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AMD 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcisiyle demo gösterim yapıyor

9 yıl
17,6b
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24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcisiyle demo gösterim yapıyor
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AMD'nin Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri, CeBIT 2010 fuarında katılımcıların beğenisine sunuluyor. 26 Nisan'da tanıtılması beklenen yeni işlemciler, hazırlanan özel bir test sistemiyle Hannover, Almanya'daki CeBIT 2010 fuarında katılımcılara gösteriliyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki işlemci(ler) için saat hızı başta olmak üzere detaylı özellikler henüz açıklanmış olmasa da örnek sistemde Gigabyte tarafından hazırlanan 890GX çipsetli GA-890GPA-UD3H modelinin kullanıldığını görüyoruz.

6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri için henüz net bir fiyat bilgisi olmasa da AMD'nin, masaüstü sistemler için 6 çekirdekli en az üç model planladığı uzun süredir dile getirilmekte.

Video: http://video.golem.de/pc-hardware/2883/amd-phenom-ii-x6-alias-thuban-auf-der-cebit-2010.html


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DH Misafiri 9 yıl
amd nın cekırdek sayısıyla ovunecegını sanmıoyrum.cunku onlarda ev kullanıcısının 6 cekırdege yonelmeyecegını bılır..bu yuzden ozellıkle amd gıbı bı fırma yanı pazar payına oynayan f/p urunllerı yapan bı fırma cekırdek sayısıyla deıl,performansıyla ovunur..yanı demek ıstedıgım bu ıslemcı yıne 6 cekırdek olur ama performansı i7 965 gıbı olur..fıyatıda i7 965 den daha dusuk tutarak yenıden f/p oynamaya calısır...ev kullanıcıları yanı benım gıbler soyle dusunur..tmm 6 cekırdegın hepsını kullanmıyorum ama daha ucuza i7 965 perfonmansı alıyorum..bunlar benım dusuncem tabii...ama bı bakarsınız athlon da oldugu gıbı tokatlar ıntelı..umarım oyle olur
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BARKU 9 yıl
12 çekirddekli modeller noldu?
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CoreXXX 9 yıl
@ruhsuz
zaten phenom II lerin çoğunda o soğutucu 6 aydır veriliyor. ama athlon x2 lerde başka verilir pnlarla karıştırma
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Permanent. 9 yıl
İşlemci konusunda AMD'nin biraz daha hareketlenmesi gerek
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dante38 9 yıl
Anakarttan sesiz moda alan varmı ben kuzeninkide aldım ses %50 oranında azaltı ama ses yine vardı eskisine oranla çok az tabi.
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Budfox 9 yıl
Ne sesinden bahsediyorsunuz siz ya..O gürültülü ortamda da o fanın sesini duydunuz ya hemde açık ortamda çalışan..
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BroK€NSaf€ty 9 yıl
Yav zaten böyle işlemci alan insanlar stok fanlamı kullanacak? kullansalar bile sikayet etmeleri yersiz ufacık fan zaten seslide olur performansızda
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Batuist 9 yıl
o nasıl bir fandır öyle...
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Tesla 9 yıl
Soğutucu iyi ama bu fan rezaqletine AMD'nin son vermesi gerekiyor. 7 cm fan mı kaldı piyasada? Ben Phenom II BE aldım, fanını 1 kere bile çalıştırmadım. kutuda yatıyor gıcır gıcır.
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kudretx 9 yıl
soket olarak 938 pin destegi varmi?
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HAKKO_61 9 yıl
6 cekirdek mi yakinda 1 kilo cekirdek koyacaklar ha
ne oyunlar oynanir bununla
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AL3ATROS 9 yıl
Acaba videodaki sogutucu işlemci ile birlite verilen stok sogutucumu olacak öyleyle ilerleme var demektir
Phenom 955 BE kullanıyorum stok soğutucusu aynı.
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Cnytkyz 9 yıl
Amd kullanmadıgımızdan bilmiyoruz tabi
Güzelmiş o zaman, sessizlik konusunda intelin stok sogutucularında iyimi bari ? Intel de lga 775 lerin sogutucularını yenilemiş sorsan daha aynı tas aynı hamam...
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melyyh 9 yıl

Ruhsuz__
Acaba videodaki sogutucu işlemci ile birlite verilen stok sogutucumu olacak öyleyle ilerleme var demektir...

Uzun zamandan beri AMD Black Edition ve Phenom 2 X4 lerin çoğunda bu soğutucuyu veriyor kutu içeriğiyle birlikte
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