Amazfit'in Galaxy Buds tasarımlı kablosuz kulaklığı ortaya çıktı

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Huami bünyesinde yer alan Amazfit markasının CES 2020 fuarına katılacağını daha önce öğrenmiştik. Çinli şirketin Las Vegas'ta sahneye çıkaracağı ürünler arasında kablosuz kulaklık da olacak. Aksesuarın tasarımını gözler önüne seren yeni bir teaser yayınlandı.

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Paylaşılan görselde Amazfit markalı ilk kablosuz kulaklığın nasıl bir görünüme sahip olacağını görüyoruz. Bildiğiniz üzere son dönemde birçok firma Apple'ın kablosuz kulaklığına benzer ürünler çıkardı. Ancak Amazfit TWS Earbuds, AirPods'tan ziyade Samsung Galaxy Buds'a benziyor.

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Akıllı spor ayakkabısı da tanıtılacak

Cihazın kalp atış hızı sensörü ve gürültü azaltma sistemine sahip olacağı doğrulandı. Yeni ürün CES 2020 fuarında Amazfit markalı akıllı spor ayakkabısı ile birlikte tanıtılacak. Etkinliğin 7-10 Ocak 2020 tarihleri arasında Las Vegas'ta gerçekleştirileceğini belirtelim.

https://www.bgr.in/news/amazfit-true-wireless-earbuds-confirmed-to-launch-at-ces-2020-on-january-7-864764