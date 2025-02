Amazon Prime Gaming Şubat 2025 oyunları: Tam 20 oyun ücretsiz

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Şubat ayı listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 20 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Şubat 2025 hediyeleri.

Amazon Prime Gaming Şubat 2025 oyunları

Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasındaBioShock 2 Remastered, Deus Ex: Game of the Year Edition ve The Bridge dahil 16 farklı oyun yer alıyordu.

Şubat 2025 oyunlarına baktığımızda ise, listenin yepyeni oyunlarla güncellendiğini görüyoruz. Buna göre listede, BioShock Infinite Complete Edition, Wolfenstein: Youngblood, Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut dahil olmak üzere 20 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı 1 gün önce eklendi

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

BioShock Infinite Complete Edition [GOG]

Surf World Series [Amazon Games]

AK-xolotl: Together [Epic Games Store]

Sands of Aura [Epic Games Store]

The Talos Principle: Gold Edition [GOG

13 Şubat:

Stunt Kite Party [Amazon Games]

The Smurfs 2 - The Prisoner of the Green Stone [GOG]

Hardspace: Shipbreaker [Epic Games Store]

Lysfanga: The Time Shift Warrior [Epic Games Store]

Dark Sky [GOG]

20 Şubat:

Wolfenstein: Youngblood [Xbox ve PC - Microsoft Store kodu ile]

El Hijo – A Wild West Tale [Epic Games Store]

Colt Canyon [GOG]

Republic of Jungle [Epic Games Store]

Royal Romances: Cursed Hearts Collector's Edition [Legacy Games kodu]

27 Şubat:

Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut [GOG]

Night Reverie [Amazon Games]

Sine Mora EX [Amazon Games]

Redemption Reapers [Epic Games Store]

Yes, Your Grace [GOG]

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Amazon Prime Gaming Şubat 2025 oyunları: Tam 20 oyun ücretsiz