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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Mate Xs katlanabilir telefon, 65W hızlı şarj desteğiyle geliyor

    Çinli teknoloji devi Huawei, yeni katlanabilir akıllı telefon modeli Mate Xs için sertifikasını aldı. 65W hızlı şarj ile gelecek olan cihazın Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei Mate Xs katlanabilir telefon, 65W hızlı şarj desteğiyle geliyor
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    Teknoloji üreticisi Huawei'nin yeni katlanabilir akıllı telefon modeli Huawei Mate Xs, Çin Halk Cumhuriyeti'nde 3C olarak bilinen zorunlu sertifikayı aldı.

    Ayrıca Bkz. "Apple ve Sharp, Japan Display'in ekran üretim tesisini almak için harekete geçti"

    Avrupa'da da raflara çıkacak

    TAH-AN00m model numarasına sahip olan Huawei Mate Xs, 65W hızlı şarj teknolojisiyle gelecek. Gücünü Kirin 990 5G yonga setinden alacak olan cihazın ayrıca, kırılmalara karşı gelişmiş menteşe tasarımıyla piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Bunlara ek olarak selefinden hafif olacağı da ifade edilmiş.

    Huawei Mate Xs katlanabilir telefon, 65W hızlı şarj desteğiyle geliyor
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    Huawei cihazın geliştirilmesini ve testlerini tamamlarsa, Mate Xs ilk olarak Şubat ayı sonunda Barcelona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde görücüye çıkacak ve şirket Google hizmetleri olsun ya da olmasın cihazı Avrupa'da da satışa sunacak. Fiyatının ne olacağı konusunda ise henüz bir bilginin olmadığını belirtelim.



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