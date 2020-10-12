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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD Savunma Bakanlığı, nükleer silah sevkiyatında kullanacağı yeni tır römorkunu test etti

    Tekerlekli Koruyucu Nakil Aracı (Mobile Guardian Transporter) adlı sistem, ABD'nin ülke içinde nükleer silah ve silah parçası nakliyesinde maksimum koruma sağlamak için geliştiriliyor.
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    Savunma Sanayi
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    Gökhan G.
    Editör
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    ABD Savunma Bakanlığı, nükleer silah sevkiyatında kullanacağı yeni tır römorkunu test etti
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    Nükleer silahların üretimine gösterilen hassasiyet bunların depolanma ve nakliyesi gibi faaliyetlerde de ön planda yer alıyor. ABD’nin savunma sanayinin doğası gereği ülke anakarasında bulunan 48 eyalete yayılmış ve ABD Enerji Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren olan nükleer silah endüstri için eyaletler arası ulaşım hayati bir önem taşıyor.

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    Nükleer silah veya nükleer silah yapımında kullanılan parçaların eyaletler arası seyahati ve bunların taşınması için kullanılan araçlar, söz konusu kurumlar için oldukça önemli. İlk atom bombasını geliştiren ülkede o dönem sıradan bir askeri aracın bagajında taşınan silah parçaları, yıllar içinde uçak ve zırhlı tren gibi araçlarla taşınmaya başlandı. 1990’lara gelindiğinde ise Sandia Ulusal Laboratuvarları (SNL) tarafından geliştirilen Safeguards Transporter adlı zırhlı tır römorku sistemi kullanılmaya başlandı

    2050'li yıllara kadar hizmet verecek

    Safeguards Transporter’ın günümüz şartları göz önünde bulundurulduğunda artık eskidiğini düşünen SNL ve ülke kurumları, Tekerlekli Koruyucu Nakil Aracı (Mobile Guardian Transporter) adlı tırı tasarladı. Kaza veya kaçırma gibi senaryolarda taşıdığı yüke zarar gelmesini engellemek maksadıyla geliştiren ve çok ciddi dayanıklılık testlerinden geçirilen bu araçlara yönelik bir test sonucu ise SNL tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

    ABD Savunma Bakanlığı, nükleer silah sevkiyatında kullanacağı yeni tır römorkunu test etti
    Tam Boyutta Gör

    Daha önceki testlerde sabit bir engele çarptırılan römork, yenilen testte başka bir tırın hiddetine maruz bırakıldı. SNL ekibinin tasarladığı testte yola paralel biçimde park edilen Mobile Guardian Transporter’a tam yüklü ve roket yardımıyla hızlandırılmış bir başka tır çarptırıldı. Geliştirilme süreci yaklaşık 13 ay süren ve bir altı aylık sürede de ilgili elektronik teçhizatın takıldığı prototipin üzerinde bulunan sensörler, kaza anındaki 400 farklı kanala ait veriyi kayıt altına aldı.

    Proje sorumlusu Jim Redmond, kaza testi kapsamında yaptığı açıklamada, “Ulaştırma faaliyeti, nükleer caydırıcılığın önemli bir halkası. Bu faaliyetin emniyetli bir şekilde icrası, Amerikan halkının kendini güvende hissetmesini sağlarken müttefiklerimizi de bu işi ne kadar ciddi yaptığımızı göstermektedir” dedi.

    Safeguards Transporter’ın yerini alacak Mobile Guardian Transporter’ın 2050’lı yıllara kadar görev yapması bekleniyor.



    https://newatlas.com/military/nuclear-weapon-transport-truck-crash-test-snl/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    39 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 hf. en beğenilen
    Bu amerika kadar alçak karaktersiz bir ülke daha var mı acaba. Her hangi bir ülke nukleere el attı mı hemen yaptırım şikayet kendisi tam gaz!
    Yanıtla +19
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    joven 1 hf.
    Olurmu orası demokrasinin beşiği onlar yapınca çıt yok başkaları yapınca gak guk
    Yanıtla +10
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    AnadoluEfes 1 hf. (düzenlendi)
    Adamlara heal olsun istedikleri gibi üretip istediğini yapıyor teknoloji onlarda internet onlarda herşey onlar'da adamların bulduğu geliştirdiği şeyleri kullanıp adamları suçluyoruz sonra çıkıp bizde yol yaptık
    Yanıtla
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    fatihmhizli (FATİH MEHMET HIZLI) 1 hf.
    Ülkemizi, devletimizi her OLUMLU şeyde karalayanlar, kötüleyenler....

    AMERİKANIN bu OLUMSUZ insaniyet dışı uygulaması karşısında buralarda niye yoksunuz ?

    Siz varya siz ...
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    joven 1 hf.
    Olurmu orası demokrasinin beşiği onlar yapınca çıt yok başkaları yapınca gak guk
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 hf. en beğenilen
    Bu amerika kadar alçak karaktersiz bir ülke daha var mı acaba. Her hangi bir ülke nukleere el attı mı hemen yaptırım şikayet kendisi tam gaz!
    Yanıtla +19
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