AMD, Athlon X2 7850 Black Edition işlemcisini duyurdu

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Arka arkaya duyurduğu yeni ve dikkat çekici ürünlerle rekabette iddialı olduğunun sinyallerini veren AMD, dört çekirdekli yüksek performans işlemcisi Phenom II X4 955 Black Edition'dan sonra, çift çekirdekli yeni performans işlemcisini de yaptığı resmi açıklama ile duyurdu. Firmanın 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, Kuma tabanlı yeni işlemcisi 2.8GHz'de çalışıyor. 1MB seviye 2 ve 2MB seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan işlemcinin HyperTransport hızı 3.6GHz olarak belirlenmiş.

Athlon X2 7750 Black Edition modelinin üzerine konumlandırılan yeni işlemci muhtemelen Kumo jenerasyonun da son temsilcisi olacak. Isıl güç tasarımı 95 Watt olan ve Black Edition serisi dahilinde hazırlandığı için çarpan kilidi açık olan dolayısıyla hız aşırtma tutkunları çeşitli fırsatlar sunan işlemcinin kendi fiyat segmentinde iddialı olması bekleniyor zira AMD cephesinden gelen bilgilere göre, standart soğutucu ile 3GHz'in üzerine kolayca çıkması beklenen Athlon X2 7850 BE'nin fiyatı 69$.