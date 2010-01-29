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Amazon: Kindle ile artık milyonlara ulaşıyoruz

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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Amazon: Kindle ile artık milyonlara ulaşıyoruz
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iPad'le daha da hareketleneceğine kesin gözüyle bakılan elektronik kitap pazarının en büyük oyuncularından Kindle'ın yaratıcısı Amazon, 2009 mali yılının 4.çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Jeff Bezos Amazon olarak elektronik kitap okuyucusu Kindle kullanıcılarının sayısının milyonu aştığını ve her 10 fiziksel kitaba karşılık 6 adet elektronik kitap sattıklarını belirtirken, ücretsiz kitaplarla birlikte bu sayının çok daha arttığının altını çizdi. Açıklanan finansal verilere göre de firmanın net satışları 2009 yılı için %28 artışla 24.5 milyar dolara ulaşırken, net gelirde 2008'e göre %40 artışla 902 milyon dolara yükseldi.

Amazon'un Amerika'daki elektronik kitap mağazası içersinde New York Times'ın en çok sata 112 kitabından 100'ünün de bulunduğu 410,000 içeriği, teknolojiyle kitabı birleştiren tüketicilere sunuyor.


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talh4wk 9 yıl
bilgi için teşekkürler
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OlcaytoHun 9 yıl
Üzgünüm ama artık iPad var. Eskisi kadar satabileceğinizi hiç sanmıyorum.
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OKANATLI 9 yıl

OlcaytoHun

Üzgünüm ama artık iPad var. Eskisi kadar satabileceğinizi hiç sanmıyorum.


ipad leri de gördük yaw cok da bi numaraları yok .yani artislik yapmıyım güzel alteler gercekten ama öle devrim felan da degil..Devrim nasıl olur yaparsın bunu kagıt gibi katlanabilir cebe girer falan bak ben ona devrim derim ....
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3koray 9 yıl

OlcaytoHun

Üzgünüm ama artık iPad var. Eskisi kadar satabileceğinizi hiç sanmıyorum.


Niye? I pad den önce lcd ekran yok muydu? Okuyamıyor muydun bişe? Kindle ın özelliği e ink ekrana sahip olması, ipad ile ne alakası var şimdi? 30 dk aralıksız bir şey okumaya çalış bakalım ipad inde, nasıl gözlerinden yaşlar geliyor.
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Shady 9 yıl
Elektronik kitapların çevreci olduğunu unutmamak lazım :)
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sotoxs 9 yıl
pek pratik gibi gelmiyor bana. ama bükülebilenini yapıyorlarmış o zaman olabilir. kemere bile sıkıştırıp taşıyanlar olabilir. tabi bunu düşünmüşlermidir oralarda varmı bilmem
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sgnr 9 yıl
Bu padler için türkçe kitap var mı acaba şu anda? Yada nereden indirilebiliyor?
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