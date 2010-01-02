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AMD 8 çekirdekli ilk işlemcisini 2011'e takvimledi

9 yıl
24,2b
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34
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD 8 çekirdekli ilk işlemcisini 2011'e takvimledi
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AMD yaklaşık dört yıldır üzerinde çalıştığı yeni nesil Bulldozer mimarisini 2011 yılında pazara sunmaya hazırlanıyor. Athlon ve Athlon X2 sonrasında Phenom ailesiyle istediğini bulamayan ancak Phenom II ve Athlon II işlemcileriyle yeniden yükselişe geçen firma, fiyat/performans segmentindeki güçlü ürünlerinden sonra Bulldozer mimarisiyle endüstrinin en hızlı işlemcilerini lanse etmeyi hedefliyor. High-K Metal kapı teknolojisi kullanılarak hazırlanan 32nm işlemcilerin masaüstündeki ilk temsilcileri Zambezi kod adını taşıyor. Scorpius platformu kapsamında lanse edilecek yeni nesil işlemciler için AMD'nin Phenom markasını devam ettirip ettirmeyeceği henüz bilinmiyor ancak Soket AM3 formunda olacak Bulldozer tabanlı işlemciler için AMD, 4 çekirdekli modellere ek olarak yüksek performans segmenti için 8 çekirdekli işlemcilerini de pazara sunacak.

AMD'nin güncel yol haritasına göre 8 çekirdekli Bulldozer işlemcileri 2011'de pazara sunulacak. Hem masaüstü hem de sunucu işlemcilerinde kullanılacak Bulldozer mimarisinin tasarımında yüksek verimlilik kıstasını baz alan AMD için Bulldozer mimarisi yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Zira eş zamanlı olarak sunulacak entegre grafik özellikli Fusion işlemcileriyle birlikte AMD'nin geleneksel mikroişlemci tasarımından farklı bir yol izleyerek 2011 sonrasında, kayar nokta hesaplamalarını işlemciye entegre grafik birimine taşıyarak yeni nesil GPU mimarilerinin yüksek işlem gücünden faydalanmayı ve rakibine fark atmayı hedeflediği de iddia ediliyor. Uzun süredir merakla beklenen pek çok yeni tasarımı 2011'e takvimleyen AMD'nin 2010 yol haritasında ise 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemciler ve 890FX çipsetini öne çıkıyor.


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_ArChAnGeL_ 8 yıl
amd core i7leri yakalayacak gibime geliyor bu işlemcilerle.
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AERN 8 yıl
AMD bir adım önde gibi hadi bakalım :)) O kadar hızlı ilerliyor ki işlemci teknolojisi bakalım diğer birimler ayak uydurabilecek mi ram, ekran kartları, anakartlar gibi :)) FSB hızlarıyla olsun ve fiyat konusu
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vidoko 8 yıl
sistemi yenilemek 8 çekirdekliyi bulur heralde ozaman bir de ssd alırız ucuzlarsa ..yemede yanında yat:))
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AburCubur 9 yıl
Önümüzde az kullanılmış kocaman bir sene duruyor. O yol haritaları çoook değişir. Böyle haberlere inanmak içimden gelmiyor.
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gerbay 9 yıl
@.:FreeMan:.

ElcomSoft un Wi-Fi attack için karşılaştırmalı grafiği; elcomsoft.com/... adresinden bakılabilir

C2D E4500 saniyede 480 şifre denemiş,
C2Q Q6600 - 1100 şifre/saniye deneme,
GTX280 - 11800 şifre/saniye,
HD4870 - 15750 şifre/saniye,
HD4870x2 - 31500 şifre/sn
Tesla S1070- 52400 şifre/sn

bu bir ölçü olur sanırım.. yakında yine güvenlik ile ilgili sıkıntılar artar..
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Batuist 9 yıl
O zaman 2011 AMD'nin tıpkı atinin 4xxx serisiyle patladığı yıl olucak.. Geç olun güç olmamasın.. Hiç olmamasındansa geç olması kabul edilebilir. Heleki radikal değişiklikler kapıda ise. AMDnin en büyük avantajı Atiye sahip olması. Bu birlikteliğin meyveleri 2011de gelecek anlaşılan..
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gqhsoon 9 yıl
İntel işlemcide ilerliyor, amd şuan için daha çok eran kartı yönünde ilerliyor anlaşılan
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XivA 9 yıl
High-K Bence çok hız değiştiren bir faktör. hele bazı işlemleri üzerindeki gpu ya yatırırlarsa intel in sonu iyi değil ki bence amd ati yi grafik için değilde sırf cpu için satın aldı.
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sahafiec 9 yıl
@konsoldede
hocam gelen haberlere göre özellikle senin için çıkmıyormuş zaten, başka ilgilenenler de varmış.
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konsoldede 9 yıl
intel e7500 var elimde kullaniyorum ,fazlasiyla yetiyor ne yapacam 6-8 cekirdekli islemcileri bu isler kazik isler sizin olsun
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dennjS 9 yıl
Bulldozer 890FX ile çaışmaz büyük ihtimal.Sırf 6 çekirdekli işlemci için kullanıcıların anakart değiştiriceğini zannetmiyorum yeni işlemcileri bekleyeceklerdir.
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AndryTR 9 yıl
dennjS

Bulldozer 890FX ile çaışmaz büyük ihtimal.Sırf 6 çekirdekli işlemci için kullanıcıların anakart değiştiriceğini zannetmiyorum yeni işlemcileri bekleyeceklerdir.

Bulldozer 8xx serisi yonga setleri ile tam uyumlu olacak. Yani 890FX ile de çalışacaklar. Belki BIOS güncellemesi gerekebilir belki gerekmeden destek verecek. Ama 9xx yongalara kadar AMD bu yongaları kullanacak.
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