AMD 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcisiyle demo gösterim yapıyor

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AMD'nin Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri, CeBIT 2010 fuarında katılımcıların beğenisine sunuluyor. 26 Nisan'da tanıtılması beklenen yeni işlemciler, hazırlanan özel bir test sistemiyle Hannover, Almanya'daki CeBIT 2010 fuarında katılımcılara gösteriliyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki işlemci(ler) için saat hızı başta olmak üzere detaylı özellikler henüz açıklanmış olmasa da örnek sistemde Gigabyte tarafından hazırlanan 890GX çipsetli GA-890GPA-UD3H modelinin kullanıldığını görüyoruz.

6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri için henüz net bir fiyat bilgisi olmasa da AMD'nin, masaüstü sistemler için 6 çekirdekli en az üç model planladığı uzun süredir dile getirilmekte.

Video: http://video.golem.de/pc-hardware/2883/amd-phenom-ii-x6-alias-thuban-auf-der-cebit-2010.html