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    Uygun fiyatlı akıllı saat Amazfit Bip 6 tanıtıldı

    Amazfit, Apple Watch'tan daha uygun fiyatlı ve daha iyi pil ömrüne sahip yeni akıllı saatini tanıttı. Amazfit Bip 6, 14 güne varan kullanım süresi, parlak AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor.
    Amazfit Bip 6 akıllı saat tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Amazfit, Bip 5 akıllı saat modelinin halefini tanıttı. Amazfit Bip 6, LCD yerine 1.97 inç AMOLED ekrana sahip daha yüksek parlaklık (2000 nit) sunuyor. Tabii ki tek geliştirme bu değil. İşte Amazfit’in yeni akıllı saati hakkında her şey:

    Amazfit Bip 6 akıllı saat neler sunuyor?

    Amazfit akıllı saat Bip 6 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Amazfit Bip 6, OpenAI destekli Zepp OS 4.5 ile çalışıyor. 1.97 inç AMOLED ekran, 450x390 piksel çözünürlük, 302 ppi piksel yoğunluğu ve 2.000 nit parlaklık sağlıyor. Ekran temperli camla korunuyor ve parmak izi önleyici kaplamaya sahip. Ayrıca 400'den fazla kadranı destekliyor ancak saatin her zaman açık ekran desteğine sahip olup olmadığı belli değil.

    Amazfit Bip 6'nın çerçevesi alüminyum alaşımdan yapılmış, kasa fiber takviyeli polimer kullanılarak üretilmiş. Saatin sağ tarafında iki adet fiziksel düğme bulunuyor. Saat, uyku takibi, kalp atış hızı takibi, kandaki oksijen seviyesi ölçümü ve stres takibi, döngü takibi gibi olağan sağlık ve fitness özellikleriyle geliyor. Saat ayrıca 140'tan fazla iç ve dış mekan spor modunu destekliyor. Wild.AI, kadınlara adet ve hormonal döngülerine göre egzersiz, diyet ve iyileşme önerileri sunuyor.

    Amazfit Bip 6'nın diğer öne çıkan özellikleri arasında; 50 metre su geçirmezlik, Bluetooth arama, hoparlör, mikrofon, Zepp Coach ve otomatik parlaklık ayarı için ortam ışığı sensörü yer alıyor. Bip 6 ayrıca beş uydu konumlandırma sistemi içeren yerleşik GPS'e sahip ve adım adım yol tarifi almak için haritaları indirmenize olanak tanıyor. Ek olarak, ses kontrolü ve Bluetooth 5.2 var. Saat, Android 7.0 ve üzeri ve iOS 14.0 ve üzeri işletim sistemli cihazlarla kullanılabiliyor.

    Amazfit Bip 6 fiyatı

    Amazfit Bip 6, tipik kullanım senaryosunda 14 güne kadar, yoğun kullanımda 6 güne kadar dayanan 340 mAh batarya içeriyor. Saat, siyah, kömür, taş ve kırmızı renkte geliyor ve 80 dolar fiyat etiketiyle satışta.

    Amazfit Bip 6 özellikleri

    Amazfit Bip 6 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 1.97 inç, 390x450, 2.000 nit, AMOLED
    • Pil kapasitesi: 340 mAh, 14 güne kadar kullanım
    • Uyumluluk: Android 7.0 ve üzeri / iOS 14.0 ve üzeri
    • Yazılım: Zepp OS 2.0
    • Bağlantı: Bluetooth 5.2
    • Sensörler: BioTracker PPG biyometrik sensör, İvme, Jiroskop, Ortam ışığı, Jeomanyetik, 5 uydu konumlandırma sistemi
    • Sağlık: 24 saat Kalp Atış Hızı ve SpO2 ve Stres ölçümü, Tek dokunuşla ölçüm
    • Diğer: Takvim hatırlatıcısı, Arama bildirimi, Hareketsizlik hatırlatıcısı, Telefon bildirimleri, Müzik kontrolü, kamera kontrolü
    • Suya dayanıklılık: 50 metre
    • Boyut ve ağırlık: 46.3 x 40.2 x 10.45 mm, 27.9 g (kayışsız)
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    S
    swordoftemple 1 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 5 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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