AMD 8 çekirdekli ilk işlemcisini 2011'e takvimledi

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AMD yaklaşık dört yıldır üzerinde çalıştığı yeni nesil Bulldozer mimarisini 2011 yılında pazara sunmaya hazırlanıyor. Athlon ve Athlon X2 sonrasında Phenom ailesiyle istediğini bulamayan ancak Phenom II ve Athlon II işlemcileriyle yeniden yükselişe geçen firma, fiyat/performans segmentindeki güçlü ürünlerinden sonra Bulldozer mimarisiyle endüstrinin en hızlı işlemcilerini lanse etmeyi hedefliyor. High-K Metal kapı teknolojisi kullanılarak hazırlanan 32nm işlemcilerin masaüstündeki ilk temsilcileri Zambezi kod adını taşıyor. Scorpius platformu kapsamında lanse edilecek yeni nesil işlemciler için AMD'nin Phenom markasını devam ettirip ettirmeyeceği henüz bilinmiyor ancak Soket AM3 formunda olacak Bulldozer tabanlı işlemciler için AMD, 4 çekirdekli modellere ek olarak yüksek performans segmenti için 8 çekirdekli işlemcilerini de pazara sunacak.

AMD'nin güncel yol haritasına göre 8 çekirdekli Bulldozer işlemcileri 2011'de pazara sunulacak. Hem masaüstü hem de sunucu işlemcilerinde kullanılacak Bulldozer mimarisinin tasarımında yüksek verimlilik kıstasını baz alan AMD için Bulldozer mimarisi yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Zira eş zamanlı olarak sunulacak entegre grafik özellikli Fusion işlemcileriyle birlikte AMD'nin geleneksel mikroişlemci tasarımından farklı bir yol izleyerek 2011 sonrasında, kayar nokta hesaplamalarını işlemciye entegre grafik birimine taşıyarak yeni nesil GPU mimarilerinin yüksek işlem gücünden faydalanmayı ve rakibine fark atmayı hedeflediği de iddia ediliyor. Uzun süredir merakla beklenen pek çok yeni tasarımı 2011'e takvimleyen AMD'nin 2010 yol haritasında ise 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemciler ve 890FX çipsetini öne çıkıyor.