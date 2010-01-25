AMD 6 çekirdekli üç yeni işlemci hazırlıyor, işte detaylar

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6 çekirdekli AMD Istanbul işlemcisinin zar görüntüsü.

Bulldozer kod adını taşıyan yeni nesil mikroişlemci mimarisini kullanıldığı masaüstü ve mobil işlemcilerini 2011 için planlayan AMD, 2010'dan da vazgeçmiş değil. Gelen yeni bilgilere göre AMD, 6 çekirdekli en az üç yeni işlemcisini pazara sunacak. Henüz saat hızları açıklanmamakla birlikte firmanın Phenom II X6 1035T, 1055T ve 1075T modelleri üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Her üçü de 6MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesiyle gelecek yeni işlemcilerden 1035T modelinin 95 Watt, 1055T modelinin 95 Watt ya da 125 Watt ve 1075T modelinin de 125Watt seviyesinde ısıl güç tasarımıyla gelmesi muhtemel görünüyor. Serinin amiral gemisi olması ve muhtemelen 2.8GHz'de çalışması öngörülen 1075T modelinde diğerlerinden farklı olarak çarpan kilidinin açık olması da bekleniyor.

6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileriyle birlikte AMD, kod ismi 960T olan dört çekirdekli yeni bir Phenom II X4 işlemcisi de hazırlıyor. Isıl güç tasarımı 95 Watt olan yeni işlemcinin henüz doğrulanmamakla birlikte iki çekirdeği kapatılmış Phenom II X6 olabileceği üzerinde duruluyor. Bahsi geçen yeni işlemcilerin Nisan ayı ile birlikte pazara giriş yapmaları bekleniyor.