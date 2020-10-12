ABD Savunma Bakanlığı, nükleer silah sevkiyatında kullanacağı yeni tır römorkunu test etti

Nükleer silahların üretimine gösterilen hassasiyet bunların depolanma ve nakliyesi gibi faaliyetlerde de ön planda yer alıyor. ABD’nin savunma sanayinin doğası gereği ülke anakarasında bulunan 48 eyalete yayılmış ve ABD Enerji Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren olan nükleer silah endüstri için eyaletler arası ulaşım hayati bir önem taşıyor.
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Nükleer silah veya nükleer silah yapımında kullanılan parçaların eyaletler arası seyahati ve bunların taşınması için kullanılan araçlar, söz konusu kurumlar için oldukça önemli. İlk atom bombasını geliştiren ülkede o dönem sıradan bir askeri aracın bagajında taşınan silah parçaları, yıllar içinde uçak ve zırhlı tren gibi araçlarla taşınmaya başlandı. 1990’lara gelindiğinde ise Sandia Ulusal Laboratuvarları (SNL) tarafından geliştirilen Safeguards Transporter adlı zırhlı tır römorku sistemi kullanılmaya başlandı
2050'li yıllara kadar hizmet verecek
Safeguards Transporter’ın günümüz şartları göz önünde bulundurulduğunda artık eskidiğini düşünen SNL ve ülke kurumları, Tekerlekli Koruyucu Nakil Aracı (Mobile Guardian Transporter) adlı tırı tasarladı. Kaza veya kaçırma gibi senaryolarda taşıdığı yüke zarar gelmesini engellemek maksadıyla geliştiren ve çok ciddi dayanıklılık testlerinden geçirilen bu araçlara yönelik bir test sonucu ise SNL tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
Daha önceki testlerde sabit bir engele çarptırılan römork, yenilen testte başka bir tırın hiddetine maruz bırakıldı. SNL ekibinin tasarladığı testte yola paralel biçimde park edilen Mobile Guardian Transporter’a tam yüklü ve roket yardımıyla hızlandırılmış bir başka tır çarptırıldı. Geliştirilme süreci yaklaşık 13 ay süren ve bir altı aylık sürede de ilgili elektronik teçhizatın takıldığı prototipin üzerinde bulunan sensörler, kaza anındaki 400 farklı kanala ait veriyi kayıt altına aldı.
Proje sorumlusu Jim Redmond, kaza testi kapsamında yaptığı açıklamada, “Ulaştırma faaliyeti, nükleer caydırıcılığın önemli bir halkası. Bu faaliyetin emniyetli bir şekilde icrası, Amerikan halkının kendini güvende hissetmesini sağlarken müttefiklerimizi de bu işi ne kadar ciddi yaptığımızı göstermektedir” dedi.
Safeguards Transporter’ın yerini alacak Mobile Guardian Transporter’ın 2050’lı yıllara kadar görev yapması bekleniyor.
https://newatlas.com/military/nuclear-weapon-transport-truck-crash-test-snl/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
AMERİKANIN bu OLUMSUZ insaniyet dışı uygulaması karşısında buralarda niye yoksunuz ?
Siz varya siz ...