Amazon Prime Gaming bu hafta 4 oyun hediye ediyor
Kaçıranlar için Ekim ayının başında Prime Gaming kütüphanesine DragonStrike, Tormented Souls, XCOM 2, Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York, Fallout: New Vegas Ultimate Edition, True Fear: Forsaken Souls Part 1 ve Empty Shell başta olmak üzere 14 farklı oyun eklenceği paylaşıldı.
Oyunculara bu hafta sunulacak oyunlar ise şu şekilde olacak; Hellslave, True Fear: Forsaken Souls Part 2, Lost & Found Agency Collector's Edition ve Fallout 3: Game of the Year Edition.
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 49,90 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Hellslave (GOG) - 23 Ekim
True Fear: Forsaken Souls Part 2 (GOG) - 23 Ekim
Lost & Found Agency Collector's Edition (Legacy Game Code) - 23 Ekim
Fallout 3: Game of the Year Edition