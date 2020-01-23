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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    250 milyon Microsoft kullanıcısının verilerine yetkisiz erişim sağlandı

    Yazılım devi Microsoft, geçtiğimiz günlerde büyük bir güvenlik açığını kapatmak için fazla mesai yaptı. Gelen bilgilere göre şirketin 250 milyon müşteri bilgisi sızdırılmış olabilir.
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    Güvenlik
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    250 milyon Microsoft kullanıcısının verilerine yetkisiz erişim sağlandı
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    Birçok insanın yeni yılın başlangıcını kutladığı saatlerde, teknoloji devi Microsoft'un ekipleri, son derece önemli bir güvenlik açığını kapatmaya uğraşıyordu. Zira yaklaşık 250 milyon Microsoft müşterisinin, destek hizmetleriyle yaptığı yazışma ve kayıtlara yetkisiz erişim sağlanabildiği ortaya çıkmıştı.

    Ayrıca Bkz. "2030 yılında gelmesi beklenen 6G teknolojisi, 5G'den on kat hızlı olacak"

    Microsoft'a göre kötüye kullanım yok

    Compareitech şirketinde çalışan güvenlik araştırmacısı Bob Diachenko, Microsoft sunucularındaki söz konusu güvenlik açığını 29 Aralık tarihinde keşfetti. Yazılım devinin sorunu iki gün içinde çözdüğü belirtilirken, güvenlik açığının müşteri destek veritabanlarından birinin yanlış yapılandırılmasından kaynaklandığı açıklandı. Ayrıca Microsoft'a göre bu veritabanında yer alan bilgilerin kötü amaçlı kullanımına dair hiçbir kanıt da bulunmuş değil.

    250 milyon Microsoft kullanıcısının verilerine yetkisiz erişim sağlandı
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    Sadece web tarayıcı kullanılarak, yetkisiz bir şekilde erişilebilen sunucunun, 2005 yılından bu yana Microsoft destek ekibi ve dünyanın her ülkesinden müşteriler arasındaki konuşma günlüklerini içerdiği belirtiliyor. Ayrıca Compareitech'e göre veritabanı şifre korumalı da değildi ve e-posta adresleri, ip adresleri, gizli olarak işaretlenmiş notlar ve konuşma metinleri açık bir şekile görüntülenebiliyordu. Microsoft konuyla ilgili olarak müşterilerinden özür dilerken, veritabanında kayıtları yer alan kullanıcıları bilgilendirmeye başladı.



    https://msrc-blog.microsoft.com/2020/01/22/access-misconfiguration-for-customer-support-database/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    darkaura 7 sa. en beğenilen
    esas guvenlik aciginin kendisi windows 10. arka plandan haril haril telemetri bilgisi, ozel bilgileri gonderiyor. ozellikle buyuk sirketler, devlet kurumlari icin tam bir truva ati.
    esas guvenlik aciginin kendisi windows 10. arka plandan haril haril telemetri bilgisi, ozel bilgileri gonderiyor. ozellikle buyuk sirketler, devlet kurumlari ic...
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    2 Yanıt Yanıtla +7
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    Cpt. MacMillan 4 sa.
    Çok ta önemli değil benim için. Forza h4 h3 ve m7 başarılarını görseler ne gormeseler ne olur
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    Celonfix 4 sa.
    Hep Microsoft ve Google'mı erişecek ? Birazda başkaları erişssin.
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    StalkerReborn 6 sa.
    adobe ve oyun dışında windowsun yanına yaklaşmam
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    Rektifier 6 sa. yeni yorumcu darkaura
    Bende öyle düşünüyorum özellikle önemli kişiler ve yerli şirketler devlet kurumları kesinlikle kullanmamalı.
    Benim çalıncak önemli birşeyim olmadığımdan rahatça kullanıyorum
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    Dehşetengiz 6 sa.
    web tarayici ile disaridan nasil erisiliyor ya garip
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    darkaura 7 sa. en beğenilen
    esas guvenlik aciginin kendisi windows 10. arka plandan haril haril telemetri bilgisi, ozel bilgileri gonderiyor. ozellikle buyuk sirketler, devlet kurumlari icin tam bir truva ati.
    3 Yanıt Yanıtla +7
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    Hicks 6 sa. darkaura
    Milyar dolarlık şirketler salak bir siz akıllısınız zaten...
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    ardicli2000 4 sa. darkaura
    Enterprise sürümünde telemtry servisleri yok.
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