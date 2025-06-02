Bağımsız sinemanın destekçisi MUBI, "Unicorn" oldu!

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Tam Boyutta Gör Türk girişimci Efe Çakarel kurulan dijital içerik platformu Mubi, 100 milyon dolarlık yeni yatırımla birlikte değerlemesini 1 milyar dolara çıkardı. Mubi böylelikle “unicorn” unvanını elde etti.

2007 yılında Efe Çakarel’in hayata geçirdiği MUBI, bağımsız sinema yapımlarını bir araya getiriyor. Sanat filmlerine ilgi duyanlara hitap eden MUBI, diğer içerik platformlarında bulunmayan yapımlarıyla öne çıkıyor. MUBI ayrıca küçük-büyük çeşitli bağımsız yapımların yapımcılığını ve dağıtımını üsteleniyor. MUBI’nin 12 milyon dolar karşılığında yayın haklarını satın aldığı The Substance filmi Oscar Ödülleri 2025’te 5 dalda aday gösterilmiş ve 1 dalda ödül kazanmıştı.

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MUBI son olarak Sequoia Capital liderliğinde gerçekleşen 100 milyon dolarlık yatırım turunda, aralarında Summit Partners ve Closer Media'nın bulunduğu yatırımcılar tarafından destek almayı başardı. 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan MUBI, bağımsız sinemayı destekleyerek büyümeye devam edecek. Sequoia Capital, Silikon Vadisi’nde hayat bulan teknolojik girişimlere yaptığı yatırımlarla tanınıyor. Nvidia, Google ve Apple'a yaptığı erken yatırımların yanı sıra OpenAI ve ElevenLabs gibi yapay zeka girişimlerini de desteklemişti.

Sequoia'nın ortaklarından Andrew Reed, MUBİ’nin sanat filmlerine yönelik küresel talebi artıracağını ifade etti. Andrew Reed, “Biz bir Silikon Vadisi yatırımcısıyız. Bu yüzden şu soruluyor; bu tür projeler dünyada kaç kişide yankı bulacak? Bizim görüşümüze göre bu, herkesin düşündüğünden çok daha fazla kişide yankı bulacağı yönünde.” dedi.

MUBI’nin dünya genelinde 20 milyonu aşkın kullanıcısı bulunuyor. 15 ülkede 400’den fazla çalışanı var. Finansal açıdan kârlı tablolar çizmeyi başaran MUBİ’nin yeni orijinal filmi The Mastermind'ın geçtiğimiz hafta Cannes’da prömiyeri yapıldı ve Altın Palmiye’ye aday gösterildi. Filmin bu yıl MUBI’ye eklenmesi bekleniyor.

Financial Times'a konuşan Efe Çakarel, Mubi'nin Netflix ya da Apple ile rekabet etme hedefinde olmadığını vurgulayarak, "Bizim işimiz çok farklı. Amacımız büyük sinemayı -hem klasik hem de çağdaş olanı- yüceltmek" ifadelerini kullandı.

MUBI Fiyatları 2025

Tam Boyutta Gör MUBI ülkemizde aylık ve yıllık olarak iki ayrı abonelik seçeneği sunuyor. Aylık paket 169 TL, yıllık paket ise 1.500 TL olarak ücretlendiriliyor. Abonelik başlatmadan 7 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Eğer öğrenciyseniz MUBI'yi 30 gün ücretsiz olarak deneyebiliyor, sonrasında ise aylık 99 TL'ye abone olabiliyorsunuz.

Bireysel Aylık: 169 TL

Bireysel Yıllık: 1.500 TL

Öğrenci Aylık: 99 TL

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