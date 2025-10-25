Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime aboneliği kapsamında aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Ekim ayı listesi geçtiğimiz hafta paylaşılmıştı. Bu hafta ise, Prime Gaming sistemi Amazon Luna'ya taşınırken oyun kütüphanesine 4 yeni oyun daha ekleniyor. Prime Gaming aboneleri için sunulan ücretsiz oyunlara göz atalım.

Amazon Prime Gaming bu hafta 4 oyun hediye ediyor

Kaçıranlar için Ekim ayının başında Prime Gaming kütüphanesine DragonStrike, Tormented Souls, XCOM 2, Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York, Fallout: New Vegas Ultimate Edition, True Fear: Forsaken Souls Part 1 ve Empty Shell başta olmak üzere 14 farklı oyun eklenceği paylaşıldı.

Oyunculara bu hafta sunulacak oyunlar ise şu şekilde olacak; Hellslave, True Fear: Forsaken Souls Part 2, Lost & Found Agency Collector's Edition ve Fallout 3: Game of the Year Edition.

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 49,90 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Hellslave (GOG) - 23 Ekim

True Fear: Forsaken Souls Part 2 (GOG) - 23 Ekim

Lost & Found Agency Collector's Edition (Legacy Game Code) - 23 Ekim

Fallout 3: Game of the Year Edition

