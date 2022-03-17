Tesla, otomatik pilotun plastik dubalara çarptığını gösteren çalışanını kovdu

Tesla, YouTube kanalındaki video nedeniyle çalışanı John Bernal'i işten çıkardı. Bernal, AI Addict isimli kanalında, Tesla ve otopilotla ilgili videolar yayınlıyordu.
Daha önce şirketten uyarı almış
Tesla çalışanı, son paylaştığı videoda otopilotun plastik dubayı (delinatör) fark etmediğini ve çarptığını yayınladı. Şirket ise bunu bir çıkar çatışması ve şirket politikasının ihlali olarak değerlendirdi. Tesla'nın dubayı algılamayıp çarptığı kısmı, aşağıdaki videonun 03:25'inci saniyesinden itibaren izleyebilirsiniz.
Aynı zamanda videonun birkaç yerinde daha, Tesla'nın plastik dubaları algılamadığını ve Bernal'in otomatik pilota müdahale edip çarpmayı önlediği görülüyor. Tesla çalışanının daha önce de bu tip videolar paylaştığı için şirketten uyarı aldığına dikkat çekilmiş. Videolara devam eden John Bernal'ın kovulduğu ve otopilotun beta sürümüne erişiminin kısıtlandığı belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara