2025’in en yenilikçi şirketleri açıklandı: Zirvedeki isim şaşırttı

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Tam Boyutta Gör Savunma teknolojileri sektörü, yıllardır süren görece sessizliğini bozdu ve girişimcilik dünyasının en prestijli listelerinden birine damgasını vurdu. CNBC tarafından her yıl açıklanan ve en yenilikçi özel şirketleri içeren “Disruptor 50” listesi, 2025’te ilk kez bir savunma teknolojisi şirketini zirveye taşıdı: Anduril.

Savunma teknolojileri zirveye geçti

Yapay zeka destekli savunma çözümleri geliştiren Anduril, yalnızca bir numaraya yerleşmekle kalmadı, aynı zamanda sektörün yükselişini de sembolize etti. Listeye bu yıl toplam dört savunma teknolojisi şirketi girdi: Anduril, Flock Safety, Saronic Technologies ve Shield AI. Bu şirketlerin toplam değeri 45 milyar doları aşarken, yatırımcıların bu alana aktardığı sermaye yaklaşık 10 milyar dolara ulaştı. Bu durum, savunma teknolojilerinin artık sadece hükümetler için değil, aynı zamanda yatırımcılar ve özel sektör için de cazip bir alan haline geldiğini gösteriyor.

Bundan önceki son iki Disruptor 50 listelerinde zirvede yapay zekanın öncü firması OpenAI yer almıştı. OpenAI, bu yılki listede 2. sırada bulunuyor.

Silikon Vadisi ihtişamını mı kaybediyor?

Söz konusu savunma teknolojisi şirketlerinin ortak bir diğer özelliği ise Silikon Vadisi dışındaki şehirlerde konumlanmaları. Bu, teknoloji ekosisteminin coğrafi olarak daha da yaygınlaştığını ve tek bir merkeze bağlı kalmadan büyüdüğünü gösteriyor.

Flock Safety (7. sıra): Güvenlik donanımları ve yazılımları geliştiriyor. Suçla mücadelede yapay zekâyı kullanıyor.

(7. sıra): Güvenlik donanımları ve yazılımları geliştiriyor. Suçla mücadelede yapay zekâyı kullanıyor. Saronic (19. sıra): İnsansız deniz araçları üretiyor.

(19. sıra): İnsansız deniz araçları üretiyor. Shield AI (38. sıra): Otonom hava araçları (drone) geliştiriyor.

(38. sıra): Otonom hava araçları (drone) geliştiriyor. Abnormal AI (25. sıra): Siber saldırılara karşı insan davranışlarındaki açıkları hedef alan tehditleri önlüyor.

(25. sıra): Siber saldırılara karşı insan davranışlarındaki açıkları hedef alan tehditleri önlüyor. Gecko Robotics (30. sıra): Donanma gemileri, uçak gemileri ve füze siloları gibi stratejik altyapıların yapısal bütünlüğünü robotlarla inceliyor.

Anduril hızla büyüyor

Tam Boyutta Gör Listenin zirvesindeki Anduril, geçtiğimiz hafta duyurduğu 2.5 milyar dolarlık yeni yatırım turuyla 30.5 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı. Bu değer, bir önceki yatırım turunun neredeyse iki katı. Şirket yalnızca savunma değil, artırılmış ve sanal gerçeklik alanlarında da büyük adımlar atıyor. Microsoft’un ordu için geliştirdiği AR gözlük projesini devralan Anduril, geçtiğimiz ay Meta ile de benzer bir anlaşma imzaladı.

Ana tema halen yapay zeka

Her ne kadar savunma şirketleri hızlıca yükselmiş görünse de 2025 Disruptor 50 listesinde yer alan şirketlerin üçte ikisinden fazlası, yapay zekayı işlerinin merkezine koyuyor. 21 şirket, özellikle üretken yapay zekanın kendileri için vazgeçilmez olduğunu ifade ediyor. Bu yılki listede toplam 17 girişim, kurumsal yapay zeka çözümleri geliştiriyor.

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Listedeki 50 şirketin toplam değeri 798 milyar doları bulurken, yatırım miktarı geçen yılın neredeyse iki katına çıkarak 127 milyar dolara ulaştı. Bunun büyük kısmı OpenAI’ın SoftBank öncülüğünde aldığı 40 milyar dolarlık yatırımla gerçekleşti. Bu yılki Disruptor 50 listesindeki ilk beş şirketin toplam değeri 500 milyar doların hemen altında. Bu, son 12 yıldaki hemen hemen her Disruptor 50 listesinin toplam değerinden daha fazla.

2025'in en yenilikçi şirketleri Sıra Şirket 1 Anduril 2 OpenAI 3 Databricks 4 Anthropic 5 Canva 6 Ramp 7 Flock Safety 8 AlphaSense 9 Octopus Energy 10 Stripe 11 Revolut 12 Thrive Market 13 Metropolis 14 Transcarent 15 Lead Bank 16 Carbon Robotics 17 Virta Health 18 Fruitist 19 Saronic Technologies 20 GrubMarket 21 MoonPay 22 Writer 23 ŌURA 24 Einride 25 Abnormal AI 26 Iambic Therapeutics 27 Perplexity 28 Scale AI 29 Rippling 30 Gecko Robotics 31 Footprint 32 Harvey 33 Apptronik 34 Notion 35 Waabi 36 Zum 37 Formation Bio 38 Shield AI 39 Navan 40 VAST Data 41 Rad AI 42 Glean 43 ElevateBio 44 Exotec 45 Figma 46 Zipline 47 Abridge 48 Sierra 49 Esusu 50 Runway

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2025’in en yenilikçi şirketleri açıklandı: Zirvedeki isim şaşırtt

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