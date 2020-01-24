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    Amazon, müzik akışı pazarında Apple'ı geçmek üzere

    Spotify'ın liderlik yaptığı müzik akışı pazarında rekabet iyice kızışmaya başladı. Yayınlanan yeni rakamlara göre Amazon Music yakaladığı büyüme ile Apple'ı sollamaya yakın.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Amazon, müzik akışı pazarında Apple'ı geçmek üzere
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    Spotify, 115 milyon ödeme yapan kullanıcı ve 248 milyon genel kullanıcı ile müzik akışı pazarında tartışmasız liderliğini sürdürürken, Financial Times tarafından yayınlanan yeni bir rapor Amazon Music'in yükselişine dikkat çekiyor.

    Ayrıca Bkz. "250 milyon Microsoft kullanıcısının verilerine yetkisiz erişim sağlandı"

    Yıl sonunda Apple Music'i geçebilir

    Geçtiğimiz Temmuz ayında, Amazon'un premium müzik akışı hizmeti Amazon Music'in rakipleri Spotify ve Apple Music'ten daha hızlı büyüdüğü açıklanmış, Spotify'ın abonelik sayısı yıllık yüzde 25 artarken, Amazon Music yıllık bazda yüzde 70 büyüme kaydetmişti. Yayınlanan yeni bir Financial Times raporuna göre de Amazon'un müzik akış hizmeti 55 milyon aboneye ulaşmış durumda.

    Amazon, müzik akışı pazarında Apple'ı geçmek üzere
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    Bu hızlı büyüme Amazon'un müzik akışı pazarında Apple'ı yakalamaya başladığını gösteriyor. Apple geçen yıl 60 milyon Apple Music kullanıcısı olduğunu açıklamıştı. Dolayısı ile 2020 sonu veya 2021 başı itibarıyla Amazon Music'in Apple'ı geçme ihtimali oldukça yüksek. Amazon kısa bir süre önce şirketin müzik hizmetlerinden herhangi birine abone olmayan kullanıcıların, reklamlı bir versiyonla ücretsiz müzik dinleyebileceklerini de açıklamıştı.



    https://www.theverge.com/2020/1/22/21077187/amazon-music-service-55-million-customers-spotify-apple-music-prime-members Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Ulan Musk 2 sa.
    Benim en çok önem verdiğim konulardan birisi servisin müzik zevkimi öğrenip uygun müzikler önermesi. Deezer, Spotify ve Youtube Music arasında sanki Youtube Music daha başarılı bir sisteme sahip gibi geliyor.
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    kucukyenici 7 sa.
    Ses Kalitesi Sıralaması:

    Tidal (Hi-fi / Master / DAtmos)

    Deezer (Hi-fi)

    Spotify (320 kbps)



    Arşiv Genişliği:

    Spotify

    Amazon Music, YouTube Music, Apple Music kullanmıyorum.
    Yanıtla +1
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    ÖzelÜyelik 14 sa.
    Spotify yeni uyelige 3 ay ücretsiz verdiği için surekli buyumesi normal :)
    Yanıtla +3
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    hardtracker 14 sa.
    Amazon çekirge afeti gibi olmaya başladı, girdiği heryeri kurutuyor
    Yanıtla +2
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    dr20mouse 15 sa.
    Rekabet iyidir
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