AMD-ATi, RV740 tabanlı iki yeni ekran kartı hazırlıyor

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Yılın ikinci çeyreğine yeni modeller ile giriş yapmayı planlayan AMD-ATi, Nisan ayında duyuracağı RV790 tabanlı Radeon HD 4890 modellerinden yaklaşık bir ay sonra yani Mayıs ayı içerisinde 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ilk grafik işlemci olması beklenen RV740 GPU'sunun güç vereceği Radeon HD 4700 serisi iki yeni ekran kartını kullanıma sunmayı planladığı bildiriliyor.

Gelen bilgilere göre 40nm RV740 GPU'su hem Radeon HD 4750 (RV740 Pro) hem de Radeon HD 4770 (RV740 XT) modellerine güç verecek. Her iki yeni modlein de 700MHz'lik GPU saat hızıyla geleceği bildirilirken, Radeon HD 4750 modelinin 1GB GDDR3 bellek, Radeon HD 4770 modelinin ise 3.2GHz'de çalışan 512MB GDDR5 bellekle gelmesi ve her iki kartın da 128-bit olması bekleniyor.

AMD-ATi tarafından henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa da Radeon HD 4750 ve Radeon HD 4770 modellerinin 99$ ve 119$'lık etiket fiyatına sahip olabilecekleri iddia ediliyor.