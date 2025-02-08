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    Amazon Prime Gaming Şubat 2025 oyunları: Tam 20 oyun ücretsiz

    Amazon Prime Gaming abonelerine Şubat 2025'te sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 20 farklı ücretsiz oyun ekleniyor. İşte Prime Gaming Şubat ayı hediyeleri...
    Amazon Prime Gaming Şubat 2025 oyunları: Tam 20 oyun ücretsiz Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Şubat ayı listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 20 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Şubat 2025 hediyeleri.

    Amazon Prime Gaming Şubat 2025 oyunları

    Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasındaBioShock 2 Remastered, Deus Ex: Game of the Year Edition ve The Bridge dahil 16 farklı oyun yer alıyordu.

    Şubat 2025 oyunlarına baktığımızda ise, listenin yepyeni oyunlarla güncellendiğini görüyoruz. Buna göre listede, BioShock Infinite Complete Edition, Wolfenstein: Youngblood, Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut dahil olmak üzere 20 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

    • BioShock Infinite Complete Edition [GOG]
    • Surf World Series [Amazon Games]
    • AK-xolotl: Together [Epic Games Store]
    • Sands of Aura [Epic Games Store]
    • The Talos Principle: Gold Edition [GOG

    13 Şubat:

    • Stunt Kite Party [Amazon Games]
    • The Smurfs 2 - The Prisoner of the Green Stone [GOG]
    • Hardspace: Shipbreaker [Epic Games Store]
    • Lysfanga: The Time Shift Warrior [Epic Games Store]
    • Dark Sky [GOG]

    20 Şubat:

    • Wolfenstein: Youngblood [Xbox ve PC - Microsoft Store kodu ile]
    • El Hijo – A Wild West Tale [Epic Games Store]
    • Colt Canyon [GOG]
    • Republic of Jungle [Epic Games Store]
    • Royal Romances: Cursed Hearts Collector's Edition [Legacy Games kodu]

    27 Şubat:

    • Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut [GOG]
    • Night Reverie [Amazon Games]
    • Sine Mora EX [Amazon Games]
    • Redemption Reapers [Epic Games Store]
    • Yes, Your Grace [GOG]
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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 1 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 1 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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