Amazon Prime Gaming Kasım 2025 oyunları: Tam 13 oyun ücretsiz

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Kasım ayı listesi açıklandı. Prime Gaming yerine artık Amazon Luna platformuna entegre olan kütüphaneye bu ay 13 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Kasım 2025 hediyeleri.

Amazon Prime Gaming Kasım 2025 oyunları

Prime Gaming'in Kasım 2025 oyunlarına baktığımızda, listenin yepyeni oyunlarla güncellendiğini görüyoruz. Buna göre listede, Dungeons & Dragons: Dark Sun Series, Fallout 76, PlateUp!, Dungeons & Dragons: Krynn Series ve Dream Tactics dahil olmak üzere 13 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 50 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Erişime açıldı

New Tales from the Borderlands ( Epic Games Store [1,506 articles]">Epic Games Store)

Dungeons & Dragons: Dark Sun Series ( GOG [129 articles]">GOG)

Gas Station Simulator (Epic Games Store)

Lovecraft’s Untold Stories (Epic Games Store)

13 Kasım

20 Kasım

PlateUp! (Epic Games Store)

Dungeons & Dragons: Krynn Series (GOG)

Dream Tactics (GOG)

26 Kasım

Big Adventure: Trip to Europe 6 Collector’s Edition (Legacy Games)

Gunslugs (GOG)

