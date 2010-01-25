AMD 6 çekirdekli üç yeni işlemci hazırlıyor, işte detaylar

6 çekirdekli AMD Istanbul işlemcisinin zar görüntüsü.
Bulldozer kod adını taşıyan yeni nesil mikroişlemci mimarisini kullanıldığı masaüstü ve mobil işlemcilerini 2011 için planlayan AMD, 2010'dan da vazgeçmiş değil. Gelen yeni bilgilere göre AMD, 6 çekirdekli en az üç yeni işlemcisini pazara sunacak. Henüz saat hızları açıklanmamakla birlikte firmanın Phenom II X6 1035T, 1055T ve 1075T modelleri üzerinde çalıştığı bildiriliyor.
Her üçü de 6MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesiyle gelecek yeni işlemcilerden 1035T modelinin 95 Watt, 1055T modelinin 95 Watt ya da 125 Watt ve 1075T modelinin de 125Watt seviyesinde ısıl güç tasarımıyla gelmesi muhtemel görünüyor. Serinin amiral gemisi olması ve muhtemelen 2.8GHz'de çalışması öngörülen 1075T modelinde diğerlerinden farklı olarak çarpan kilidinin açık olması da bekleniyor.
6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileriyle birlikte AMD, kod ismi 960T olan dört çekirdekli yeni bir Phenom II X4 işlemcisi de hazırlıyor. Isıl güç tasarımı 95 Watt olan yeni işlemcinin henüz doğrulanmamakla birlikte iki çekirdeği kapatılmış Phenom II X6 olabileceği üzerinde duruluyor. Bahsi geçen yeni işlemcilerin Nisan ayı ile birlikte pazara giriş yapmaları bekleniyor.
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gaza basıyormuşçasına gibi işlemleri yapmaya çalışıyor yani. Kağıt üzerindeki her mimari özellikleride gerçek hayatta okadar fark yaratmaz. Bunuda ekliyim...
Serverlar da bana kalırsa Xeon'lar önde.
Serverlerda amd satan çok az rastlanır.Deaticed ve vps satan site ve webmaster forumlarına bakabilirsin.En çok i7 kullanılıyor.Xeonda kullanılıyor
puhahahahh
Ferrari'si olan adam: Burak
Ahmet: Abi, benim arabam daha üstün
Burak: Niye ki?
Ahmet: Çünkü benimkinin egsozu daha geniş, birim zamanda senin arabaya nazaran daha fazla gazı dışarıya atabiliyor.
Burak: ?!
Yine Towarscke'den enteresan manzaralar.
Konuya ilişkin bir soru sorayım; mevcut anakartlar ile bu işlemciler çalışacak mı? Yoksa yeni soket mi gelecek?
aynen öğle
x58 anakart 250 dolar 790fx 170 dolar 790x 115 dolar 785g 95 dolar. yani platform bazındada amd önde bence.
çünü bu devirde gidip 2000 dolarlık işlemcide alsanız 2 sene sonra hepsi çöp oluyor.
yani 6 sene önceki bi p4 3.2 ile p43.2 ee nin şu an bizim için bi farkı varmı, ikisinider verseler kullanmazsınız. ama p4ee o zamanlar 1000 dolardı p4 3.2 ise 100 dolar bakın aradaki farka. ama ikiside çöp işte
dostum biraz bilgisayar mimarisi çalışman lazım :)
6 çekirdek ve güç tüketimlerine bakıldığında sağlam gelicek gibi duruyor.