2025’in en yenilikçi şirketleri açıklandı: Zirvedeki isim şaşırttı

Savunma teknolojileri zirveye geçti
Yapay zeka destekli savunma çözümleri geliştiren Anduril, yalnızca bir numaraya yerleşmekle kalmadı, aynı zamanda sektörün yükselişini de sembolize etti. Listeye bu yıl toplam dört savunma teknolojisi şirketi girdi: Anduril, Flock Safety, Saronic Technologies ve Shield AI. Bu şirketlerin toplam değeri 45 milyar doları aşarken, yatırımcıların bu alana aktardığı sermaye yaklaşık 10 milyar dolara ulaştı. Bu durum, savunma teknolojilerinin artık sadece hükümetler için değil, aynı zamanda yatırımcılar ve özel sektör için de cazip bir alan haline geldiğini gösteriyor.
Bundan önceki son iki Disruptor 50 listelerinde zirvede yapay zekanın öncü firması OpenAI yer almıştı. OpenAI, bu yılki listede 2. sırada bulunuyor.
Silikon Vadisi ihtişamını mı kaybediyor?
Söz konusu savunma teknolojisi şirketlerinin ortak bir diğer özelliği ise Silikon Vadisi dışındaki şehirlerde konumlanmaları. Bu, teknoloji ekosisteminin coğrafi olarak daha da yaygınlaştığını ve tek bir merkeze bağlı kalmadan büyüdüğünü gösteriyor.
- Flock Safety (7. sıra): Güvenlik donanımları ve yazılımları geliştiriyor. Suçla mücadelede yapay zekâyı kullanıyor.
- Saronic (19. sıra): İnsansız deniz araçları üretiyor.
- Shield AI (38. sıra): Otonom hava araçları (drone) geliştiriyor.
- Abnormal AI (25. sıra): Siber saldırılara karşı insan davranışlarındaki açıkları hedef alan tehditleri önlüyor.
- Gecko Robotics (30. sıra): Donanma gemileri, uçak gemileri ve füze siloları gibi stratejik altyapıların yapısal bütünlüğünü robotlarla inceliyor.
Anduril hızla büyüyor
Ana tema halen yapay zeka
Her ne kadar savunma şirketleri hızlıca yükselmiş görünse de 2025 Disruptor 50 listesinde yer alan şirketlerin üçte ikisinden fazlası, yapay zekayı işlerinin merkezine koyuyor. 21 şirket, özellikle üretken yapay zekanın kendileri için vazgeçilmez olduğunu ifade ediyor. Bu yılki listede toplam 17 girişim, kurumsal yapay zeka çözümleri geliştiriyor.
Listedeki 50 şirketin toplam değeri 798 milyar doları bulurken, yatırım miktarı geçen yılın neredeyse iki katına çıkarak 127 milyar dolara ulaştı. Bunun büyük kısmı OpenAI’ın SoftBank öncülüğünde aldığı 40 milyar dolarlık yatırımla gerçekleşti. Bu yılki Disruptor 50 listesindeki ilk beş şirketin toplam değeri 500 milyar doların hemen altında. Bu, son 12 yıldaki hemen hemen her Disruptor 50 listesinin toplam değerinden daha fazla.
|Sıra
|Şirket
|1
|Anduril
|2
|OpenAI
|3
|Databricks
|4
|Anthropic
|5
|Canva
|6
|Ramp
|7
|Flock Safety
|8
|AlphaSense
|9
|Octopus Energy
|10
|Stripe
|11
|Revolut
|12
|Thrive Market
|13
|Metropolis
|14
|Transcarent
|15
|Lead Bank
|16
|Carbon Robotics
|17
|Virta Health
|18
|Fruitist
|19
|Saronic Technologies
|20
|GrubMarket
|21
|MoonPay
|22
|Writer
|23
|ŌURA
|24
|Einride
|25
|Abnormal AI
|26
|Iambic Therapeutics
|27
|Perplexity
|28
|Scale AI
|29
|Rippling
|30
|Gecko Robotics
|31
|Footprint
|32
|Harvey
|33
|Apptronik
|34
|Notion
|35
|Waabi
|36
|Zum
|37
|Formation Bio
|38
|Shield AI
|39
|Navan
|40
|VAST Data
|41
|Rad AI
|42
|Glean
|43
|ElevateBio
|44
|Exotec
|45
|Figma
|46
|Zipline
|47
|Abridge
|48
|Sierra
|49
|Esusu
|50
|Runway
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.