Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Chrome’a medya kontrol tuşu eklendi

    İlk olarak Canary Chrome’da görülen ve uzun süredir test aşamasında olan medya kontrol tuşu, stabil Chrome’da yerini aldı. Sekme değiştirmeden oynatılan medyayı kontrol edebileceksiniz.
    5 sa.
    1,1b
    15
    1
    Tarayıcılar
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Google Chrome’a medya kontrol tuşu eklendi
    Tam Boyutta Gör

    Google’ın Chrome tarayıcısı 79 numaralı sürümüne güncellendi. Yeni sürümde fark edilen önemli değişikliklerden biri medya kontrol tuşunun eklenmesi oldu. İlk olarak Chrome’un test sürümü olan Canary’de fark edilen daha sonra ise chrome://flags deneysel özellik merkezinde yerini alan bu özellik uzun süredir test aşamasındaydı. Sonunda stabil sürümde kendine yer bulmuş oldu.

    Sekme değiştirmeden videoları kontrol edin

    Chrome kullanırken, açık sekmelerden birinde herhangi bir medya oynatılıyorsa sağ üst kısımda bu yeni medya kontrolü tuşununu göreceksiniz. Bu tuş yardımıyla bulunduğunuz sekmeyi değiştirmeden, diğer sekmelerde oynayan medyaları durdurabilecek veya ilerletebileceksiniz. Hatta direkt olarak bu kısımdan ilgili sekmeye geçebilecek veya o sekmeyi kapatabileceksiniz.

    Google Chrome’a medya kontrol tuşu eklendi
    Tam Boyutta Gör

    Bazı kullanıcılar tarayıcılarını Chrome 79’a güncelleyerek bu özelliği anında kullanmaya başlayabiliyor. Ancak bazılarında ise özellik hala aktif değil. görünüşe göre Google, yeni özelliği yavaş yavaş dağıtmayı amaçlıyor.

    Ayrıca Bkz. "IMAX salonları 2019'da doldu taştı, rekor hasılat elde edildi"

    Eğer beklemeden medya kontrolü özelliğini kullanmak istiyorsanız adres çubuğuna “chrome://flags” yazıp deneysel özellikler bölümünü açın. Daha sonra Global Media Controls seçeneğini etkin hale getirin. Chrome’u yeniden başlattıktan sonra medya kontrol tuşunun herhangi bir şey oynattığınız belirdiğini göreceksiniz.



    https://www.engadget.com/2019/12/20/chrome-media-control-button/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nYWRnZXQuY29tLw&guce_referrer_sig=AQAAAHHx4kMk258pFf543DFY6wd7uY1c8QlEST8eQEiIzSkL7dUBp7vh5JDmjGAjdRDUYCHs5j3dAf_SD7rXLzApIl4ly-XR2PfLNj3CkyeZSVcCKUagiXnFkfnrbB4T1qKSIpMk9zsocGUVOcB2MFMysDPJ0vjzh70y9hMkXu57ZcWQ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    nicosia 3 sa.
    Masaüstünde hakimiyet yüksek olduğu için çok şart değil ama yine de güzel.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 20 dk. Sadece yenilenebilir enerji kullanmak isteyenlere özel tarife 40 dk. Moto Razr 2019'un çıkış tarihi yoğun ilgiden dolayı ertelendi 1 sa. DJI uzaktan kumandalı kamera aracı üzerinde çalışıyor 2 sa. Haftaya A101 marketlerde daha uygun fiyata Honor 9 Lite modeli var 3 sa. MFI programı sayesinde iPhone 11 serisi daha iyi fotoğraf çekecek 5 sa. Huawei P40 Pro, 10x optik yakınlaştırmalı kamera ile gelebilir 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Google Chrome’a medya kontrol tuşu eklendi Sonraki IMAX salonları 2019'da doldu taştı, rekor hasılat elde edildi 15 sa. Apple cihazlar arası veri transferi için uydulardan yararlanacak 15 sa. Xbox Live Gold Ocak 2020 oyunları açıklandı 16 sa. Esansiyel yağlardaki bileşikler yara iyileşmesini hızlandırıyor 17 sa. PS Store'da büyük indirimler: Star Wars, Death Stranding, RDR 2... 18 sa. 6.4 inç ekran ve dört arka kameraya sahip Oppo A91 tanıtıldı 19 sa. Xiaomi'den 14 dolarlık kablosuz klavye ve fare seti 19 sa. Time dergisi son 10 yılın en iyi 10 oyununu seçti 20 sa. Boeing'in uzay kapsülünde büyük hata: Yanlış yörüngeye girdi 20 sa. Fransa'dan Google'a "rekabet" cezası 21 sa. Realme X50 5G, hızlı şarj teknolojisi VOOC 4.0'ın gelişmiş sürümüyle gelecek 21 sa. Huawei P30 Lite 2020 yakında Avrupa'da piyasaya sürülecek 21 sa. Teknolojinin merkezi Kore'de 4 gün | vLOG 22 sa. OnePlus, ürünlerinde hata bulan kullanıcılara 50 ila 7 bin dolar arasında ödül verecek 22 sa. Facebook kendi işletim sistemini geliştiriyor 23 sa. Boeing'in yeni kapsülü Starliner ilk kez uzaya çıktı: İşte müthiş görüntüler 23 sa. Apple Watch için çıkarılabilir USB-C kablosuna sahip şarj cihazı piyasaya sürüldü 1 gün Intel yine bir AMD mühendisini kadrosuna kattı 1 gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin tanıtım tarihini açıkladı 1 gün Apple akıllı telefon pazarındaki en kârlı şirket Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    2020 Volkswagen Golf'ün de dahil olduğu yeni çarpışma testi so...
    DonanımHaber
    Google servisleri çöktü! Bakan Yardımcısından açıklama geldi
    DonanımHaber
    50 milyar dolarlık anlaşmada imzalar atıldı: PSA ve FCA birleşti
    DonanımHaber
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    AMD Ryzen R5 3600 ısınma sorunu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim