Amazon'da günün öne çıkan Flaş Fırsatları: Xiaomi 15T Pro, Philips süpürge, Razer mouse

Amazon'da günün Flaş Fırsatları 31 Ekim 2025
- Xiaomi 15T Pro 12GB RAM 512GB Cep Telefonu: 46.549 TL
- Razer Viper V3 Pro Faker Edition - Ultra hafif kablosuz espor oyun faresi: 7.450 TL
- Philips 2000 Serisi Torbasiz Elektrikli Süpürge XB2123/09: 3.779 TL (Sepette indirim ile)
- PHILIPS 1000 Serisi Hava Nemlendirici HU1510/04: 3.359 TL
- Ariete Capri Espresso Kahve Makinesi: 10.499 TL
- Focusrite Scarlett Solo Gen 4 Ses Kartı: 6.999 TL
- Sharpie Gel Jel mürekkepli kalem, 0.7 mm, 8'li: 399 TL
- Contigo Gizmo Flip Uzay Tritan Çocuk Suluğu 420 mL: 489 TL
- Mattel Jurassic World Therizinosaurus Figürü: 1.399 TL
- Karaca Nazende 6 Kişilik Kahve Fincanı: 782 TL
- EMORES 30 Cm Duvar Saati Gerçek Cam Sessiz Mekanizma: 416 TL
- Peppa Pig: Bedtime Little Library İngilizce Kitap Seti: 239 TL
- Cosmogenesis Labs Onarıcı Bariyer Kremi 50 ml: 248 TL
