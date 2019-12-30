Amazfit Bip S akıllı saat modeli CES 2020'de tanıtılacak

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Xiaomi'nin de giyilebilir ürünlerini üreten Huami'nin alt markası olan Amazfit yeni akıllı saat modelini gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor. Şirketin resmi Twitter hesabından Amazfit Bip S adlı bir akıllı saat modelinin geleceği duyuruldu.

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Daha güçlü pil ve daha hafif kasa

Amazfit Bip ilk olarak 2018'de piyasaya sürüldü ve Huami, bu yıl neredeyse aynı saatin GPS'siz olan Bip Lite modelini satışa sundu. Şirket şimdi ise Amazfit Bip S olarak adlandırdığı yeni akıllı saatini 7-10 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan CES 2020 etkinliğinde tanıtacağını açıkladı.



https://www.gizmochina.com/2019/12/29/amazfit-bip-s-to-launch-at-ces-2020-more-powerful-and-with-better-battery-life/

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Huami, Amazfit Bip S'nin ultradaha güçlü olduğunu ve akıllı saatin yenilenen versiyonunun da son dereceolduğunu belirtiyor. Üretici tarafından yayınlanan videolarda ise tasarımın peksöylemek mümkün.köşeleri ve kare birolan akıllı saatin sağ tarafında isebir düğme yer alıyor. Tüm detaylarını CES 2020'de öğrenebileceğimiz Amazfit Bip S modelininne olacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.