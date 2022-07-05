Amazon Prime Day 2022 indirimleri tarihi açıklandı: Festival başlıyor!

Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinden Amazon'un Prime Day indirimleri çok yakında başlıyor. Peki, online alışveriş tutkunları Prime Day 2022 indirim fırsatlarından ne zaman yararlanmaya başlayacak? İndirimi seven alışveriş çılgınları için tarih Amazon Prime Alışveriş Festivali etkinliğinde paylaşıldı. Amazon indirimleri bir hafta boyunca sürecek.

Amazon Prime Day 2022 indirimleri ne zaman başlıyor?

Amazon Prime Day 2022 indirimleri, 18 Temmuz'da başlayacak, 25 Temmuz'a kadar sürecek. Bu tarihin Türkiye'ye özel olduğu bilgisi de paylaşıldı. Global Prime Day 2022 indirimlerinin 12 Temmuz haftası başlaması ve daha kısa sürmesi bekleniyor. Kullanıcılar Amazon web sitesi ve Amazon mobil uygulaması üzerinden ilgili tarihler arasında geçerli indirimli ürünleri inceleyip satın alabilecek.

Amazo Prime Day nedir?

Amazon, her yıl düzenlediği alışveriş festivaline Prime Day adını veriyor. Özellikleri yazları, tatil dönemine denk geliyor ve Amazon Prime üyelerine özel olarak sunuluyor. İlk kez 2015'te Amazon'un 20. yıl dönümü özel kutlaması olarak ortaya çıkan Prime Day, alışveriş yapmak için indirimleri kovalayan tüketicilerin ilgi odağı. Black Friday, Cyber Monday gibi yılın belli dönemlerinde yapılan indirimler gibi düşünülebilir.

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Amazon Prime Day 2022 indirimleri tarihi belli oldu