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    Yerli mobil oyun şirketi Dream Games 5 milyar dolar değerlemeye ulaştı

    2019 yılında kurulan ve Royal Match, Royal Kingdom mobil oyunlarıyla yüksek başarı yakalayan yerli mobil oyun şirketi Dream Games, yeni yatırımla birlikte 5 milyar dolar değerlemeye ulaştı.

    Yerli oyun şirketi Dream Games 5 milyar dolar değerlemeye ulaştı Tam Boyutta Gör
    İstanbul’da küçük bir mobil oyun stüdyosu olarak yola çıkan ve günümüzde ise dünyanın en büyük oyun geliştiricileri arasına giren Dream Games, son yatırımla birlikte 5 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Yeni yatırımla birlikte küresel çapta daha güçlü büyüme hedefleniyor.

    Özel sermaye şirketi CVC Capital Partners ve Blackstone katıldığı son yatırım turuyla birlikte şirketin değerlemesi yaklaşık 5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Yatırımın toplam tutarının 2 milyar doların üzerinde olduğu belirtiliyor. Bu yatırım paketi, hem öz sermaye hem de borç finansmanı unsurlarını içeriyor. Anlaşmayla birlikte Dream Games’in değerlemesi 5 milyar doların üzerine çıktı. Yatırımın düzenleyici kurumlarından onayının 2025’in 3. çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

    Yerli oyun şirketi Dream Games 5 milyar dolar değerlemeye ulaştı Tam Boyutta Gör

    Dream Games, Zynga tarafından satın alınan yerli mobil oyun şirketi Peak Games’ten ayrılan ekip tarafından 2019 yılında kuruldu. Soner Aydemir, İkbal Namlı, Hakan Sağlam, Eren Şengül ve Serdar Yılmaz’dan oluşan beş kurucu ortak, şirketteki hisselerini ve yönetimsel kontrolü koruyor. Daha önce yatırım yapan Balderton, Makers Fund, Index Ventures, Sequoia Capital ve IVP şirketleri ise Dream Games’ten çıkış yaptı ve bu hisseler CVC ortaklığına devredildi.

    Dream Games, 2022 yılında 2,75 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Yaklaşık üç yıl içinde dolar bazında değerlemesini yaklaşık iki katına çıkararak 5 milyar dolara taşımayı başardı.

    En yüksek hasılat elde eden mobil bulmaca oyunu

    Dream Games, Royal Match ve Kasım 2024’te çıkan Royal Kingdom oyunları ile faaliyetini sürdürüyor. Royal Match, mobil bulmaca oyunlarında Candy Crush Saga'yı geçerek en yüksek gelir elde eden mobil uygulama olmayı başardı. Yeni yatırımla birlikte Royal serisini genişletmeyi ve küresel çapta popüler hale gelecek yeni mobil oyunlar geliştirmeyi hedefliyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/private-equity-cvc-invest-royal-match-developer-dream-games-2025-05-01/ https://www.cvc.com/media/news/2025/dream-games-announces-strategic-investment-by-cvc-to-support-next-chapter-of-growth-and-continued-global-leadership-in-mobile-games/
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