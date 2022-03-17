Almanya'da hidrojen yakıtıyla çalışan yolcu trenleri iki yıl içinde hizmete girecek

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Alman, Siemens Mobility şirketi, hidrojen yakıtlı yolcu trenlerini kiralama esasına göre sağlamak için Alman demiryolu operatörü Bayerische Regiobahn ile bir sözleşme imzaladı. Hattaki prototip trenlerin testi 2023 yılının ortalarında, ilk yolcu taşıma hizmeti ise Ocak 2024'te başlayacak.

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Birçok sektörde hidrojen yakıtına ilgi büyük

Siemens Mobility, Mireo Plus iki ve üç vagonlu tren projesini pratik uygulama için hazırladı. Tren hem tamamen pil versiyonunda hem de bir dizi pil ile hidrojen yakıt hücreleriyle üretilecek. Mireo Plus H'nin hidrojenle çalışan versiyonunda, tren 160'a kadar yolcu taşıyabilecek. Trenin maksimum hızı 160 km/s'ye ulaşacak ve menzili 600 ila 1000 km arasında olacak.

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Hidrojen yakıtına olan ilgi, ulaşımın tüm alanlarında kendini göstermekte. Otomotiv üreticileri, hidrojen hücreleriyle çalışan otomobiller ve kamyonlar için birçok tasarım geliştiriyor. Uçak tasarımcıları gibi gemi üreticileri de söz konusu . Örneğin Airbus, 2026 yılında A380 uçağının hidrojenli versiyonunun test uçuşlarına başlayacak. Öte yandan bazı analistler ise hidrojen taşımacılığının geleceği olmadığına inanıyorlar.

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