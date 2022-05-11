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    Terra (LUNA) yüzde 99 değer kaybetti

    Kripto para piyasasında çöküşe neden olan Luna vakfının kripto para birimi LUNA'daki kaybın oranı yüzde 99'a ulaştı. Yatırımcılar sert tepki gösteriyor.              
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    Terra (LUNA) yüzde 99 değer kaybetti
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    Kripto para piyasası, LUNA vakfının 2,4 milyar dolarlık Bitcoin (BTC) satışı nedeniyle büyük düşüş yaşıyor. Terra ekosisteminin kripto para birimi olan Terra (LUNA), yatırımcıların sert tepkisi nedeniyle bir günde yüzde 97, son 7 günde ise yüzde 99 oranında değer kaybetti.

    Bir haftada 96 dolardan 0,85 dolara düştü

    Piyasanın şu anda en çok değer kaybedeni olan Terra, hem stablecoin’i UST hem de LUNA tarafında büyük değer kayıpları yaşadı. 6 gün önce 96 dolar seviyesinden fiyatlanan LUNA, haberimizin yazımı esnasında 0,85 dolardan işlem görüyor.

    Luna vakfının 1 dolara denk olarak çıkardığı stablecoin’i olan UST yaklaşık yüzde 70 değer kaybetti ve 0,30 dolara indi.

    Binance LUNA’yı Listeden Çıkardı

    Diğer taraftan yaşanan bu gelişmeler sonrası Binance’in UST ve LUNA’yı işlem listesinden çıkarması ile beraber LUNA en büyük darbelerden birisini aldı. Liste dışı edildikten sonra LUNA, yüzde 45’in üzerinde değer kaybederken, UST yüzde 15 düşüş yaşadı.

    Ayrıca belirtmek gerekirse Terra CEO’su Do Kwon‘dan konu hakkında  bir açıklama geldi. Do Kwon, Twitter üzerinden bir flood ile ilk olarak temel havuzu 50 milyondan 100 milyona çıkarmayı önerdi.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 2 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 3 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 5 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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