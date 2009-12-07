Ambiance Technology'den elektronik kitap okuyucu: Digibook ADB-106

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Elektronik kitap pazarının hızla büyümesiyle firmalarda bu yöndeki çözümlerine önem vermiş durumdalar. Amazon, Barnes&Noble, BenQ gibi sektörün önemli firmalarının yanı sıra adı sürekli gündemde olmayan elektronik firmaları da bu pazar için çalışmalarına hızla devam ediyorlar. Hollanda merkezli Ambiance Technology'de bunlardan biri. Firma elektronik kitap severler için hazırladığı okuyucu Digibook ADB-106'ı 379 dolardan satışa sundu.

178mm x 128.4mm x 9.9mm ölçülerindeki ve 228 gram kütleli Digibook ADB-106, 6 inç boyutlarında 800*600 piksel çözünürlük sağlayan 16bitlik gri ton E-ink ekrana sahip. Bünyesinde Samsung'un Arm 9 Core işlemcisinin ve 64MB SDRam'in bulunduğu okuyucu, Linux 2.6 işletim sistemiyle gelirken, 900mAH piliyle kullanıcıya 7000 sayfaya kadar kullanım süresi vaat ediyor. microSD kart girişiyle depolama alanının belirlenmesini kullanıcıya bırakan Ambiance Technology, JPEG, PNG, TIF, GIF, BMP, TXT, PDF, EPUB, RTF, TCR, PDB, PRC,MOBI, OPF, OEB,HTM, HTML, CHM,FB2, DJVU, IW44, IW4, DJV ve MP3 ile Digibook'a oldukça geniş format desteği sağlamış.



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