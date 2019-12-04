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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Qualcomm dünyanın en büyük ekran altı parmak izi tarayıcısını tanıttı

    Snapdragon Teknoloji Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Qualcom, dünyanın en büyük ekran altı parmak izi tarayıcısını tanıttı. 3D Sonic Max, güvenlik seviyesini ciddi anlamda artırıyor.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Qualcomm dünyanın en büyük ekran altı parmak izi tarayıcısını tanıttı
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    Qualcomm, Hawaii'de gerçekleştirilen Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nde sadece Snapdragon 865 ve Snapdragon 765 yoga setlerini değil aynı zamanda yeni 3D Sonic Max adlı ultrasonik parmak izi tarayıcısını da tanıttı. Parmak izi tanıma alanı önceki versiyona kıyasla 17 kat artan 3D Sonic Max böylelikle dünyanın en büyük ekran altı parmak izi tarayıcısı oldu.

    Ayrıca Bkz. "Qualcomm, 5G destekli Snapdragon 865 ve 765 chipsetleri tanıttı"

    Qualcomm sözcüsü Gordon Thomas'a göre mobil cihazlar için tasarlanan (3D Sonic dahil) mevcut parmak izi tarayıcıları yaklaşık 4 x 9 mm boyutunda olduğu için sadece parmağın bir bölmünü tanıyabiliyor. Daha büyük bir sensörün avantajı ise akıllı telefon sahibini tanımlamak için daha fazla veri toplayabilmesi.

    Qualcomm dünyanın en büyük ekran altı parmak izi tarayıcısını tanıttı
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    Çift parmak izi doğrulaması yapabiliyor

    3D Sonic Max'in boyutları ise 20 mm x 30 mm. Böyle büyük bir sensörün kullanılması sistemin kandırılma ihtimalini önemli ölçüde azaltacak. Hepsi bununla da sınırlı değil. Akıllı telefonlarda kullanılan tüm ekran altı parmak izi tarayıcıları yalnızca bir parmak izini tarayabilirken 3D Sonic Max aynı anda iki parmağı tarayarak doğrulama yapabiliyor.

    Qualcomm herhangi bir detay vermese de 3D Sonic Max'in 3D Sonic'ten daha hızlı çalıştığını söylüyor. Yeni nesil ultrasonik parmak izi tarayıcısı, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek akıllı telefonlarda kullanılacak. 3D Sonic Max'i Samsung Galaxy S11 ve hatta iPhone 12'de görme ihtimalimiz yüksek.



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    Relax Relax 1 hf. en beğenilen
    Bu parçalar nedeni ile fiyatlar 1300 dolara dayanacaksa gelmesin cihazlara.
    Yanıtla +8
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    Guest Account 1 hf.
    gereksiz bir ar-ge bence de. s10e deki gibi güç tuşuna koy parmak izini. daha iyi çalışıyor, daha ucuz. bu tür gereksiz oyuncaklar yerine işlemcilerin gelişmesi, işletim sistemlerinin daha verimli olması lazım.
    gereksiz bir ar-ge bence de. s10e deki gibi güç tuşuna koy parmak izini. daha iyi çalışıyor, daha ucuz. bu tür gereksiz oyuncaklar yerine işlemcilerin gelişmes...
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    OverClocK1ng 1 hf.
    Tamam, çok daha büyük deee, güç tüketiminden hiç bahsedilmemiş.
    Boyutu 17 kat büyük ama tükettiği güç de 17 kat büyük olmasa...
    1 Yanıt Yanıtla
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    gun 1 hf. OverClocK1ng
    Kaç kez kullanılacakta ne kadar pil tüketecek bence çok etkisi olmaz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    DH Misafiri 1 hf.
    Şimdi bu sensörü appleda kullanıcak aynı zamanda daha gelişmiş bir faceid de olucak apple kendi 5g modemini de üreticek zaten dünyanın en hızlı arm işlemcisine sahip bakınız a13 bionic benchamark sonuçları apple’ın işine yarar bu hareket.Apple şu ana kadar özellikle bu sene çok doğru adımlar attı macrumors haberine göre bu sensörüde kullanıcaklar yalnız piyasada bu kadar çok farklı akıllı telefon varken biz iphone kullancıları direk iphone u alır geçeriz işimize bakarız sonuçta insana para kazandıran asıl önemli olan işidir dikkatin zamanın bu oyuncaklarla çok dağıtmamak lazım direk iphoneu alır geçerim.
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    Askaparta 1 hf.
    Bile bile fişleme.
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    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    Milletin parmak iziyle sorunu yok ki. işlemciyle vs sorunu var, bu konuda ar-ge çalışmalarını geliştirseler keşke
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    Lord Melkor 1 hf.
    Bunlar da güneş altında görünüyor mu
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    surfer 1 hf. Lord Melkor
    Bazı videolar var göründüğüne dair
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    Guest Account 1 hf.
    gereksiz bir ar-ge bence de. s10e deki gibi güç tuşuna koy parmak izini. daha iyi çalışıyor, daha ucuz. bu tür gereksiz oyuncaklar yerine işlemcilerin gelişmesi, işletim sistemlerinin daha verimli olması lazım.
    Yanıtla +4
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    Fx_57,5 1 hf.
    Qualcomm bunnla uğraşana kadar argesini işlemci performansına aktarsın apple işlemcileri ger geçen sene farkı açyıor.
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    damn2u 1 hf.
    Alt seviye cihazlara sadece tarama alanı geniş parmak izi sensörleri koysunlar yeter, iki tanesine yada en hızlısına ihtiyacımız yok.
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    Relax Relax 1 hf. en beğenilen
    Bu parçalar nedeni ile fiyatlar 1300 dolara dayanacaksa gelmesin cihazlara.
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    DeepBluee2 1 hf.
    Çok doğru söylemişsin
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    qualcomm, ekran altı ve
    5 etiket daha parmak izi tarayıcısı 3D Sonic Max Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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