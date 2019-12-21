Google Chrome’a medya kontrol tuşu eklendi

Google’ın Chrome tarayıcısı 79 numaralı sürümüne güncellendi. Yeni sürümde fark edilen önemli değişikliklerden biri medya kontrol tuşunun eklenmesi oldu. İlk olarak Chrome’un test sürümü olan Canary’de fark edilen daha sonra ise chrome://flags deneysel özellik merkezinde yerini alan bu özellik uzun süredir test aşamasındaydı. Sonunda stabil sürümde kendine yer bulmuş oldu.

Sekme değiştirmeden videoları kontrol edin

Chrome kullanırken, açık sekmelerden birinde herhangi bir medya oynatılıyorsa sağ üst kısımda bu yeni medya kontrolü tuşununu göreceksiniz. Bu tuş yardımıyla bulunduğunuz sekmeyi değiştirmeden, diğer sekmelerde oynayan medyaları durdurabilecek veya ilerletebileceksiniz. Hatta direkt olarak bu kısımdan ilgili sekmeye geçebilecek veya o sekmeyi kapatabileceksiniz.

Bazı kullanıcılar tarayıcılarını Chrome 79’a güncelleyerek bu özelliği anında kullanmaya başlayabiliyor. Ancak bazılarında ise özellik hala aktif değil. görünüşe göre Google, yeni özelliği yavaş yavaş dağıtmayı amaçlıyor.

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Eğer beklemeden medya kontrolü özelliğini kullanmak istiyorsanız adres çubuğuna “chrome://flags” yazıp deneysel özellikler bölümünü açın. Daha sonra Global Media Controls seçeneğini etkin hale getirin. Chrome’u yeniden başlattıktan sonra medya kontrol tuşunun herhangi bir şey oynattığınız belirdiğini göreceksiniz.

https://www.engadget.com/2019/12/20/chrome-media-control-button/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nYWRnZXQuY29tLw&guce_referrer_sig=AQAAAHHx4kMk258pFf543DFY6wd7uY1c8QlEST8eQEiIzSkL7dUBp7vh5JDmjGAjdRDUYCHs5j3dAf_SD7rXLzApIl4ly-XR2PfLNj3CkyeZSVcCKUagiXnFkfnrbB4T1qKSIpMk9zsocGUVOcB2MFMysDPJ0vjzh70y9hMkXu57ZcWQ