Algorand, ses paylaşım platformu Napster'i satın aldı

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Kripto para dünyasının gelişme kaydetmesi ile beraber bu alandaki satın alma işlemleri de atış göstermeye başlamış durumda. Bu kez bir satın alma haberi de Algorand ve New York merkezli kripto odaklı bir yatırım şirketi olan Hivemind’ten geldi. Algorand ve Hivemind, ses dosyası paylaşımı platformu Napster‘i satın aldıklarını duyurdu.

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Fiyatı açıklanmadı

2000’li yılların başında oldukça popüler olan eşler arası ses dosyası paylaşım platformu Napster, Hivemind ve Algorand tarafından henüz açıklanmayan bir fiyata satın alındı. Söz konusu satın alma işleminin duyurusu Hivemind’ın resmi Twitter hesabı üzerinden yapıldı.

Hivemind’in kurucusu ve yönetici ortağı Matt Zhang konu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Dengeli piyasa ve belirsiz zamanlar genellikle heyecan verici fırsatlar getirir. Hivemind’de tez geliştirmeye ve kalıcı değer oluşturmaya inanıyoruz”

LimeWire'ı da satın almıştı

Satın alımının şartları ve satın alan iki firmanın rolü hakkında şimdilik bir bilgi bulunmuyor. Son olarak hatırlatmak gerekirse Algorand kısa süre önce 2000’li yılların popüler müzik platformlarında biri olan LimeWire ile de anlaşma sağlamıştı.

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