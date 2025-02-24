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    Tarih yine tekerrür etti: AMD, Intel’in olası satışını engelleyebilir

    Aylardır Intel’in bölünmesi veya satılması gündemde ancak görünüşe göre AMD, çapraz lisans anlaşması nedeniyle Intel için bu tip senaryoları engelleyebilir. Bu, tarihin tekerrür ettiğini gösteriyor.
    Tarih yine tekerrür etti: AMD, Intel’in olası satışını engelleyeb Tam Boyutta Gör
    2009 yılında AMD ve Intel arasında çapraz lisans anlaşması imzalanmıştı. O dönemki anlaşma AMD için aslında pek de iyi geçmeyen dönemlerde yapılmıştı. Ancak aynı anlaşma, şimdi Intel’in oldukça zorlu geçen bir döneminde yeniden gündeme geliyor. Görünüşe göre AMD, tarihinin en sıkıntılı süreçlerinden geçen Intel’in olası satışını veya bölünmesini engelleyebilir.

    Intel, son birkaç yılda ciddi finansal ve operasyonel zorluklarla karşı karşıya kaldı ve bu durum şirketin geleceği hakkında birçok spekülasyona yol açtı. En son çıkan söylentiler, Broadcom'un Intel’in ürün işini devralmaya istekli olduğu yönündeydi. Hatta TSMC’nin de Intel’in Foundry yani çip üretim tesisleriyle ilgilendiği de raporlanmıştı. Ancak, çoğu kişinin göz ardı ettiği bir engel var: Intel ve AMD arasındaki geniş çaplı çapraz lisans anlaşması.

    Intel’in satışının önündeki lisans anlaşması

    AMD ve Intel, uzun süredir devam eden bir çapraz lisans anlaşmasına sahip. Bu anlaşma, her iki şirketin de birbirlerinin patentlerini kullanmalarına izin veriyor, böylece potansiyel patent ihlalleri nedeniyle birbirlerine dava açmalarının önüne geçiliyor.  Bu anlaşma oldukça geniş bir portföyü (CPU, GPU, FPGA vb.) içeriyor. Örneğin, AMD, Intel’in x86 komut seti mimarisiyle uyumlu mikroişlemciler tasarlayabilirken, Intel de AMD'nin IP'lerini kullanarak işlemciler geliştirebiliyor.

    Ancak, bu anlaşmanın bazı sınırları da bulunuyor. Her iki şirket, rakibinin altyapısıyla uyumlu işlemciler üretmekten (aynı soket veya anakartla uyumlu işlemciler gibi) kaçınmak zorundalar.

    Tarih yine tekerrür etti: AMD, Intel’in olası satışını engelleyeb Tam Boyutta Gör
    Öte yandan AMD ve Intel arasındaki anlaşmaya göre, iki şirketten birinin sahipliği değişirse, anlaşma otomatik olarak geçersiz hale geliyor. Bu durum, şirketlerin birleşmesi, ortaklık kurması ya da birinin başka bir şirket tarafından satın alınması halinde geçerli. Bu tür bir değişiklik gerçekleştiğinde, şirketlerin yeni bir lisans anlaşması yapmaları zaruri. Lisans anlaşmasının son derece derin ve geniş kapsamı göz önüne alındığında AMD ve Intel'in ürünlerinin neredeyse tamamının etkilenebileceğini söyleyebiliriz. Bu, her iki firma için de yıkıcı olabilir. Hatta bu, x86'nın tabutuna çakılan son çivi bile olabilir. Zira AMD ve Intel, x86'nın bugününü ve yarınını kontrol eden iki şirket ve başka bir oyuncuya yer yok. (İligli okuma önerisi: Intel ve AMD, x86’yı kurtarmak için güçlerini birleştiriyor)

    Tarih genelde tekerrür eder

    Tarih yine tekerrür etti: AMD, Intel’in olası satışını engelleyeb Tam Boyutta Gör
    Eğer AMD’nin satılmasının gündemde olduğu 2010’lu yılları hatırlarsanız Intel’in bu anlaşmayla süreci zora sokabileceğine dair haber başlıklarını anımsayabilirsiniz. Şimdi tarih tekerrür etmiş görünüyor ancak taraflar yer değiştirmiş durumda.

    Ancak, AMD'nin gerçekten Broadcom ile masaya oturup yeni bir anlaşma yapmaya istekli olup olmadığı büyük bir soru işareti. Geçmişte, Broadcom ağırlıklı olarak ağ çözümleri ve kablosuz teknolojilerle tanınıyordu, ancak bugün şirket, depolama, siber güvenlik ve altyapı yazılımı pazarlarında da önemli bir oyuncu haline geldi. Dahası, özel AI işlemcilerinin geliştirilmesiyle ilgili olarak büyük bulut hizmet sağlayıcılarıyla işbirliği yaparak CPU yetenekleri edinmek isteyen Broadcom, AMD için ciddi bir rakip olabilir.

    Bugün, Broadcom'un hem CPU'lar hem de AI işlemcileriyle donanmış olması, AMD için Intel’den daha büyük bir rekabet tehdidi oluşturacaktır. Çünkü Intel’in AI stratejisi henüz netleşmiş değil. Broadcom'un AI pazarındaki Nvidia hakimiyetine karşı AMD’ye yardımcı olmak yerine, veri merkezi pazarında kendini güçlendirmeyi hedeflediği görülüyor. Intel’in büyük masaüstü PC işlemci hacmiyle desteklenen genel amaçlı veri merkezi işlemcisi işini alacak olan Broadcom, muhtemelen kendi AI veri merkezi platformunu geliştirmeye odaklanacaktır.

    Bu arada şunun altını çizerek belirtmek gerekiyor; Çapraz lisans anlaşması, herhangi bir tarafa doğrudan satın alım gibi faaliyetleri engelleme hakkı vermiyor. Yani hem AMD hem de Intel, istedikleri gibi bölünebilir ve satın alınabilir, ancak sonuçlarına katlanmak zorunda. Buradaki “engelleme” söylemi, bu tür sahiplik değişikliği sonucunda ortaya çıkacak zorluklara atıfta bulunuyor. Zira bu lisans anlaşmalarının yeniden yapılacak olması belki de satın alımın kendisinden daha maliyetli bile olabilir. Bu senaryoda AMD, Broadcom’dan finansal bir ödeme dahil olmak üzere stratejik taleplerde bulunabilir.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/105607-x86-wish-list-complexities-imaginary-intel-takeover.html https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/amd-could-block-intel-sale-due-to-a-cross-licensing-agreement
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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 3 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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