Oyunculara müjde: AMD AFMF 2.1 resmen doğrulandı

AFMF 2.1 doğrulandı
Kaçıranlar için Ekim ayında piyasaya çıkan AFMF 2.0, OpenGL , Vulkan, DX11 ve DX12 için yeni performans ve gecikme profilleri, geliştirilmiş kenarsız pencere modu desteği ve hızlı hareketler için optimizasyonlar içeriyordu. Ancak gelişmeler bununla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Son bilgilere göre AMD'nin şu anda AFMF 2.1 üzerinde çalıştığı doğrulandı ve bu sürümün Radeon RX 9070 serisi ile birlikte sunulması bekleniyor.
En büyük gelişme ise, AMD, yeni sürümle oluşturulan karelerin kalitesini artıracağını söylüyor. Ayrıca mevcut bilgilere göre AFMF 2.1, yapay zeka veya tensör çekirdeklerine ihtiyaç duymadan AFMF 2.0 ile aynı donanımı destekleyecek.
Bu da güncel el konsollarından Ryzen AI 300 serisi işlemcilere kadar uyumlu olacağı anlamına geliyor. Güncellemenin çıkış tarihiyle ilgili net bir açıklama ise henüz paylaşılmadı. Ancak bunun daha geniş kapsamlı bir güncellemenin parçası olacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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