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AMD 6 çekirdekli üç yeni işlemci hazırlıyor, işte detaylar

9 yıl
14,4b
1
47
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD 6 çekirdekli üç yeni işlemci hazırlıyor, işte detaylar
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6 çekirdekli AMD Istanbul işlemcisinin zar görüntüsü.

Bulldozer kod adını taşıyan yeni nesil mikroişlemci mimarisini kullanıldığı masaüstü ve mobil işlemcilerini 2011 için planlayan AMD, 2010'dan da vazgeçmiş değil. Gelen yeni bilgilere göre AMD, 6 çekirdekli en az üç yeni işlemcisini pazara sunacak. Henüz saat hızları açıklanmamakla birlikte firmanın Phenom II X6 1035T, 1055T ve 1075T modelleri üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Her üçü de 6MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesiyle gelecek yeni işlemcilerden 1035T modelinin 95 Watt, 1055T modelinin 95 Watt ya da 125 Watt ve 1075T modelinin de 125Watt seviyesinde ısıl güç tasarımıyla gelmesi muhtemel görünüyor. Serinin amiral gemisi olması ve muhtemelen 2.8GHz'de çalışması öngörülen 1075T modelinde diğerlerinden farklı olarak çarpan kilidinin açık olması da bekleniyor.

6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileriyle birlikte AMD, kod ismi 960T olan dört çekirdekli yeni bir Phenom II X4 işlemcisi de hazırlıyor. Isıl güç tasarımı 95 Watt olan yeni işlemcinin henüz doğrulanmamakla birlikte iki çekirdeği kapatılmış Phenom II X6 olabileceği üzerinde duruluyor. Bahsi geçen yeni işlemcilerin Nisan ayı ile birlikte pazara giriş yapmaları bekleniyor.


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lvlono 9 yıl
AMD'in Bulldozeri umarım i7 leri yerden kazımayı başarabilir. Herşey kapalı kapılar ardında tasarlanıyor ama İntel'in mimarisine ve teknolojisine bir diyecek yok tabiki.İfade edilen Bulldozer'in TDP değerleri bence başarılı.Bu yeni mimarinin farklılığı bariz belli oluyor uzaktan bile olsa:)
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emrahrasa 9 yıl
Haberi yayınlayan arkadaşımıza teşekkürler, yeni gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak güzel, ancak şurada insanların birbirine düşmesini aklım almıyor, neyin mücadelesi, neyin savaşıdır bu? Affınıza sığınarak kendimi şunu sordum: 'Acaba forum üyeleri arasında bazı arkadaşlarımızın yaş ortalaması mı çok düşük?' diye düşündüm, hani delikanlılıktan, tezcanlı olmaktan, cevvallikten, gençliğin ateşinden mi böyle, bilemedim. Saygıda kusur oldu ise affola, herkese selamlar.
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dstk 9 yıl
Ben sadece yaptığım gözlemleri dile getirdim. deniz_1903 "sanki daha bi gaza basıyor gibi şahlanıyor" derken türkçede mecaz diye birşey vardır bilir misin?
gaza basıyormuşçasına gibi işlemleri yapmaya çalışıyor yani. Kağıt üzerindeki her mimari özellikleride gerçek hayatta okadar fark yaratmaz. Bunuda ekliyim...
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vidoko 9 yıl
amd intel savaşımı istiyorsunuz önce intel amd ye olan borçlarını ödesin allahın heryılı mahkemelik oluyor ..amd nin teknolojisinide kullanıyor asıl üstad amd . serverlarıylada zaten uçtu gidiyor .adamlar ucuz ve performanslı işlmcilerini halka sunuyor. intel ise home kullanıcısında benenen iyisiyim diye at koştursun dursun. amd server sistemlerinde almışbaşını gidiyor. yani daha fazla para veripte ufak salise farklarına ihtiyacım yok açıkcası. gerek yok aynı oyunu aynı kalitede oynuyorsun zaten saliselik kare farkları için değermi fazla para vermeye.sadece amdden tek isteğim bir tanehome işlemci çıkarsın i7 geçecek ve aynı fiyata ve artık sustursun şunları tek isteğim bu:)
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IgorStravinsky 9 yıl

