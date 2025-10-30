DH üyelerine Amazon'da 200 TL indirim kuponu hediye!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon'un Gülümseten Kasım indirimleri bugün saat 09.00 itibarıyla başladı ve Kasım ayı sonuna kadar devam edecek. Kampanya boyunca DH üyelerine ek avantajlar sunmaya devam edyoruz. Amazon iş birliği ile bugün dağıttığımız 1.000 adet kupona ek olarak bir kez daha 1.000 kişiye 200 TL değerinde indirim kuponu hediye ediyoruz.

Amazon'da 600 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 200 TL indirim kodu gönderiyoruz. Tek yapmanız gereken önce aşağıdaki bağlantıya tıklamak, sonrasında ise bu içeriğe herhangi bir yorum yapmak.

200 TL İndirim Kuponu Nasıl Alınır?

Gülümseten Kasım indirimleri sayfasını ziyaret edin: https://www.amazon.com.tr/gulumsetenkasim

Bu içeriğimize herhangi bir yorum yapın.

yapın. Bu iki adımı tamamlayan ilk 1.000 DH üyesine kupon kodları Özel Mesaj yoluyla otomatik olarak iletilecek.

Kuponunuzu sadece Amazon mobil uygulamasında ve tüm satıcılarda kullanabilirsiniz. Bu indirim kodunu diğer indirimlerle birleştirerek fırsatı katlayabilirsiniz. Bir kişinin birden fazla kod elde etmesini engellemek için çeşitli koşullar ekledik. İndirim kodunuz ulaşmadıysa lütfen koşulları kontrol ediniz.

Katılım Koşulları

Üyelik tarihinin üzerinden 30 gün geçmiş ve bugüne kadar en az 10 yorum atmış tüm üyelerimiz kupon alabilir. (Sıcak Fırsatlar ve Konu Dışı forumlarındaki yorumlar hariç)

Kodlar kişiye özeldir ve her üye yalnızca bir kez kod alabilir.

Bu içeriğe yorum yapan ilk 1.000 üyeye indirim kodu otomatik olarak Özel Mesajla gönderilecek.

Kuponlar sadece Amazon mobil uygulamasından verilen siparişlerde geçerlidir.

Kuponu Amazon.com.tr veya diğer satıcıların ürünlerinde uygulayabilirsiniz. Bazı markaların ürünlerinde kupon kullanılamamaktadır.

Kodlar 10 Kasım 2025 saat 23:59’a kadar kullanılabilir.

Detaylı hüküm ve şartlar için: https://www.amazon.com.tr/b?node=27132608031

İndirimleri DH ile takip edin

Kasım ayı boyunca bunun gibi büyük fırsatları anında yakalamak için DH mobil uygulamamızı indirebilir, DH Sıcak Fırsatlar forumumuzu ve DH Sıcak Fırsatlar indirim kanallarımızı takip edebilirsiniz.

📢 DH Sıcak Fırsatlar Forumu: https://forum.donanimhaber.com/forumid_193/tt.htm

📢 DH Sıcak Fırsatlar Telegram İndirim Kanalı: https://t.me/dhsicak_firsatlar

📢 DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp İndirim Kanalı: https://tinyurl.com/DH-WhatsApp

