AkınRobotics, dört ayaklı robot ARAT’ın yeni versiyonu hakkında konuştu

Tam Boyutta Gör Konya merkezli bilişim ve robotik teknoloji firması AkınRobotics, yeni projeleriyle ülkemizin bu alandaki önemli kuruluşlarından biri olmaya devam ediyor.

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Akınsoft tarafından kurulan insansı robot fabrikasınca geliştirilen birçok prototipin yanında dört ayaklı robot ARAT üzerinde de çalışan şirket, robotun yeni versiyonu ARAT 3.2’yle ilgili paylaşımda bulundu.

ARAT’ın detayları hakkında bilgi veren geliştirici ekip, robotun 25 kilogram ağırlık, 62 santimetre yükseklik, 74 santimetre boy ve 40 santimetre genişliğe sahip olduğunu ifade etti. Her biri 3 eklemden oluşan 4 bacağı ile dengede kalarak yürüme, yönelme, koşma, basamak çıkma gibi özellikleriyle keşif yapabilen robot, yük taşıma özelliğine de sahip. ARAT 3.2'de kullanılan motorlar ise AkınRobotics bünyesinde geliştirilip üretilmiş. Halen daha geliştirilme aşamasında olan ARAT, ileriki dönemde arama kurtarma faaliyetlerinde ilgili personelle birlikte görev yapmaya hazır hale gelecek.

Akınsoft yetkililerinin ARAT’a yönelik yaptığı açıklamaların bulunduğu videoya aşağıda göz atabilirsiniz.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/dort-ayakli-robot-arat-gelistirilmeye-devam-ediyor/1956378

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