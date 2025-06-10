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    2025’in en yenilikçi şirketleri açıklandı: Zirvedeki isim şaşırttı

    CNBC’nin 13. kez düzenlediği en yenilikçi özel şirketleri sıralayan Disruptor 50 listesi yayınlandı. Ancak iki yıl aradan sonra bu yıl zirvede OpenAI değil, bir savunma şirketi Anduril var.

    2025’in en yenilikçi şirketleri açıklandı: Zirvedeki isim şaşırtt Tam Boyutta Gör
    Savunma teknolojileri sektörü, yıllardır süren görece sessizliğini bozdu ve girişimcilik dünyasının en prestijli listelerinden birine damgasını vurdu. CNBC tarafından her yıl açıklanan ve en yenilikçi özel şirketleri içeren “Disruptor 50” listesi, 2025’te ilk kez bir savunma teknolojisi şirketini zirveye taşıdı: Anduril.

    Savunma teknolojileri zirveye geçti

    Yapay zeka destekli savunma çözümleri geliştiren Anduril, yalnızca bir numaraya yerleşmekle kalmadı, aynı zamanda sektörün yükselişini de sembolize etti. Listeye bu yıl toplam dört savunma teknolojisi şirketi girdi: Anduril, Flock Safety, Saronic Technologies ve Shield AI. Bu şirketlerin toplam değeri 45 milyar doları aşarken, yatırımcıların bu alana aktardığı sermaye yaklaşık 10 milyar dolara ulaştı. Bu durum, savunma teknolojilerinin artık sadece hükümetler için değil, aynı zamanda yatırımcılar ve özel sektör için de cazip bir alan haline geldiğini gösteriyor.

    Bundan önceki son iki Disruptor 50 listelerinde zirvede yapay zekanın öncü firması OpenAI yer almıştı. OpenAI, bu yılki listede 2. sırada bulunuyor.

    Silikon Vadisi ihtişamını mı kaybediyor?

    Söz konusu savunma teknolojisi şirketlerinin ortak bir diğer özelliği ise Silikon Vadisi dışındaki şehirlerde konumlanmaları. Bu, teknoloji ekosisteminin coğrafi olarak daha da yaygınlaştığını ve tek bir merkeze bağlı kalmadan büyüdüğünü gösteriyor.

    • Flock Safety (7. sıra): Güvenlik donanımları ve yazılımları geliştiriyor. Suçla mücadelede yapay zekâyı kullanıyor.
    • Saronic (19. sıra): İnsansız deniz araçları üretiyor.
    • Shield AI (38. sıra): Otonom hava araçları (drone) geliştiriyor.
    • Abnormal AI (25. sıra): Siber saldırılara karşı insan davranışlarındaki açıkları hedef alan tehditleri önlüyor.
    • Gecko Robotics (30. sıra): Donanma gemileri, uçak gemileri ve füze siloları gibi stratejik altyapıların yapısal bütünlüğünü robotlarla inceliyor.

    Anduril hızla büyüyor

    2025’in en yenilikçi şirketleri açıklandı: Zirvedeki isim şaşırtt Tam Boyutta Gör
    Listenin zirvesindeki Anduril, geçtiğimiz hafta duyurduğu 2.5 milyar dolarlık yeni yatırım turuyla 30.5 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı. Bu değer, bir önceki yatırım turunun neredeyse iki katı. Şirket yalnızca savunma değil, artırılmış ve sanal gerçeklik alanlarında da büyük adımlar atıyor. Microsoft’un ordu için geliştirdiği AR gözlük projesini devralan Anduril, geçtiğimiz ay Meta ile de benzer bir anlaşma imzaladı.

    Ana tema halen yapay zeka

    Her ne kadar savunma şirketleri hızlıca yükselmiş görünse de 2025 Disruptor 50 listesinde yer alan şirketlerin üçte ikisinden fazlası, yapay zekayı işlerinin merkezine koyuyor. 21 şirket, özellikle üretken yapay zekanın kendileri için vazgeçilmez olduğunu ifade ediyor. Bu yılki listede toplam 17 girişim, kurumsal yapay zeka çözümleri geliştiriyor.

    Listedeki 50 şirketin toplam değeri 798 milyar doları bulurken, yatırım miktarı geçen yılın neredeyse iki katına çıkarak 127 milyar dolara ulaştı. Bunun büyük kısmı OpenAI’ın SoftBank öncülüğünde aldığı 40 milyar dolarlık yatırımla gerçekleşti. Bu yılki Disruptor 50 listesindeki ilk beş şirketin toplam değeri 500 milyar doların hemen altında. Bu, son 12 yıldaki hemen hemen her Disruptor 50 listesinin toplam değerinden daha fazla.

    2025'in en yenilikçi şirketleri
    Sıra Şirket
    1 Anduril
    2 OpenAI
    3 Databricks
    4 Anthropic
    5 Canva
    6 Ramp
    7 Flock Safety
    8 AlphaSense
    9 Octopus Energy
    10 Stripe
    11 Revolut
    12 Thrive Market
    13 Metropolis
    14 Transcarent
    15 Lead Bank
    16 Carbon Robotics
    17 Virta Health
    18 Fruitist
    19 Saronic Technologies
    20 GrubMarket
    21 MoonPay
    22 Writer
    23 ŌURA
    24 Einride
    25 Abnormal AI
    26 Iambic Therapeutics
    27 Perplexity
    28 Scale AI
    29 Rippling
    30 Gecko Robotics
    31 Footprint
    32 Harvey
    33 Apptronik
    34 Notion
    35 Waabi
    36 Zum
    37 Formation Bio
    38 Shield AI
    39 Navan
    40 VAST Data
    41 Rad AI
    42 Glean
    43 ElevateBio
    44 Exotec
    45 Figma
    46 Zipline
    47 Abridge
    48 Sierra
    49 Esusu
    50 Runway
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    turkelvis 4 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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