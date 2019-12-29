Huawei Mate Xs katlanabilir telefon, 65W hızlı şarj desteğiyle geliyor

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Teknoloji üreticisi Huawei'nin yeni katlanabilir akıllı telefon modeli Huawei Mate Xs, Çin Halk Cumhuriyeti'nde 3C olarak bilinen zorunlu sertifikayı aldı.

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Avrupa'da da raflara çıkacak

TAH-AN00m model numarasına sahip olan Huawei Mate Xs, 65W hızlı şarj teknolojisiyle gelecek. Gücünü Kirin 990 5G yonga setinden alacak olan cihazın ayrıca, kırılmalara karşı gelişmiş menteşe tasarımıyla piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Bunlara ek olarak selefinden hafif olacağı da ifade edilmiş.

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Huawei cihazın geliştirilmesini ve testlerini tamamlarsa, Mate Xs ilk olarak Şubat ayı sonunda Barcelona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde görücüye çıkacak ve şirket Google hizmetleri olsun ya da olmasın cihazı Avrupa'da da satışa sunacak. Fiyatının ne olacağı konusunda ise henüz bir bilginin olmadığını belirtelim.

https://www.ithome.com/0/465/446.htm