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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazfit, CES 2020'de akıllı spor ayakkabısını tanıtacak

    Huami bu yıl Amazfit markası altında yedi giyilebilir cihaz çıkarmıştı. Şirket önümüzdeki Ocak ayında gerçekleştirilecek CES 2020 fuarında ise akıllı spor ayakkabısını tanıtacak.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Amazfit, CES 2020'de akıllı spor ayakkabısını tanıtacak
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    Kısa bir süre önce OnePlus'ın CES 2020 fuarına katılacağını öğrenmiştik. Şimdi ise bir başka Çinli üretici hakkında bilgiler var. Huami bünyesinde yer alan Amazfit markası da Las Vegas'a geleceğini açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Huawei FreeBuds 3 için yeni bir güncelleme yayınlandı"

    Giyilebilir teknoloji ürünleri ile tanınan marka 7 Ocak tarihinde bir sunum yapacak. Weibo'da Amazfit'in etkinliğe katılacağını ortaya koyan bir tanıtım posteri yayınladı. Paylaşılan görselde bazı ipuçları da yer alıyor.

    Amazfit, CES 2020'de akıllı spor ayakkabısını tanıtacak
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    Poster bazı bilgiler veriyor

    Henüz resmi bir bilgi yok ancak posterdeki koşan kadın figürü ve “sadece akıllı saat değil” yazısına bakılırsa şirket bir çift akıllı spor ayakkabısı tanıtacak. Yeni ürünle ilgili tüm detayları önümüzdeki ayın başında öğreneceğiz.



    https://www.gizmochina.com/2019/12/14/new-amazfit-product-to-launch-at-ces-2020-probably-smart-running-shoes Yorum Yaz
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