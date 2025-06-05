Amazfit Active 2 Square’ın tüm özellikleri lansman öncesi ortaya çıktı

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Amazfit’in yeni akıllı saati Active 2 Square henüz resmiyet kazanmadan internete sızdı. Walmart ve Celcom Meksika’nın erken listelemeleri sayesinde cihazın görüntüleri ve teknik özellikleri ortaya çıkmış durumda. Haziran 2025’te piyasaya sürülmesi beklenen model, özellikle tasarımı ve donanım detaylarıyla dikkat çekiyor.

Yeni Active 2 Square Premium, 1.75 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla geliyor. 390 x 450 piksel çözünürlüğündeki bu ekran, çizilmelere karşı dayanıklı safir kristal camla korunuyor. Paslanmaz çelik çerçeveye sahip olan cihazda iki fiziksel tuş bulunuyor. Saatin kutusundan biri deri, diğeri silikon olmak üzere iki farklı kayış seçeneği çıkıyor. 43.2 x 36.9 x 9 mm ölçülerindeki saatin ağırlığı ise sadece 31.4 gram.

Sensör tarafında, daha önce yuvarlak kasalı Active 2 Premium modelinde yer alan BioTracker 6.0 PPG biyometrik sensör bu kare modelde de kullanılıyor. Saat, 160’tan fazla spor modu sunarken kalp atış hızı takibini PulsePrecision algoritmasıyla gerçekleştiriyor. 260 mAh kapasiteli batarya ile yoğun kullanımda beş güne kadar kullanım süresi vaat ediliyor.

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Modelin NFC desteğiyle gelip gelmeyeceği şu an için belirsizliğini koruyor. Aynı şekilde, bu kare versiyonun yalnızca Premium modeli mi olacağı yoksa daha sade bir sürümünün de satışa çıkıp çıkmayacağı netlik kazanmış değil. Ancak daha önce “Active 2 (Yuvarlak)” ifadesiyle ürün segmentasyonuna dair ipuçları verilmişti ve kare modelin varlığı Zepp’in güvenlik sayfasında kısa süreliğine görünmüştü.

Henüz resmi fiyat açıklaması yapılmasa da, aynı serideki yuvarlak Active 2 Premium modeli Amazon’da 129.99 dolar etiketiyle satılıyor. Yeni modelin de benzer bir fiyatlandırmayla sunulması bekleniyor.

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