Uygun fiyatlı akıllı saat Amazfit Bip 6 tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Amazfit, Bip 5 akıllı saat modelinin halefini tanıttı. Amazfit Bip 6, LCD yerine 1.97 inç AMOLED ekrana sahip daha yüksek parlaklık (2000 nit) sunuyor. Tabii ki tek geliştirme bu değil. İşte Amazfit’in yeni akıllı saati hakkında her şey:

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Amazfit Bip 6 akıllı saat neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Amazfit Bip 6, OpenAI destekli Zepp OS 4.5 ile çalışıyor. 1.97 inç AMOLED ekran, 450x390 piksel çözünürlük, 302 ppi piksel yoğunluğu ve 2.000 nit parlaklık sağlıyor. Ekran temperli camla korunuyor ve parmak izi önleyici kaplamaya sahip. Ayrıca 400'den fazla kadranı destekliyor ancak saatin her zaman açık ekran desteğine sahip olup olmadığı belli değil.

Amazfit Bip 6'nın çerçevesi alüminyum alaşımdan yapılmış, kasa fiber takviyeli polimer kullanılarak üretilmiş. Saatin sağ tarafında iki adet fiziksel düğme bulunuyor. Saat, uyku takibi, kalp atış hızı takibi, kandaki oksijen seviyesi ölçümü ve stres takibi, döngü takibi gibi olağan sağlık ve fitness özellikleriyle geliyor. Saat ayrıca 140'tan fazla iç ve dış mekan spor modunu destekliyor. Wild.AI, kadınlara adet ve hormonal döngülerine göre egzersiz, diyet ve iyileşme önerileri sunuyor.

Amazfit Bip 6'nın diğer öne çıkan özellikleri arasında; 50 metre su geçirmezlik, Bluetooth arama, hoparlör, mikrofon, Zepp Coach ve otomatik parlaklık ayarı için ortam ışığı sensörü yer alıyor. Bip 6 ayrıca beş uydu konumlandırma sistemi içeren yerleşik GPS'e sahip ve adım adım yol tarifi almak için haritaları indirmenize olanak tanıyor. Ek olarak, ses kontrolü ve Bluetooth 5.2 var. Saat, Android 7.0 ve üzeri ve iOS 14.0 ve üzeri işletim sistemli cihazlarla kullanılabiliyor.

Amazfit Bip 6 fiyatı

Amazfit Bip 6, tipik kullanım senaryosunda 14 güne kadar, yoğun kullanımda 6 güne kadar dayanan 340 mAh batarya içeriyor. Saat, siyah, kömür, taş ve kırmızı renkte geliyor ve 80 dolar fiyat etiketiyle satışta.

Amazfit Bip 6 özellikleri

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Ekran : 1.97 inç, 390x450, 2.000 nit, AMOLED

: 1.97 inç, 390x450, 2.000 nit, AMOLED Pil kapasitesi : 340 mAh, 14 güne kadar kullanım

: 340 mAh, 14 güne kadar kullanım Uyumluluk : Android 7.0 ve üzeri / iOS 14.0 ve üzeri

: Android 7.0 ve üzeri / iOS 14.0 ve üzeri Yazılım : Zepp OS 2.0

: Zepp OS 2.0 Bağlantı : Bluetooth 5.2

: Bluetooth 5.2 Sensörler : BioTracker PPG biyometrik sensör, İvme, Jiroskop, Ortam ışığı, Jeomanyetik, 5 uydu konumlandırma sistemi

: BioTracker PPG biyometrik sensör, İvme, Jiroskop, Ortam ışığı, Jeomanyetik, 5 uydu konumlandırma sistemi Sağlık : 24 saat Kalp Atış Hızı ve SpO2 ve Stres ölçümü, Tek dokunuşla ölçüm

: 24 saat Kalp Atış Hızı ve SpO2 ve Stres ölçümü, Tek dokunuşla ölçüm Diğer : Takvim hatırlatıcısı, Arama bildirimi, Hareketsizlik hatırlatıcısı, Telefon bildirimleri, Müzik kontrolü, kamera kontrolü

: Takvim hatırlatıcısı, Arama bildirimi, Hareketsizlik hatırlatıcısı, Telefon bildirimleri, Müzik kontrolü, kamera kontrolü Suya dayanıklılık : 50 metre

: 50 metre Boyut ve ağırlık: 46.3 x 40.2 x 10.45 mm, 27.9 g (kayışsız)

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