vidoko

amd intel savaşımı istiyorsunuz önce intel amd ye olan borçlarını ödesin allahın heryılı mahkemelik oluyor ..amd nin teknolojisinide kullanıyor asıl üstad amd . serverlarıylada zaten uçtu gidiyor .adamlar ucuz ve performanslı işlmcilerini halka sunuyor. intel ise home kullanıcısında benenen iyisiyim diye at koştursun dursun. amd server sistemlerinde almışbaşını gidiyor. yani daha fazla para veripte ufak salise farklarına ihtiyacım yok açıkcası. gerek yok aynı oyunu aynı kalitede oynuyorsun zaten saliselik kare farkları için değermi fazla para vermeye.sadece amdden tek isteğim bir tanehome işlemci çıkarsın i7 geçecek ve aynı fiyata ve artık sustursun şunları tek isteğim bu:)

Serverlar da bana kalırsa Xeon'lar önde.
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blank42 9 yıl

vidoko

amd intel savaşımı istiyorsunuz önce intel amd ye olan borçlarını ödesin allahın heryılı mahkemelik oluyor ..amd nin teknolojisinide kullanıyor asıl üstad amd . serverlarıylada zaten uçtu gidiyor .adamlar ucuz ve performanslı işlmcilerini halka sunuyor. intel ise home kullanıcısında benenen iyisiyim diye at koştursun dursun. amd server sistemlerinde almışbaşını gidiyor. yani daha fazla para veripte ufak salise farklarına ihtiyacım yok açıkcası. gerek yok aynı oyunu aynı kalitede oynuyorsun zaten saliselik kare farkları için değermi fazla para vermeye.sadece amdden tek isteğim bir tanehome işlemci çıkarsın i7 geçecek ve aynı fiyata ve artık sustursun şunları tek isteğim bu:)


Serverlerda amd satan çok az rastlanır.Deaticed ve vps satan site ve webmaster forumlarına bakabilirsin.En çok i7 kullanılıyor.Xeonda kullanılıyor
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talh4wk 9 yıl
Hacı Murat'ı olan adam: Ahmet
Ferrari'si olan adam: Burak
Ahmet: Abi, benim arabam daha üstün
Burak: Niye ki?
Ahmet: Çünkü benimkinin egsozu daha geniş, birim zamanda senin arabaya nazaran daha fazla gazı dışarıya atabiliyor.
Burak: ?!
Yine Towarscke'den enteresan manzaralar.

puhahahahh
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CoolnQuiet 9 yıl
Hacı Murat'ı olan adam: Ahmet
Ferrari'si olan adam: Burak
Ahmet: Abi, benim arabam daha üstün
Burak: Niye ki?
Ahmet: Çünkü benimkinin egsozu daha geniş, birim zamanda senin arabaya nazaran daha fazla gazı dışarıya atabiliyor.
Burak: ?!
Yine Towarscke'den enteresan manzaralar.
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UXKN 9 yıl
intel amd kapışıyor da, ati ile de nvidia kapışıyor, nvidia cuda derken fermi ye dönüştü birde teslası var.fermi de donanımsal ECC var, hangi amd, intelde bu destek var X5550 ve W5550 mi tamam doğrudur vardır da fiyatı ne kadar, onu boşver onu kullanıcak anakart ne kadar!!! :), yakın zamanda intel chipsetide işlemcinin içine koyacak ve anakart değiştirmektense işlemci değiştirmek yetecek bence ve ayrıca ekran kartı total performansta ATI 4Tflop a çıktı, intel+amd kaç işlemciyle o performans rakamına ulaşabilir merak ediyorum doğrusu, gerçi 4Tflops fazla değil, 2 tane PS3. PS3 ü tamamen kırsınlarda şu intel amd muhabbeti kapansa :D
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renklem 9 yıl
kısa ve öz: intel'in 1066 DDR3 destekli 6 çekirdeğindense, 6 çekirdekli Amd'yi beklerim daha iyi.
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Yeni kullanıcılar AMD ve ati almasın meydan da ati sorunludur amd ısınır diyenlere kalsın. Valla bıktım her gün aynı haberler altında aynı illet yorumları görmekten. Adamlar sıkılmıyor da, biz abuk sabuk meselelerden ceza alıyoruz bu adamlara dokunan yok forumun milletvekileri gibiler.

