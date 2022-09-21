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    Alt+Tab Yazılım Kuluçka Merkezi 24 Eylül'de açılıyor

    Alt+Tab Yazılım Kuluçka Merkezi, yazılımla ilgilenen 17-30 yaş arası girişimcileri kabul edecek. Başvurular, 1 Ekim’e kadar online olarak alınacak. Ekonomiye yıllık 12 milyon dolar katkı sunacak.
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    Alt+Tab Yazılım Kuluçka Merkezi

    Güngören Belediyesi’nin kurduğu Alt+Tab Yazılım Kuluçka Merkezi, yalnızca yazılımla ilgilenen 17 - 30 yaş arasındaki girişimcilere kapısını açacak. Başvurular, 1 Ekim’e kadar internet üzerinden, çevrimiçi olarak alınacak. Merkez ekonomiye yıllık 12 milyon dolar katkıda bulunması gerekiyor.

    Geleceğin kodu bu merkezde yazılacak: 24 Eylül'de açılıyor

    Güngören Belediyesi, üçüncü bin yılı inşa edecek sektörün yazılım olacağı gerçeğinden yola çıkarak, yeni bir kuluçka merkezi açmaya hazırlanıyor. Alt+Tab Yazılım Kuluçka Merkezi ismiyle faaliyet gösterecek merkez, 24 Eylül Cumartesi günü Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımı ile açılacak. Merkez, yetenekli gençleri yazılım sektörü profesyonelleri ile bir araya getirerek, onların yenilikçi örnek projelerde yer almalarına olanak sağlayacak.

    Başvurular nasıl yapılacak, kimler alınacak?

    Merkeze başvurular online olarak kabul edilecek. Her üç ayda bir 7 kişiden oluşan 16 ekip merkeze kabul edilecek. Ekipte yer alacak kişiler 17-30 yaş arasında olacak. Algoritmik değerlendirme ile merkeze kabul edilen gençler, gerçek projelerde yer alarak kendilerini sektöre hazırlayabilecek. Tüm Türkiye’den kayıt yapılabilecek merkeze başvurular alttab.gungoren.bel.tr adresi üzerinden alınacak. 1 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 15.00’te de online olarak merkeze kabul sınavı gerçekleştirilecek. 10 sorudan oluşan testi başarıyla geçen 112 kişi merkeze kabul edilecek.

    Alt+Tab Kuluçka Merkezi
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    Alternatif değil, tamamlayıcı olacak

    Yenilikçi yönleriyle öne çıkan merkez, pek çok kuluçka merkezinin aksine her sektörden girişimcilere değil, sadece yazılımcılara ev sahipliği yapacak. Merkez, bu özelliğiyle ülkemizde çok iyi noktalara gelen kuluçka merkezlerine bir alternatif değil, tamamlayıcı bir görev üstlenecek. Tüm sürecin online işleyeceği merkezde, kabul alan katılımcılar sektörün ihtiyaç duyduğu teknolojilerde örnek projeler geliştirecekler.

    Bu projeleri 7 kişilik takımlardan oluşan 16 ekip 3 aylık süre içerisinde Agile Proje Yönetim metodolojisi ile geliştirecek. Sektörden deneyimli takım liderlerinin bizzat yöneteceği projelerde, kullanılacak teknolojiler sektörün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak istişarelerle belirlenecek. Her ekip kendi içinde iş bölümü yaparak gerçek bir Startup’ta proje geliştiriyormuşçasına bir deneyim elde edecek. Buradan mezun olan katılımcılar yazılım sektöründe deneyimli bir eleman olarak işe başlayacak yetkinliğe sahip olacak. 

    Yıllık 12 milyon dolar katkı sunacak

    Merkezin sloganı “3’üncü bin yılı inşa et” olacak. Merkez bu sloganla, içinde bulunduğumuz bin yılın teknolojiyi takip ederek değil üreterek inşa edilebileceğine vurgu yapacak. Ülkemiz açısından da rekabetçi bir ortam oluşturması beklenen merkezin ülke ekonomisine yıllık 12 milyon dolar doğrudan, 55 milyon dolar dolaylı katkı sağlaması hedefleniyor.

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    M
    makine26 1 gün önce

    lexus çakması

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