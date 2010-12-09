Alienware M17x'e Sandy Bridge ve Mobility Radeon HD 6900M güncellemesi geliyor

Yüksek performanslı oyuncu bilgisayarları hazırlayan Dell, popüler dizüstü bilgisayar modeli Alienware M17x'i güncellemeye hazırlanıyor. Intel'in Ocak ayında lanse edeceği Sandy Bridge tabanlı yeni nesil mobil işlemcilerle güncellenecek olan dizüstü bilgisayarda, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Core i7-2000 serisi dört çekirdekli işlemcilere yer verilecek.

Mevcut model ile kıyaslandığında, tasarımsal anlamda da bir takım farklılıklar içermesi beklenen dizüstü bilgisayarda, ekran kartı olarak uzun bir seçenek listesi sunulacak gibi görünüyor. İşlemciye entegre grafik birimine ek olarak Alienware'in yeni M17x modelinde liste Nvidia'nın GeForce GTX 460M çözümünden Mobility Radeon HD 6900 serisine kadar gidecek.

Alienware tarafından 2011 başında lanse edilmesi beklenen M17x'in detaylı özellikleri ve fiyatı ise henüz bilinmiyor.