Konuya ilişkin bir soru sorayım; mevcut anakartlar ile bu işlemciler çalışacak mı? Yoksa yeni soket mi gelecek?
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TELESCOPE 9 yıl

renklem

kısa ve öz: intel'in 1066 DDR3 destekli 6 çekirdeğindense, 6 çekirdekli Amd'yi beklerim daha iyi.



aynen öğle
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CoreXXX 9 yıl
955 aldım 180 dolara eski işlemcim q9300 den kat kat iyi. kim diyor amd daha kötü diye. core i7 lere yetişemez ama fiyat olarakda onlardan çok aşağı yani. bide platform bazında bakarsak.
x58 anakart 250 dolar 790fx 170 dolar 790x 115 dolar 785g 95 dolar. yani platform bazındada amd önde bence.
çünü bu devirde gidip 2000 dolarlık işlemcide alsanız 2 sene sonra hepsi çöp oluyor.
yani 6 sene önceki bi p4 3.2 ile p43.2 ee nin şu an bizim için bi farkı varmı, ikisinider verseler kullanmazsınız. ama p4ee o zamanlar 1000 dolardı p4 3.2 ise 100 dolar bakın aradaki farka. ama ikiside çöp işte
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deniz_1903 9 yıl
neden bahsediyosunuz allah aşkına. neymiş amdler yüklendikçe hızlanıyormuş. intel kilitleniyormuş. yahu bu gaz pedalı mı yüklendikçe hızlansın. bant genişliği birim zamanda aktarılabilen veri miktarını gösterir. işlemci yavaş olduktan sonra hiçbir şey ifade etmez. yapılan o kadar test var ortada. çoklu işlemci ekran kartı kullanımında da olay değişmez. çünkü her işlemci her ekran kartı için ayrı veriyolu bulunur. ancak bu bant genişliği, bu 6 çekirdekli işlemcide bant genişliği ihtiyacının fazla olması sebebiyle işlenen verilerin iletilmesinde fayda sağlayabilir.
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desert_rain 9 yıl

deniz_1903

neden bahsediyosunuz allah aşkına. neymiş amdler yüklendikçe hızlanıyormuş. intel kilitleniyormuş. yahu bu gaz pedalı mı yüklendikçe hızlansın. bant genişliği birim zamanda aktarılabilen veri miktarını gösterir. işlemci yavaş olduktan sonra hiçbir şey ifade etmez. yapılan o kadar test var ortada. çoklu işlemci ekran kartı kullanımında da olay değişmez. çünkü her işlemci her ekran kartı için ayrı veriyolu bulunur. ancak bu bant genişliği, bu 6 çekirdekli işlemcide bant genişliği ihtiyacının fazla olması sebebiyle işlenen verilerin iletilmesinde fayda sağlayabilir.


dostum biraz bilgisayar mimarisi çalışman lazım :)
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leech 9 yıl
Haber için teşekkürler..
6 çekirdek ve güç tüketimlerine bakıldığında sağlam gelicek gibi duruyor.

fx57
iki çekirdeği kapatılmış Phenom II X6 olabileceği üzerinde duruluyor.



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