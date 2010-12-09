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Alienware M17x'e Sandy Bridge ve Mobility Radeon HD 6900M güncellemesi geliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,5b
1
13
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı oyuncu bilgisayarları hazırlayan Dell, popüler dizüstü bilgisayar modeli Alienware M17x'i güncellemeye hazırlanıyor. Intel'in Ocak ayında lanse edeceği Sandy Bridge tabanlı yeni nesil mobil işlemcilerle güncellenecek olan dizüstü bilgisayarda, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Core i7-2000 serisi dört çekirdekli işlemcilere yer verilecek.

Mevcut model ile kıyaslandığında, tasarımsal anlamda da bir takım farklılıklar içermesi beklenen dizüstü bilgisayarda, ekran kartı olarak uzun bir seçenek listesi sunulacak gibi görünüyor. İşlemciye entegre grafik birimine ek olarak Alienware'in yeni M17x modelinde liste Nvidia'nın GeForce GTX 460M çözümünden Mobility Radeon HD 6900 serisine kadar gidecek.

Alienware tarafından 2011 başında lanse edilmesi beklenen M17x'in detaylı özellikleri ve fiyatı ise henüz bilinmiyor.


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BraVe_06 8 yıl
@Cagdas dv6196
sen o bilgisayarı bul al 1 ay sonra yeni ekran kartı piyasaya sürülsün :)
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getta 8 yıl
1500 liraya kadar oyun oynamak için ideal laptop arıyorum yardımcı olurmusunuz.
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Batuist 8 yıl
bence bu marka donanım açısından eski güçlü günlerini yitirdi taki satılana kadar!! satıldıktan sonra ki satış ve kar beklentilerini karşılaması için donanımlar biraz aşağı çekildi... o yüzden sempati duymuyorum bu markaya.. önce eski alienware olsun!!
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recaus 8 yıl
bir alienware area 51 alx'in yerini tutabilecek kasa hayatımda görmedim sırf kasaya sayarım parayı
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quzman 8 yıl
@Cagdas dv6196 ;
Elektronik mağazalara gidip de normalde 2000 lira edecek sistemlerin üzerinde 8000TL ve Alienware yazısını görünce dudak bükmeden edemiyorum .
İçindeki ukde konusuna ben de katılıyorum .
Dünyanın en iyi bilgisayarını toplasam bile o Aurora kasa olmadıktan sonra kıymeti olmayacakmış gibi geliyor :)
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quzman 8 yıl
@22mert ;
Masaüstünde de o dediğin çakal satıcılar geçerli ...
O zaman oyun için masaüstünü de gidelim alienware'den alalım .
Ama onlar da bi renault fiyatı .
Bu cihazın bu kadar 'kazık' olmasının sebebi ekstrem oluşu ve az bulunur oluşu ...
1500 liralık laptoplarla da gayet güzel oyun oynanabiliyor ...
İlla 60+fps alacağım diyorsan o senin seçimin tabi ...
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Luc4sHood 8 yıl

quzman

@22mert ;

Masaüstünde de o dediğin çakal satıcılar geçerli ...

O zaman oyun için masaüstünü de gidelim alienware'den alalım .

Ama onlar da bi renault fiyatı .

Bu cihazın bu kadar 'kazık' olmasının sebebi ekstrem oluşu ve az bulunur oluşu ...

1500 liralık laptoplarla da gayet güzel oyun oynanabiliyor ...

İlla 60+fps alacağım diyorsan o senin seçimin tabi ...



Aynen katılmaktayım şu anda bi 5650,335m veya 5730 ekran kartıyle gayet güzel oyun oynanabilmekte.Bu ekran kartına sahip olan notebook fiyatlarıda 1500-2000 arası.Arkadaş bilmişlik yapmaya çalışmış fakat olmamış.
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Xagdas 8 yıl
bende Toshiba Qosmio F60 (i7+GT330) var, ama hep içimde ukdedir yani bi M17x...
Ayda bir alienware sitesine girip Custom bi laptop ya da masaüstü toplar, ödeme seçeneklerine gelince üzülerek kapatırım sayfayı...

Mucize bi bilgisayar olsa:
- Keşke değişik renk ve tasarımlarda, MacBook Pro gövdesi kadar ince yekpare alüminyum gövdeleri olsa,
- Donanım seçenekleri mükemmel Alienware donanım seçenekleri gibi zengin olsa (sli, crossX, sandy, buldozer)...
- Performansı, mükemmel Alienware "masaüstü" bilgisayarlarıyla aynı olsa,
- Fan sesi duymasak,
- HDD'si olmasa, hafıza modülleri anakarta gömülü gelse. Hem SSD ve sessiz, hem hafif olur, hem yer kaplamaz
- Klavyesi numerikli tam boy olsa,
- Touchpad'i iphone4 gibi olsa, oyunlarda falan orası ayrı bi işlev olarak ekran olsa, (YAKINDA BİRİ BUNU YAPAR BENCE)
- 3D ekranı olsa,
- 3 tane mini display portu olsa (boyutundan dolayı) 3 harici monitörde eyefinity yapabilsek,
- 3G-4G olsa, wireless 300metre olsa,
- cep telefonundan overclock edilse dicem ama o.c.'a ihtiyaç duymasak...

Herkes en üst konfigürasyon alienware alamaz tabiki...
Ama parası olana, OHOOO, O PARAYA SIVI SOĞUTMALI SERVER KASA KURULUR diyenlerin de aklına kusuyım.
O zaman hiç kimse boğazda yalı da oturmasın, ne biliyim yalı parasına, anadoludaki nispeten küçük bi ŞEHRİ (ya da ilçeyi) satın alsın...
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Acerium 8 yıl

quzman

@22mert ;

Masaüstünde de o dediğin çakal satıcılar geçerli ...

O zaman oyun için masaüstünü de gidelim alienware'den alalım .

Ama onlar da bi renault fiyatı .

Bu cihazın bu kadar 'kazık' olmasının sebebi ekstrem oluşu ve az bulunur oluşu ...

1500 liralık laptoplarla da gayet güzel oyun oynanabiliyor ...

İlla 60+fps alacağım diyorsan o senin seçimin tabi ...

+1

son ayarlarda olmasa bile orta ayarlarda tüm oyunlar oynanabiliyor...Acer markaydı sanırım adam açmış black opps u gayet güzel oynuyordu yani...
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22mert 8 yıl
hani şu laptopta oyun oynamak isteyen uçuk arkadaşlar bu işler 512 1 gb 10 terabyte ile olmuyor...
eğer laptopta oyun oyanmak istiyorsanız en az bunun gibi bi cihaza sahip olmanız lazım oda bi şahin fiyatı...
şimdi siz gidip 1500 e 2000 e satılan sözde bilgisayarcıların 1 gb bunun ekran kartı diyey yutturdugu laptoplarla iyi eğlenceler diliyorum...
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maliahmet1 8 yıl
oyuncu diz üstü yapılacak galiba güzel olacak tabi
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