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    TEMU'da 'güvenlik sertifikası' bulunmayan ürünlerin Türkiye'ye satışına yasak geliyor!

    Ticaret Bakanlığı, TEMU gibi Çinli e-ticaret platformlarında "güvenlik sertifikası" bulunmayan ürünlerin Türkiye'ye satışını engelleyecek. Bakan Yardımcısı konuyla ilgili açıklama yaptı.

    TEMU'da 'güvenlik sertifikası' bulunmayan ürünlere yasak geliyor! Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı, TEMU başta olmak üzere Çinli e-ticaret sitelerine yönelik yeni düzenleme üzerinde çalışıyor. Güvenli olmayan ürünlerin Türkiye’ye satışı engellenecek.

    TEMU gibi e-ticaret platformlarının Türkiye’ye sattıkları her bir ürünün 'ürün güvenliği belgesini' sitesinde yayınlama zorunluluğu getirilecek. Halk sağlığını tehdit eden, kanserojen içerikli malzeme ve kimyasal risklerinin en aza indirilmesi amaçlanıyor. Sertifikası olmayan ürünler Türkiye’de satılamayacak. TEMU yetkilileri, satış ilanlarında istenen bilgileri sağlamak için altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı. Temsilciler, Türkiye’nin talep ettiği bilgileri vermeyen satıcıların ülkede satış yapamayacağını anladıklarını söyledi.

    Bakan Yardımcısından "Güvensiz Ürün" açıklaması

    Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    “TEMU’dan alışveriş yaptığınızda hiçbir ürün güvenliği denetiminden geçmeden, kanserojen madde mi sağlığa zararlı mı incelenmeden direkt Çin atölyesinden evinize geliyor. Bu aslında çok sıkıntılı bir durum. Artık bu firmaların sertifikalarını sayfalarında yayınlamalarını istiyoruz. Sayfalarında yayınlanmayan ürünlerin Türkiye’ye gelmesiyle ilgili sıkıntı yaşayacaklar. Türkiye’deki platformları yasa içine almışken, onlara belli yaptırımlar uygularken, dışarıdan bu kadar elini kolunu sallayarak kendilerine müsaade etmemeyi düşünüyoruz, takipteyiz.”

    TEMU temsilci atamak için harekete geçti

    1 Nisan’da yürürlüğe giren yönetmelik ile yabancı e-ticaret platformlarına Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirildi. Yaklaşık 2 hafta önce TEMU yetkilileri ile Ticaret Bakanlığı’na çağrıldı. TEMU’ya getirilen yükümlülükler hakkında bilgilendirme yapıldı. TEMU temsilcileri, Türkiye’de bir temsilcilik açmak üzere harekete geçtiklerini duyurdu. Yetkililer, Türkiye pazarına girecek ürünlerin sorumluluğunu almak için gerekli adımları atacaklarını söyledi. TEMU, temsilci atamazsa platforma 'erişim engeli' uygulanabilecek. Bakanlık, sözlü uyarılara rağmen temsilci atamayan platformlara karşı ‘erişim engeli’ yaptırımını ise son seçenek olarak elinde tutuyor.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 3 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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