Amazon: Kindle ile artık milyonlara ulaşıyoruz

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iPad'le daha da hareketleneceğine kesin gözüyle bakılan elektronik kitap pazarının en büyük oyuncularından Kindle'ın yaratıcısı Amazon, 2009 mali yılının 4.çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Jeff Bezos Amazon olarak elektronik kitap okuyucusu Kindle kullanıcılarının sayısının milyonu aştığını ve her 10 fiziksel kitaba karşılık 6 adet elektronik kitap sattıklarını belirtirken, ücretsiz kitaplarla birlikte bu sayının çok daha arttığının altını çizdi. Açıklanan finansal verilere göre de firmanın net satışları 2009 yılı için %28 artışla 24.5 milyar dolara ulaşırken, net gelirde 2008'e göre %40 artışla 902 milyon dolara yükseldi.

Amazon'un Amerika'daki elektronik kitap mağazası içersinde New York Times'ın en çok sata 112 kitabından 100'ünün de bulunduğu 410,000 içeriği, teknolojiyle kitabı birleştiren tüketicilere sunuyor.