.   



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/dort-ayakli-robot-arat-gelistirilmeye-devam-ediyor/1956378 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    bypangea (Kadir Turan) 6 sa. en beğenilen
    Daha iyisini yapmak dileğiyle...
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    gently weeps (kaan tuncel) 1 sa. (düzenlendi)
    Hiç birtanesi çıkıp dememiş mi bu niye titriyor diye.

    Bide yazık şu işçilere cnc makinesinin önüne adam dikip yanına vantilatör koymuşlar
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    alito (A. Teyfik Görmez) 1 sa.
    Robot parkinson hastası olmuş bunların elinde. Her yanı ayrı telden çalıyor acıdım valla.
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    nebulabado 3 sa.
    Bu gün Spot'u görünce almamız gereken çok yol olduğunu anladım. Ama güzel bir başlangıç olmuş, daha çok geliştirileceğine inanıyorum.
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    face1tr 4 sa.
    İzlerken utandım??
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    mokoko_TR 4 sa. face1tr
    kimin adına utandın abd mi ab mi ?
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    Bloodin 6 sa.
    Ülkemizde de böyle gelişmelerin olduğunu görmek oldukça sevindirici, ayağınıza taş değmesin. Kimse kısacık sürede Boston Dynamics'in Spot'unu geçmenizi beklemiyor elbette. Bu şekilde kararlılıkla devam ederseniz gelişecek ve belki bir gün Spot'u dahi geçecektir.
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    bypangea (Kadir Turan) 6 sa. en beğenilen
    Daha iyisini yapmak dileğiyle...
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