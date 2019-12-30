Amazfit Bip S akıllı saat modeli CES 2020'de tanıtılacak

Xiaomi'nin de giyilebilir ürünlerini üreten Huami'nin alt markası olan Amazfit yeni akıllı saat modelini gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor. Şirketin resmi Twitter hesabından Amazfit Bip S adlı bir akıllı saat modelinin geleceği duyuruldu.
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Daha güçlü pil ve daha hafif kasa
Amazfit Bip ilk olarak 2018'de piyasaya sürüldü ve Huami, bu yıl neredeyse aynı saatin GPS'siz olan Bip Lite modelini satışa sundu. Şirket şimdi ise Amazfit Bip S olarak adlandırdığı yeni akıllı saatini 7-10 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan CES 2020 etkinliğinde tanıtacağını açıkladı.
Huami, Amazfit Bip S'nin ultra uzun pil ömrüyle daha güçlü olduğunu ve akıllı saatin yenilenen versiyonunun da son derece hafif olduğunu belirtiyor. Üretici tarafından yayınlanan videolarda ise tasarımın pek değişmediğini söylemek mümkün. Kavisli köşeleri ve kare bir kadranı olan akıllı saatin sağ tarafında ise yuvarlak bir düğme yer alıyor. Tüm detaylarını CES 2020'de öğrenebileceğimiz Amazfit Bip S modelinin fiyat etiketinin ne olacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.
https://www.gizmochina.com/2019/12/29/amazfit-bip-s-to-launch-at-ces-2020-more-powerful-and-with-better-battery-life/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle