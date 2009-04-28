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AMD, Athlon X2 7850 Black Edition işlemcisini duyurdu

10 yıl
14,3b
1
20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, Athlon X2 7850 Black Edition işlemcisini duyurdu
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Arka arkaya duyurduğu yeni ve dikkat çekici ürünlerle rekabette iddialı olduğunun sinyallerini veren AMD, dört çekirdekli yüksek performans işlemcisi Phenom II X4 955 Black Edition'dan sonra, çift çekirdekli yeni performans işlemcisini de yaptığı resmi açıklama ile duyurdu. Firmanın 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, Kuma tabanlı yeni işlemcisi 2.8GHz'de çalışıyor. 1MB seviye 2 ve 2MB seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan işlemcinin HyperTransport hızı 3.6GHz olarak belirlenmiş.

Athlon X2 7750 Black Edition modelinin üzerine konumlandırılan yeni işlemci muhtemelen Kumo jenerasyonun da son temsilcisi olacak. Isıl güç tasarımı 95 Watt olan ve Black Edition serisi dahilinde hazırlandığı için çarpan kilidi açık olan dolayısıyla hız aşırtma tutkunları çeşitli fırsatlar sunan işlemcinin kendi fiyat segmentinde iddialı olması bekleniyor zira AMD cephesinden gelen bilgilere göre, standart soğutucu ile 3GHz'in üzerine kolayca çıkması beklenen Athlon X2 7850 BE'nin fiyatı 69$.


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Humboldt 9 yıl
am3 desteklemiyor değil mi arkadaşlar bu jenerasyon yani kumalar sadece am2+ anakartlarda ddr2 bellek kontrolcüsüyle mi geliyorlar
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DavidCoulthard 9 yıl
Evet kardeşim öyle. Am3 desteklemesi için 938pin olması lazım. Bu işlemci 940pin.
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isbag 10 yıl
hocam bu işlmeciyle Hd film vs sorunsuz oynatılabilir mi yoksa 7750 işlemci de yeter mi
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Tatanka54 10 yıl
Piyasa bos yere sürülen İşlemcilerden Birisi.Zaten 7750 Yeterince rağbet Görüyor.Bunu Çıkarmak anlamsız
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Tatanka54 10 yıl

Orjinalden alıntı: isbag

hocam bu işlmeciyle Hd film vs sorunsuz oynatılabilir mi yoksa 7750 işlemci de yeter mi


Sen ikisi arasnda kaldıysan 7750 den şaşma.Yeni Çıkan bi ürün fazla rağbette yok Nasıl olacağı belli değil
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sertacaygun 10 yıl
Bu işlemc, orta seviye CF destekli anakart, bir de 4770 ekran kartı al, yeter adam olnaa...
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LilxE07 10 yıl
bu islemci coktan ciktiki
burda 13 euro fark var 7750 ile aralarinda ve sadece 1 ghz
1 ghz icin bosuna neden vereyim 13 euro
alirim 7750mi 1 ghz overclock yapar keyfini surerim
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fz18 10 yıl
bu fiyat yurt dışı içindir.türkiyede şu an 7750 130 lira.
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Diablo 10 yıl
7750BE dururken 7850BEye +1$ vermek bile gereksiz olucak bence, çarpan açık zaten.
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halepce 10 yıl
69$ çift çekirdek, 2.8 ghz. black edition işlemci. eğer baaşarım oranı da iyi ise çok iyi bir haber.
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TELESCOPE 10 yıl
haber güzel gerçekten
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