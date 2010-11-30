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AMD, Athlon II X4 655 modelini ikinci çeyrekte lanse edecek

8 yıl
13,4b
1
4
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin güncel yol haritasıyla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Elimize ulaşan bilgilere göre AMD, ilk çeyrekte pazara sunacağı Athlon II X4 650 modelinden birkaç ay sonra, ikinci çeyrek içerisinde Athlon II X4 655 modelini de lanse edecek. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli işlemci, serinin diğer üyeleri gibi Propus tasarımını baz alacak ve Soket AM3 formunda olacak. 3.3GHz'de görev yapacak işlemci her çekirdek için 512 Kb olmak üzere toplamda 2MB Seviye 2 bellek kapsasitesiyle gelecek ve ısıl güç tasarımı 95 Watt olacak.

Nisan-Mayıs-Haziran dönemi için planlanan işlemcinin çıkıyla birlikte, 125 dolar seviyesinden lanse edilmesi beklenen Athlon II X4 650'nin fiyatında da indirilmesi gidilmesi bekleniyor. İlk çeyrekte Athlon II X4 650 hemen ardından da X4 655 modellerini pazara sunacak olan AMD, bazı modellerle ise yollarını ayıracak. Elimize ulaşan bilgilere göre 2.9GHz'de çalışan Athlon II X4 635 yıl sonunda, X4 640 ve X4 645 modelleri ise ikinci çeyrek sonu itibariyle EOL olacak ve yeni sipariş alımları sona erdirilecek.


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vidoko 8 yıl
x4 600 serisi hem oyuncular için hemde çokluişlem yapanlar için bence enuygun ve ucuz işlemci..
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ContEmpor4ry 8 yıl
Phenom X2 570 BE beklemedeyim :D
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heatblast 8 yıl
amd gene çarpan arttırma işinde
4 ghz'li x4 690 bile çıkartır amd
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progrock 8 yıl
ve uzayıp gider........
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