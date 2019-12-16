Huawei FreeBuds 3 için yeni bir güncelleme yayınlandı

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Huawei geliştiricileri, FreeBuds 3 adlı kablosuz kulaklık için yeni bir yazılım güncellemesi hazırladı. Sürüm numarası 1.9.0.208 olan güncelleme sadece 0.54 MB boyutunda. Cihazın yazılımına yeni ve son derece kullanışlı bir özellik ekliyor.

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FreeBuds 3 kullanıcıları artık sağ kulaklığa iki kez hafifçe dokunarak telefon görüşmelerini sonlandırabilecekler. Ayrıca yeni versiyonda Bluetooth bağlantısı da optimize edildi. Kulaklığın ses kalitesinin de daha iyi hale getirildiğini belirtelim.

Güncelleme dağıtımı başladı

Huawei FreeBuds 3 için hazırlanan yazılım güncellemesi dağıtılmaya başlandı. Çinli şirket güncelleme yapılmadan önce her iki kulaklığın da şarj kutusuna yerleştirilmesini ve güncelleme tamamlanana kadar şarj kutusunun kapağının açık bırakılmasını öneriyor.