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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Athlon 3000 Gold ve Silver yongaları rekabete katılıyor

    Athlon Gold 3150U ve Athlon Silver 3050U APU modelleri giriş seviyesi ultra taşınabilir sistemlerde Intel Pentium ile Gold işlemcilere karşı sıkı bir rekabete girişecek.
    1 hf.
    1,7b
    1
    8
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AMD Athlon 3000 Gold ve Silver yongaları rekabete katılıyor
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    CES 2020 fuarında Threadripper 3990X, Ryzen 400 APU gibi önemli silahlarını görücüye çıkaran AMD'nin sessiz sedasız duyurduğu bir serisi daha vardı. AMD Athlon 3000 Gold ve Silver yongaları giriş seviyesi taşınabilir sistemlerde rekabeti kızdıracak.

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    AMD Athlon 3000 Gold ve Silver neler sunuyor?

    Hali hazırda AMD iki model tanıtmış durumda. Athlon Gold 3150U yongası 2 çekirdekli ve 4 izlek birimli Zen işlemcisi ve 1GHz hızında çalışan 192 Stream işlemcili Vega 3 grafik birimi barındırıyor. Toplamda 5MB tampon bellek yanında 15W TDP değeri mevcut.

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    Athlon Silver 3050U APU modeli ise izlek birimi olmadan 2 Zen çekirdeğine sahip. 128 stream işlemcili Vega 2 grafik birimi ise 1.1GHz hızında çalışıyor. TDP değeri yine 15W olarak belirlenmiş.

    AMD yaptığı CineBench r20 ve 3DMark gibi testlerde işlemci performansında yüzde 50, grafik performansında ise yüzde 90'a varan farklar elde etmiş. Bununla birlikte karşılaştırma hangi Pentium Gold işlemci ile karşılaştırıldı belli değil. Yeni Gold ve Silver işlemciler düşük profildeki ikisi-bir-arada, ultra ince veya Windows tabletlerde kendisine yer bulacak.

    AMD Athlon 3000 Gold ve Silver yongaları rekabete katılıyor
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    https://www.techpowerup.com/262908/amd-rolls-out-athlon-3000-gold-and-silver-zen-15w-mobile-socs Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Fade to Black 1 hf. en beğenilen
    amacın araklamak olduğunu sanmıyorum. kullanıcıların hangi işlemcinin hangisinin rakibi olduğunu kolay anlaması içidir. nasıl i3 i5 i7 için r3 r5 r7 koydularsa bunda da öyle.
    amacın araklamak olduğunu sanmıyorum. kullanıcıların hangi işlemcinin hangisinin rakibi olduğunu kolay anlaması içidir. nasıl i3 i5 i7 için r3 r5 r7 koydularsa...
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    1 Yanıt Yanıtla +15
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    eaglepaw_1903 8 sa.
    .
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    Fade to Black 1 hf. en beğenilen
    amacın araklamak olduğunu sanmıyorum. kullanıcıların hangi işlemcinin hangisinin rakibi olduğunu kolay anlaması içidir. nasıl i3 i5 i7 için r3 r5 r7 koydularsa bunda da öyle.
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Wilson Fisk 1 hf. Fade to Black
    i3 ne ya duyunca insanda kusma isteği uyanıyor çünkü hep dandik modeller çıkardılar ama bi r3 diyince duruyorsun.1400 1500x bunlar hiç de kötü modeller değil.1200 1300x çıktığında iş görürdü fx kullanıcılarını kahretti ama sonrasında çıkan oyunlar BF1 gibi HT'siz 4 çekirdek işlemci işini bitirdi.eskiden HT sakınan intel son seride boncuk dağıtır gibi dağıtıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    napolyon94 1 hf.
    Bir firma isimlendirmede bu kadar kendini kucultebilir, athlon'a bile intel'den gold ekini araklamış
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    Edward Teach 1 hf.
    pentium gold 5400 5500 5600 biliyorum ben başka var mı?g5400 passmark: 5223 g5600 passmark:5570 hangisi olduğunun bir önemi yok bence.
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    babgozd 1 hf. Edward Teach
    İşlemcinin Pentium Gold 5405U olması lazım. Bahsettiğin işlemciler masaüstü ve 54W. Aynı çekirdek sayısına sahip 15W lık bir işlemcinin 54W lık bir işlemciye %40 fark atması mümkün değil. Verilen oranları kullanırsak 3200U OC hali ayarı bir performansa sahip gözüküyor. Userbenchmarktan baktım oradaki OC oranını bilmiyoruz tabi.

    Linki yazınca bozuluyor nedense: https:// cpu userbenchmark com /Compare/Intel-Pentium-5405U-vs-AMD-Ryzen-3-3200U/m767922vsm771805
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