Aktif gürültü engelleme özellikli Samsung Galaxy Buds+ geliyor

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Samsung'un yeni bir kablosuz kulaklık geliştirdiğine yönelik haberler var. Gelen bilgilere göre Güney Koreli şirket cihazı Galaxy Buds+ olarak adlandıracak.

Bildiğiniz üzere piyasadaki mevcut Galaxy Buds, aktif gürültü engelleme özelliği sunmuyor. Üzerinde çalışılan yeni kablosuz kulaklık ise bu teknolojiyi destekleyecek.

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Apple'ın AirPods Pro'da aktif gürültü engelleme özelliğine yer vermesinin ardından çoğu üreticinin geri planda kalmamak adına bu teknolojiye sahip kablosuz kulaklık çıkarması gerekecek. Bu şirketlerin başında da ezeli rakip Samsung geliyor.

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Büyük tasarım değişikliği beklenmiyor

Cihazla ilgili detaylar son derece az. 8 GB dahili depolama alanı ile geleceği bildiriliyor. Ayrıca beyaz, gümüş, siyah ve sarı renk seçenekleri olacak.

Tasarım açısından Galaxy Buds'tan çok farklı olması beklenmiyor. Sadece ince dokunuşlar yapılabilir. Galaxy Buds+ büyük bir ihtimalle önümüzdeki yılın başlarında Galaxy S11 ile birlikte piyasaya sürülecek.

https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-buds-plus-earbuds-active-noise-cancellation