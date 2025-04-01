Uygun fiyatlı akıllı saat Amazfit Bip 6 tanıtıldı

Amazfit Bip 6 akıllı saat neler sunuyor?
Amazfit Bip 6'nın çerçevesi alüminyum alaşımdan yapılmış, kasa fiber takviyeli polimer kullanılarak üretilmiş. Saatin sağ tarafında iki adet fiziksel düğme bulunuyor. Saat, uyku takibi, kalp atış hızı takibi, kandaki oksijen seviyesi ölçümü ve stres takibi, döngü takibi gibi olağan sağlık ve fitness özellikleriyle geliyor. Saat ayrıca 140'tan fazla iç ve dış mekan spor modunu destekliyor. Wild.AI, kadınlara adet ve hormonal döngülerine göre egzersiz, diyet ve iyileşme önerileri sunuyor.
Amazfit Bip 6'nın diğer öne çıkan özellikleri arasında; 50 metre su geçirmezlik, Bluetooth arama, hoparlör, mikrofon, Zepp Coach ve otomatik parlaklık ayarı için ortam ışığı sensörü yer alıyor. Bip 6 ayrıca beş uydu konumlandırma sistemi içeren yerleşik GPS'e sahip ve adım adım yol tarifi almak için haritaları indirmenize olanak tanıyor. Ek olarak, ses kontrolü ve Bluetooth 5.2 var. Saat, Android 7.0 ve üzeri ve iOS 14.0 ve üzeri işletim sistemli cihazlarla kullanılabiliyor.
Amazfit Bip 6 fiyatı
Amazfit Bip 6, tipik kullanım senaryosunda 14 güne kadar, yoğun kullanımda 6 güne kadar dayanan 340 mAh batarya içeriyor. Saat, siyah, kömür, taş ve kırmızı renkte geliyor ve 80 dolar fiyat etiketiyle satışta.
Amazfit Bip 6 özellikleri
- Ekran: 1.97 inç, 390x450, 2.000 nit, AMOLED
- Pil kapasitesi: 340 mAh, 14 güne kadar kullanım
- Uyumluluk: Android 7.0 ve üzeri / iOS 14.0 ve üzeri
- Yazılım: Zepp OS 2.0
- Bağlantı: Bluetooth 5.2
- Sensörler: BioTracker PPG biyometrik sensör, İvme, Jiroskop, Ortam ışığı, Jeomanyetik, 5 uydu konumlandırma sistemi
- Sağlık: 24 saat Kalp Atış Hızı ve SpO2 ve Stres ölçümü, Tek dokunuşla ölçüm
- Diğer: Takvim hatırlatıcısı, Arama bildirimi, Hareketsizlik hatırlatıcısı, Telefon bildirimleri, Müzik kontrolü, kamera kontrolü
- Suya dayanıklılık: 50 metre
- Boyut ve ağırlık: 46.3 x 40.2 x 10.45 mm, 27.9 g (kayışsız)
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