TEMU'da 'güvenlik sertifikası' bulunmayan ürünlerin Türkiye'ye satışına yasak geliyor!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı, TEMU başta olmak üzere Çinli e-ticaret sitelerine yönelik yeni düzenleme üzerinde çalışıyor. Güvenli olmayan ürünlerin Türkiye’ye satışı engellenecek.

TEMU gibi e-ticaret platformlarının Türkiye’ye sattıkları her bir ürünün 'ürün güvenliği belgesini' sitesinde yayınlama zorunluluğu getirilecek. Halk sağlığını tehdit eden, kanserojen içerikli malzeme ve kimyasal risklerinin en aza indirilmesi amaçlanıyor. Sertifikası olmayan ürünler Türkiye’de satılamayacak. TEMU yetkilileri, satış ilanlarında istenen bilgileri sağlamak için altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı. Temsilciler, Türkiye’nin talep ettiği bilgileri vermeyen satıcıların ülkede satış yapamayacağını anladıklarını söyledi.

Online alışverişte yen dönem: Cayma hakkı, kargo iadesi ve dahası 1 hf. önce eklendi

Bakan Yardımcısından "Güvensiz Ürün" açıklaması

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“TEMU’dan alışveriş yaptığınızda hiçbir ürün güvenliği denetiminden geçmeden, kanserojen madde mi sağlığa zararlı mı incelenmeden direkt Çin atölyesinden evinize geliyor. Bu aslında çok sıkıntılı bir durum. Artık bu firmaların sertifikalarını sayfalarında yayınlamalarını istiyoruz. Sayfalarında yayınlanmayan ürünlerin Türkiye’ye gelmesiyle ilgili sıkıntı yaşayacaklar. Türkiye’deki platformları yasa içine almışken, onlara belli yaptırımlar uygularken, dışarıdan bu kadar elini kolunu sallayarak kendilerine müsaade etmemeyi düşünüyoruz, takipteyiz.”

TEMU temsilci atamak için harekete geçti

1 Nisan’da yürürlüğe giren yönetmelik ile yabancı e-ticaret platformlarına Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirildi. Yaklaşık 2 hafta önce TEMU yetkilileri ile Ticaret Bakanlığı’na çağrıldı. TEMU’ya getirilen yükümlülükler hakkında bilgilendirme yapıldı. TEMU temsilcileri, Türkiye’de bir temsilcilik açmak üzere harekete geçtiklerini duyurdu. Yetkililer, Türkiye pazarına girecek ürünlerin sorumluluğunu almak için gerekli adımları atacaklarını söyledi. TEMU, temsilci atamazsa platforma 'erişim engeli' uygulanabilecek. Bakanlık, sözlü uyarılara rağmen temsilci atamayan platformlara karşı ‘erişim engeli’ yaptırımını ise son seçenek olarak elinde tutuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

TEMU'da 'güvenlik sertifikası' bulunmayan ürünlere yasak geliyor!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: