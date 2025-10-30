Giriş
    DH üyelerine Amazon'da 200 TL indirim kuponu hediye!

    DH üyelerine Amazon'da özel ayrıcalıklarla sunmaya devam ediyoruz. Bir kez daha 1.000 kişiye 200 TL Amazon İndirim Kuponu hediye ediyoruz.                          

    DH üyelerine Amazon'da 200 TL indirim kuponu hediye! Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Gülümseten Kasım indirimleri bugün saat 09.00 itibarıyla başladı ve Kasım ayı sonuna kadar devam edecek. Kampanya boyunca DH üyelerine ek avantajlar sunmaya devam edyoruz. Amazon iş birliği ile bugün dağıttığımız 1.000 adet kupona ek olarak bir kez daha 1.000 kişiye 200 TL değerinde indirim kuponu hediye ediyoruz. 

    Amazon'da 600 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 200 TL indirim kodu gönderiyoruz. Tek yapmanız gereken önce aşağıdaki bağlantıya tıklamak, sonrasında ise bu içeriğe herhangi bir yorum yapmak.

    200 TL İndirim Kuponu Nasıl Alınır?

    • Gülümseten Kasım indirimleri sayfasını ziyaret edin: https://www.amazon.com.tr/gulumsetenkasim
    • Bu içeriğimize herhangi bir yorum yapın.
    • Bu iki adımı tamamlayan ilk 1.000 DH üyesine kupon kodları Özel Mesaj yoluyla otomatik olarak iletilecek.

    Kuponunuzu sadece Amazon mobil uygulamasında ve tüm satıcılarda kullanabilirsiniz. Bu indirim kodunu diğer indirimlerle birleştirerek fırsatı katlayabilirsiniz. Bir kişinin birden fazla kod elde etmesini engellemek için çeşitli koşullar ekledik. İndirim kodunuz ulaşmadıysa lütfen koşulları kontrol ediniz.

    Katılım Koşulları

    • Üyelik tarihinin üzerinden 30 gün geçmiş ve bugüne kadar en az 10 yorum atmış tüm üyelerimiz kupon alabilir. (Sıcak Fırsatlar ve Konu Dışı forumlarındaki yorumlar hariç)
    • Kodlar kişiye özeldir ve her üye yalnızca bir kez kod alabilir.
    • Bu içeriğe yorum yapan ilk 1.000 üyeye indirim kodu otomatik olarak Özel Mesajla gönderilecek.
    • Kuponlar sadece Amazon mobil uygulamasından verilen siparişlerde geçerlidir.
    • Kuponu Amazon.com.tr veya diğer satıcıların ürünlerinde uygulayabilirsiniz. Bazı markaların ürünlerinde kupon kullanılamamaktadır.
    • Kodlar 10 Kasım 2025 saat 23:59’a kadar kullanılabilir.
    • Detaylı hüküm ve şartlar için: https://www.amazon.com.tr/b?node=27132608031

    İndirimleri DH ile takip edin

    Kasım ayı boyunca bunun gibi büyük fırsatları anında yakalamak için DH mobil uygulamamızı indirebilir, DH Sıcak Fırsatlar forumumuzu ve DH Sıcak Fırsatlar indirim kanallarımızı takip edebilirsiniz.

    📢 DH Sıcak Fırsatlar Forumu:  https://forum.donanimhaber.com/forumid_193/tt.htm
    📢 DH Sıcak Fırsatlar Telegram İndirim Kanalı: https://t.me/dhsicak_firsatlar
    📢 DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp İndirim Kanalı: https://tinyurl.com/DH-WhatsApp

    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    S
    sekomiko 9 dakika önce

    kod

    M
    matarese 15 dakika önce

    Düşük bataryalı versiyon da bir an önce ülkemize rekabetçi bir fiyatla gelir umarım

    Profil resmi
    pakimeno 1 saat önce

    merhabalar...

    Profil resmi
    Pozitron~ 1 saat önce

    kod alabilir miyim ? :)

    1
    1080pHD 1 saat önce

    kupon

    Profil resmi
    elenthari 2 saat önce

    kupon

    Profil resmi
    waybe 2 saat önce

    Kupon

    Profil resmi
    Dumanus 2 saat önce

    Kupon icin

    Profil resmi
    SED77 2 saat önce

    bitmediyse alaım

    C
    cagkan007 2 saat önce

    selamlar

    Profil resmi
    Pentagramet 2 saat önce

    Teşekkürler

    Profil resmi
    kurttan 3 saat önce

    Elektronik ürünler için biraz daha yüksek olmalıydı ama olsun bu da iyidir teşekkür ederiz... : )

    Profil resmi
    splendour41 3 saat önce

    bende rica edeceğim teşekkürler.

    Profil resmi
    FiveRoaD 4 saat önce

    Öyleyse Sırsa Sizde..

    K
    Kolloidall 4 saat önce

    codinho

    Profil resmi
    SED77 4 saat önce

    kod gelmedi ne zaman gelir

    Profil resmi
    Hakan 4 saat önce

    Kod istiyorum.

    Profil resmi
    Shinigami35 4 saat önce

    Kaldıysa 1 adet alabilirim :)

    Profil resmi
    s.uzun 5 saat önce

    Teşekkürler

    P
    pskillercheto 5 saat önce

    kod?

