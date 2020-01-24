Amazon, müzik akışı pazarında Apple'ı geçmek üzere

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Spotify, 115 milyon ödeme yapan kullanıcı ve 248 milyon genel kullanıcı ile müzik akışı pazarında tartışmasız liderliğini sürdürürken, Financial Times tarafından yayınlanan yeni bir rapor Amazon Music'in yükselişine dikkat çekiyor.

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Yıl sonunda Apple Music'i geçebilir

Geçtiğimiz Temmuz ayında, Amazon'un premium müzik akışı hizmeti Amazon Music'in rakipleri Spotify ve Apple Music'ten daha hızlı büyüdüğü açıklanmış, Spotify'ın abonelik sayısı yıllık yüzde 25 artarken, Amazon Music yıllık bazda yüzde 70 büyüme kaydetmişti. Yayınlanan yeni bir Financial Times raporuna göre de Amazon'un müzik akış hizmeti 55 milyon aboneye ulaşmış durumda.

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Bu hızlı büyüme Amazon'un müzik akışı pazarında Apple'ı yakalamaya başladığını gösteriyor. Apple geçen yıl 60 milyon Apple Music kullanıcısı olduğunu açıklamıştı. Dolayısı ile 2020 sonu veya 2021 başı itibarıyla Amazon Music'in Apple'ı geçme ihtimali oldukça yüksek. Amazon kısa bir süre önce şirketin müzik hizmetlerinden herhangi birine abone olmayan kullanıcıların, reklamlı bir versiyonla ücretsiz müzik dinleyebileceklerini de açıklamıştı.

https://www.theverge.com/2020/1/22/21077187/amazon-music-service-55-million-customers-spotify-apple-music-prime-members

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