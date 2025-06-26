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    Martı, 2 yıl süren davayı kazandı: E-Ulaşım lisansı resmileşti

    İki yıllık hukuk mücadelesi sonuçlandı: Martı, mahkeme kararıyla e-ulaşım lisansını resmen aldı. TAG hizmeti artık yasal zeminde faaliyet gösterebilecek.       

    Martı, 2 yıl süren davayı kazandı: E-Ulaşım lisansı resmileşti Tam Boyutta Gör
    Elektrikli scooter'lar başta olmak üzere TAG gibi taşıma hizmetleri sunan Martı, iki yıl süren hukuk mücadelesinin ardından e-ulaşım lisansını almaya hak kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile arasında süregelen dava sonucunda, Martı'nın online ulaşım hizmetleri sunmasına olanak tanıyan e-ulaşım lisansı başvurusu uygun bulundu.

    E-Ulaşım lisansı mahkeme kararıyla onaylandı

    Martı ile İBB arasındaki dava süreci yaklaşık iki yıl önce, belediyenin e-ulaşım lisansını reddetmesiyle başlamıştı. Hatta Martı, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'yla ile karşı karşıya gelmiş ve yürütmenin durdurulması için dava açılmıştı. İstanbul 7. İdare Mahkemesi ise, Martı'nın tüm yasal yükümlülükleri yerine getirdiğini belirterek İBB'yi haksız buldu.

    İBB'nin bu karara karşı yaptığı üst mahkeme başvurusu da reddedilince karar kesinlik kazandı. Böylece şirket, TAG gibi paylaşımlı taşıma servisleri artık lisanslı bir şekilde sunabilecek. Şirketten yapılan açıklamada, yalnızca Martı'nın değil, şehir içi çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin de bu kararla desteklendiği vurgulandı. 

    Özellikle TAG (Tek Araçla Gidiyoruz) hizmeti açısından bu karar, İstanbul'da online yolculuk paylaşımının önünü açıyor ve diğer girişimler açısından emsal teşkil edebilir.

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