Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei FreeBuds 3 için yeni bir güncelleme yayınlandı

    Huawei en son kablosuz kulaklığı için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Dağıtılmaya başlanan güncelleme FreeBuds 3'e çift dokunuşa aramaları sonlandırma özelliği kazandırıyor.
    3 sa.
    583
    14
    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Huawei FreeBuds 3 için yeni bir güncelleme yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Huawei geliştiricileri, FreeBuds 3 adlı kablosuz kulaklık için yeni bir yazılım güncellemesi hazırladı. Sürüm numarası 1.9.0.208 olan güncelleme sadece 0.54 MB boyutunda. Cihazın yazılımına yeni ve son derece kullanışlı bir özellik ekliyor.

    Ayrıca Bkz. "Time dergisi son 10 yılın en iyi aygıtlarını yayınladı"

    FreeBuds 3 kullanıcıları artık sağ kulaklığa iki kez hafifçe dokunarak telefon görüşmelerini sonlandırabilecekler. Ayrıca yeni versiyonda Bluetooth bağlantısı da optimize edildi. Kulaklığın ses kalitesinin de daha iyi hale getirildiğini belirtelim.

    Güncelleme dağıtımı başladı

    Huawei FreeBuds 3 için hazırlanan yazılım güncellemesi dağıtılmaya başlandı. Çinli şirket güncelleme yapılmadan önce her iki kulaklığın da şarj kutusuna yerleştirilmesini ve güncelleme tamamlanana kadar şarj kutusunun kapağının açık bırakılmasını öneriyor.



    Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 7 dk. iPhone XR yerine iPhone 11 seçmek için 5 neden 37 dk. Xiaomi Mi 10'un çıkış tarihi belli oldu 1 sa. Galaxy S11 serisinde LG bataryaları kullanılacak 1 sa. Oppo Reno 3 akıllı telefonun, optik görüntü sabitleyicisi böyle çalışacak 2 sa. Google Haritalar artık aracınıza uyumlu şarj istasyonlarını gösteriyor 2 sa. Amazfit, CES 2020'de akıllı spor ayakkabısını tanıtacak 3 sa. Samsung düğmeye bastı: 144 megapiksel kamera sensörü geliyor 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Huawei FreeBuds 3 için yeni bir güncelleme yayınlandı Sonraki Google, Türkiye'den çekilecek mi? İşte yeni açıklama: 4 sa. ZTE yeni akıllı telefonu Axon 10s Pro'nun görsellerini paylaştı 5 sa. Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note10 Lite sertifika almaya devam ediyor 5 sa. PewDiePie, 2020 yılında YouTube’a ara vereceğini duyurdu 6 sa. Oppo'dan, bağlantı noktası, düğmesi ve çentiği olmayan akıllı telefon prototipi 6 sa. Time dergisi son 10 yılın en iyi aygıtlarını yayınladı 7 sa. New Orleans şehir yönetimi siber saldırıya uğradı, acil durum ilan edildi 8 sa. Facebook çalışanlarının banka bilgileri çalındı 8 sa. Galaxy S11 Plus'ın ilk görüntüsü sızdı 16 sa. Ocean Cleanup, okyanustan atık plastik toplama görevinin ilk safhasını tamamladı 16 sa. Yeni Jumanji filminden gişede müthiş performans 17 sa. Dünyanın en güçlü nükleer buzkıran gemisi Arktika, zorlu bir testi daha geride bıraktı 18 sa. Fidelity Digital Assets 2020'de Ethereum desteği getirmeyi düşünüyor 18 sa. Monster'da Bu Hafta - eFootball PES 2020 19 sa. Milyarder Mark Cuban, Bitcoin'in para birimi olamayacağını söyledi 19 sa. 3 boyutlu yazıcı ile ev üretildi 20 sa. vivo X30 Pro'nun zoom yeteneklerini ortaya koyan birkaç fotoğraf yayınlandı 20 sa. Rusya; uzay taşlarını patlatmayı düşünüyor 21 sa. Araştırmacılar, çevrim içi veri transferini hızlandırmanın yeni bir yolunu buldular 21 sa. Oppo Reno 3 Pro'nun resmi basın görselleri yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Japonya’da yaşlılar, giyilebilir iskeletlerle çalışmaya devam ...
    DonanımHaber
    Epic Games mağazası çıldırdı: Her gün bir oyun hediye edecek
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Saray' a Lüks Gemicik!
    DH Forum
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim