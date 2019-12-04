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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Aktif gürültü engelleme özellikli Samsung Galaxy Buds+ geliyor

    Apple'ın AirPods Pro'da aktif gürültü engelleme teknolojisine yer vermesi rakip şirketleri de harekete geçirdi. Samsung aynı özelliğe sahip bir kablosuz kulaklık çıkarmaya hazırlanıyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Aktif gürültü engelleme özellikli Samsung Galaxy Buds+ geliyor
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    Samsung'un yeni bir kablosuz kulaklık geliştirdiğine yönelik haberler var. Gelen bilgilere göre Güney Koreli şirket cihazı Galaxy Buds+ olarak adlandıracak.

    Bildiğiniz üzere piyasadaki mevcut Galaxy Buds, aktif gürültü engelleme özelliği sunmuyor. Üzerinde çalışılan yeni kablosuz kulaklık ise bu teknolojiyi destekleyecek.

    Ayrıca Bkz. "Qualcomm dünyanın en büyük ekran altı parmak izi tarayıcısını tanıttı"

    Apple'ın AirPods Pro'da aktif gürültü engelleme özelliğine yer vermesinin ardından çoğu üreticinin geri planda kalmamak adına bu teknolojiye sahip kablosuz kulaklık çıkarması gerekecek. Bu şirketlerin başında da ezeli rakip Samsung geliyor.

    Aktif gürültü engelleme özellikli Samsung Galaxy Buds+ geliyor
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    Büyük tasarım değişikliği beklenmiyor

    Cihazla ilgili detaylar son derece az. 8 GB dahili depolama alanı ile geleceği bildiriliyor. Ayrıca beyaz, gümüş, siyah ve sarı renk seçenekleri olacak.

    Tasarım açısından Galaxy Buds'tan çok farklı olması beklenmiyor. Sadece ince dokunuşlar yapılabilir. Galaxy Buds+ büyük bir ihtimalle önümüzdeki yılın başlarında Galaxy S11 ile birlikte piyasaya sürülecek.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-buds-plus-earbuds-active-noise-cancellation Yorum Yaz
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    TITAN 1 hf. en beğenilen
    ağır çöp bunu alacagıma iphone xs max alırım
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    infom@n 1 hf. Spider_hip
    O kulaklığın ederi 5€'yu geçmez. 4€'su marka adı.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    Apple ne yaparsa onun "taklidi" yapılıyor!
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    CWaRRioR 1 hf.
    Samsung bluetooth kulaklık işini bir gözden geçirmeli. Note 9 aldığımda önceki versiyonu yanında hediye gelmişti. Birincisi kulaklık çok kaba. Kulakta doğru pozisyonda tutmak sıkıntı oluyor ve pozisyonu değiştiğinde kulakta değilmiş gibi bazı özelliklerini kapatıyor. İkincisi yanında gelen kulaklık uçları çok kötü, ses yalıtımı sıfır. Onları daha kaliteli silikonlarla değiştirince yalıtım ve ses kalitesinde düzelme olmasına rağmen bu kez de şarj kutusuna oturmasında sıkıntılar yaşatıyor. Son olarak sadece sbc codec'ini destekliyor. AptX türevleri, LDAC vs hiçbiri yok. Sonraki modellerde durum nedir bilmiyorum ama bendeki kulaklık olmamış.
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    ccandan 1 hf.
    Yine Kopyalama bölümü çalışmış . airpods gürültü engelleme çıkartmasa bunlar da çıkartmayacaktı. Hala Sektör e Apple yön veriyor Samsung Apple dan büyüktür daha iyidir kimse demesin.
    Yanıtla +1
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    khaos 1 hf.
    Sen gel harmon kardon un sahibi ol ama adam akıllı bir kablosuz kulaklık işini bile becereme
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    strathmorea 1 hf.
    Ulen bir şeyin sonuna da pulus, artı veya pro koymayın artık.
    Yanıtla +2
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    TITAN 1 hf. en beğenilen
    ağır çöp bunu alacagıma iphone xs max alırım
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Rachsuchtig 1 hf. TITAN
    Ne alaka? Iki farklı şey bunlar
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    MustafaC53 1 hf.
    samsung kulaklık yapabiliyormuydu ya.
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    Spider_hip 1 hf. MustafaC53
    Yapamadığı yerde AKG ile işbirliği yapıp 100€ luk kulaklığı telefonla hediye verdiği oluyordu. Adamlar kalite.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    samsung, Galaxy Buds+ ve
    4 etiket daha kablosuz kulaklık Cep Tel Aksesuarları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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