AMD Athlon 3000 Gold ve Silver yongaları rekabete katılıyor

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CES 2020 fuarında Threadripper 3990X, Ryzen 400 APU gibi önemli silahlarını görücüye çıkaran AMD'nin sessiz sedasız duyurduğu bir serisi daha vardı. AMD Athlon 3000 Gold ve Silver yongaları giriş seviyesi taşınabilir sistemlerde rekabeti kızdıracak.

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AMD Athlon 3000 Gold ve Silver neler sunuyor?

Hali hazırda AMD iki model tanıtmış durumda. Athlon Gold 3150U yongası 2 çekirdekli ve 4 izlek birimli Zen işlemcisi ve 1GHz hızında çalışan 192 Stream işlemcili Vega 3 grafik birimi barındırıyor. Toplamda 5MB tampon bellek yanında 15W TDP değeri mevcut.

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Athlon Silver 3050U APU modeli ise izlek birimi olmadan 2 Zen çekirdeğine sahip. 128 stream işlemcili Vega 2 grafik birimi ise 1.1GHz hızında çalışıyor. TDP değeri yine 15W olarak belirlenmiş.

AMD yaptığı CineBench r20 ve 3DMark gibi testlerde işlemci performansında yüzde 50, grafik performansında ise yüzde 90'a varan farklar elde etmiş. Bununla birlikte karşılaştırma hangi Pentium Gold işlemci ile karşılaştırıldı belli değil. Yeni Gold ve Silver işlemciler düşük profildeki ikisi-bir-arada, ultra ince veya Windows tabletlerde kendisine yer bulacak.

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https://www.techpowerup.com/262908/amd-rolls-out-athlon-3000-gold-and-silver-zen-15w-mobile-socs

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