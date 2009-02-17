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AMD-ATi, RV740 tabanlı iki yeni ekran kartı hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,4b
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25
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi, RV740 tabanlı iki yeni ekran kartı hazırlıyor
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Yılın ikinci çeyreğine yeni modeller ile giriş yapmayı planlayan AMD-ATi, Nisan ayında duyuracağı RV790 tabanlı Radeon HD 4890 modellerinden yaklaşık bir ay sonra yani Mayıs ayı içerisinde 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ilk grafik işlemci olması beklenen RV740 GPU'sunun güç vereceği Radeon HD 4700 serisi iki yeni ekran kartını kullanıma sunmayı planladığı bildiriliyor.

Gelen bilgilere göre 40nm RV740 GPU'su hem Radeon HD 4750 (RV740 Pro) hem de Radeon HD 4770 (RV740 XT) modellerine güç verecek. Her iki yeni modlein de 700MHz'lik GPU saat hızıyla geleceği bildirilirken, Radeon HD 4750 modelinin 1GB GDDR3 bellek, Radeon HD 4770 modelinin ise 3.2GHz'de çalışan 512MB GDDR5 bellekle gelmesi ve her iki kartın da 128-bit olması bekleniyor.

AMD-ATi tarafından henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa da Radeon HD 4750 ve Radeon HD 4770 modellerinin 99$ ve 119$'lık etiket fiyatına sahip olabilecekleri iddia ediliyor.


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OverClocK1ng 10 yıl
Güzel ya işte. 3850 alacak adam az daha verir 99$ lık kartı alır. Miss
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showstopper41 10 yıl
1GB GDDR5 li HD4750 benim favorim. Daha öyle bir model duyurmadılar ama firmalar 1GB lık modeller hazırlayacaklardır. 2GB lık GTX285 hazırlayan palitten beklerim böyle bir hamle.
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fatihcanery 10 yıl
fiyatı çok iyi ,alınabilir bir ekran kartı
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melyyh 10 yıl
bence şimdiden performans hakkında tahmin yapmak doğru değil. belki bunlar performanslı ve/veya oc potansiyeli feci yüksek gpu lar olabilirler. piyasaya çıkmalarını bekleyelim derim...
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Ergin. 10 yıl
hep ati saldırıda:) nvidiadanda bi atak bekliyoruz artık nvidia sanırım kendi kafasına göre takılıyor
fiyatlandırma başarılı 128 bit olması üzücü doğrusu
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mav1li 10 yıl
Fiyatlar fazla, 115$+kdv ye hd4830 alınabiliyor. 79$ ve 99$ daha rekabetçi olur.
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tolgacem 10 yıl
şimdi gddr5 li olanının performansı 4830 a denktir tahminen

40nm ve 128bit oluşundan kartın maaliyeti baya ucuzluyor.
115usd ye 4830 satılıyorsa 100usd ye falan satılması lazım bu kartın ama adamlara hak vermek lazım bu kart 100usd olursa 46xx 4500 ler napıcak bedavamı vericekler
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yekoo 10 yıl
artık iki firmada orta seviyede 256 bit üretime geçmeli ne kadar daha 128 bit?
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XivA 10 yıl
4770 güzel olacak gibi geliyor. orta seviye için süper big gpu!
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yerroner 10 yıl
Fazla sevinmeyin, oyunculara pek gelecek gibi durmuyor. 8600 gt gibi 128 veriyolu kullanıyor dersem yeterli olur sanırım. ATI 38xx ve 48xx serisi, bütün Nvidia orta ve üst seviye kartları *en az* 256 bitlik veriyolları kullanıyor. Yani bu kartların veriyolu iki katı daha düşük, o GDDR5 RAM'lerin pek bir olayını göremeyeceğiz. 256 bitlik modelleri beklemek lazım.
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tolgacem 10 yıl
yerroner sen ne diyorsun allah aşkına fake misin şakamısın....



rv740 640sp li yani gpu su rv770le nin 40nm ve 128bitlik hali.

rv770le hd4830 oda 256bit ddr3 kullanıyor 2ghz de.

ddr3 2ghz de 256bitteki bant genişligi 128bitte ddr5 ile saglarsınz hatta geçersiniz bile hızına baglı bellek modullerinin

buda demek oluyorki 4830 u gpu su 40nm indirilmiş daha iyi overclock olan ve daha ucuz bir kart olucak bant genişligide aynı kalıcak.


ddr3 lu rv740 dan cacık olmaz ama ona lafım yok
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JrMaster 10 yıl

Orjinalden alıntı: yerroner

Fazla sevinmeyin, oyunculara pek gelecek gibi durmuyor. 8600 gt gibi 128 veriyolu kullanıyor dersem yeterli olur sanırım. ATI 38xx ve 48xx serisi, bütün Nvidia orta ve üst seviye kartları *en az* 256 bitlik veriyolları kullanıyor. Yani bu kartların veriyolu iki katı daha düşük, o GDDR5 RAM'lerin pek bir olayını göremeyeceğiz. 256 bitlik modelleri beklemek lazım.



nasıl bir düşünce ve hepsapla yaptınız merak ettim
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prouser 10 yıl
Fiyatları güzelmiş.
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birolhan1 10 yıl
sabırsızlıkla bekliyorummm..
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After_Dark 10 yıl
128 Bit bence normal bir fiyat Peki bu GPU'ların 256Bit'lik olarak çıkıcakmı???????????
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