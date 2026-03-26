    Alman füzyon girişimi gelişmiş lazer teknolojisini savunmaya taşıyor

    Almanya merkezli Marvel Fusion, lazer teknolojisini savunma ve sağlık alanlarına taşırken, nükleer füzyon enerjisini 2030’ların ortasına kadar ticarileştirmeyi hedefliyor.

    Alman nükleer füzyon girişimi Marvel Fusion, geliştirdiği ileri lazer teknolojisini yalnızca enerji üretimi amaçlı değil, aynı zamanda savunma, sağlık ve endüstriyel uygulamalarda da kullanılabilir hale getirmeye odaklandığını açıkladı. Şirketin bu adımının arkasında ise sürdürülebilir alternatif gelir kaynakları yaratma ihtiyacı bulunuyor.

    Lazerler savunma için kullanılacak

    Marvel Fusion, nükleer füzyon enerjisini 2030’ların ortasına doğru ticarileştirmeyi amaçlıyor. Şu ana kadar Siemens Energy ve EQT gibi önemli yatırımcılardan dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 400 milyon dolar seviyesinde fon toplandığı belirtiliyor. Ancak şirket daha fazla finansmana erişim sağlayabilmek için merkezini ABD’ye taşımayı da değerlendiriyor.

    2023 yılında Marvel Fusion, Colorado Eyalet Üniversitesi ile iş birliği yaparak lazer füzyon enerjisi araştırmaları için 150 milyon dolarlık bir tesis kurma planını duyurmuştu. Bu tesisin 2026 yılında tamamlanması, 2027 başlarında ise açılması planlanıyor.

    Marvel Fusion, lazer tabanlı füzyon araştırmalarını sürdürürken teknolojisini savunma ve sağlık gibi farklı sektörlere taşımayı planlıyor. Örneğin, dronları etkisiz hale getirebilecek lazer sistemlerinin satışı şirketin hızla büyüyen savunma harcamalarından pay almasını sağlayabilir. Bu yaklaşım, araştırmaların finansmanını sürdürebilmek ve şirketin sürdürülebilirliğini artırmak için kritik görülüyor.

