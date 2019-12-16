Amazfit, CES 2020'de akıllı spor ayakkabısını tanıtacak

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Kısa bir süre önce OnePlus'ın CES 2020 fuarına katılacağını öğrenmiştik. Şimdi ise bir başka Çinli üretici hakkında bilgiler var. Huami bünyesinde yer alan Amazfit markası da Las Vegas'a geleceğini açıkladı.

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Giyilebilir teknoloji ürünleri ile tanınan marka 7 Ocak tarihinde bir sunum yapacak. Weibo'da Amazfit'in etkinliğe katılacağını ortaya koyan bir tanıtım posteri yayınladı. Paylaşılan görselde bazı ipuçları da yer alıyor.

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Poster bazı bilgiler veriyor

Henüz resmi bir bilgi yok ancak posterdeki koşan kadın figürü ve “sadece akıllı saat değil” yazısına bakılırsa şirket bir çift akıllı spor ayakkabısı tanıtacak. Yeni ürünle ilgili tüm detayları önümüzdeki ayın başında öğreneceğiz.

https://www.gizmochina.com/2019/12/14/new-amazfit-product-to-launch-at-ces-2020-probably-smart-running-shoes