Qualcomm dünyanın en büyük ekran altı parmak izi tarayıcısını tanıttı

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Qualcomm, Hawaii'de gerçekleştirilen Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nde sadece Snapdragon 865 ve Snapdragon 765 yoga setlerini değil aynı zamanda yeni 3D Sonic Max adlı ultrasonik parmak izi tarayıcısını da tanıttı. Parmak izi tanıma alanı önceki versiyona kıyasla 17 kat artan 3D Sonic Max böylelikle dünyanın en büyük ekran altı parmak izi tarayıcısı oldu.

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Qualcomm sözcüsü Gordon Thomas'a göre mobil cihazlar için tasarlanan (3D Sonic dahil) mevcut parmak izi tarayıcıları yaklaşık 4 x 9 mm boyutunda olduğu için sadece parmağın bir bölmünü tanıyabiliyor. Daha büyük bir sensörün avantajı ise akıllı telefon sahibini tanımlamak için daha fazla veri toplayabilmesi.

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Çift parmak izi doğrulaması yapabiliyor

3D Sonic Max'in boyutları ise 20 mm x 30 mm. Böyle büyük bir sensörün kullanılması sistemin kandırılma ihtimalini önemli ölçüde azaltacak. Hepsi bununla da sınırlı değil. Akıllı telefonlarda kullanılan tüm ekran altı parmak izi tarayıcıları yalnızca bir parmak izini tarayabilirken 3D Sonic Max aynı anda iki parmağı tarayarak doğrulama yapabiliyor.

Qualcomm herhangi bir detay vermese de 3D Sonic Max'in 3D Sonic'ten daha hızlı çalıştığını söylüyor. Yeni nesil ultrasonik parmak izi tarayıcısı, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek akıllı telefonlarda kullanılacak. 3D Sonic Max'i Samsung Galaxy S11 ve hatta iPhone 12'de görme ihtimalimiz yüksek.