Amazon Prime Gaming Kasım 2025 oyunları: Tam 13 oyun ücretsiz

Amazon Prime Gaming Kasım 2025 oyunları
Prime Gaming'in Kasım 2025 oyunlarına baktığımızda, listenin yepyeni oyunlarla güncellendiğini görüyoruz. Buna göre listede, Dungeons & Dragons: Dark Sun Series, Fallout 76, PlateUp!, Dungeons & Dragons: Krynn Series ve Dream Tactics dahil olmak üzere 13 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 50 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Erişime açıldı
- New Tales from the Borderlands (Epic Games Store)
- Dungeons & Dragons: Dark Sun Series (GOG)
- Gas Station Simulator (Epic Games Store)
- Lovecraft’s Untold Stories (Epic Games Store)
13 Kasım
- Another World: 20th Anniversary Edition (GOG)
- Fallout 76 (Microsoft Games Store)
- Fort Solis (GOG)
- Dark City: Kyiv Collector's Edition (Amazon Games App)
20 Kasım
- PlateUp! (Epic Games Store)
- Dungeons & Dragons: Krynn Series (GOG)
- Dream Tactics (GOG)
26 Kasım
- Big Adventure: Trip to Europe 6 Collector’s Edition (Legacy Games)
- Gunslugs (GOG)