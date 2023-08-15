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    Amazfit yeni akıllı saatini tanıttı: 1.000 nit AMOLED ekrana sahip

    Amazfit iki model içeren Cheetah serisine yeni bir akıllı saat ekledi. Cheetah Square isimli cihaz 1.000 nit gibi yüksek bir parlaklığa sahip AMOLED ekran ve oldukça iyi özelliklerle geliyor.
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    Amazfit Cheetah Square tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Amazfit markası Cheetah serisi kapsamında yeni bir akıllı saat piyasaya sürdü. Cheetah Square olarak adlandırılan model 9 mm kalınlığında dikdörtgen gövdeye sahip. Ayrıca alüminyum çerçeve ve 5 ATM'ye kadar su geçirmezlik özelliği ile geliyor.

    Şirket cihazda 1.75 inç boyutunda AMOLED ekrana yer vermiş. Panel 450 x 390 piksel çözünürlük ve 1.000 nit maksimum parlaklık değeri ile öne çıkıyor. Akıllı saatin 100'den fazla kadran ve Always On Display (Daima Açık Ekran) desteği ile sunulduğunu belirtelim.

    Amazfit Cheetah Square tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Amazfit Cheetah Square'da Amazon Alexa dijital asistan, uyku takibi, kalp atış hızı izleme ve kandaki oksijen doygunluğunu ölçme gibi fonksiyonlar mevcut. Çift bantlı GPS ile donatılan cihaz bunun yanında harita verilerini indirme imkanı sunarak akıllı telefon bağlantısına ihtiyaç duymadan navigasyon olanağı sağlayabiliyor.

    Amazfit Cheetah Square tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Fiyatı da açıklandı

    Zepp OS ekosisteminde Runtastic ve Strava da dahil olmak üzere 100'den fazla üçüncü taraf uygulama mevcut. Amazfit Cheetah Square koşu, yürüyüş, bisiklet ve yüzme dahil olmak üzere sekizi otomatik olarak algılanan 150'den fazla spor modunu destekliyor.

    Amazfit Cheetah Square tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Kullanıcılar cihaza 2.3 GB'a kadar müzik depolayabilir ve bunları bağlı Bluetooth kulaklıkları aracılığıyla dinleyebilirler. Amazfit'in en yeni akıllı saati 8 güne kadar veya hassas GPS takibi etkinleştirildiğinde 13 saate kadar pil ömrü vaat ediyor. Amazfit Cheetah Square için belirlenen fiyat etiketi 229 euro. Cihaz şu anda Avrupa'da satışa sunulmuş durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rhodope Thrax 16 saat önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 19 saat önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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