AMD-ATi, RV740 tabanlı iki yeni ekran kartı hazırlıyor

Yılın ikinci çeyreğine yeni modeller ile giriş yapmayı planlayan AMD-ATi, Nisan ayında duyuracağı RV790 tabanlı Radeon HD 4890 modellerinden yaklaşık bir ay sonra yani Mayıs ayı içerisinde 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ilk grafik işlemci olması beklenen RV740 GPU'sunun güç vereceği Radeon HD 4700 serisi iki yeni ekran kartını kullanıma sunmayı planladığı bildiriliyor.
Gelen bilgilere göre 40nm RV740 GPU'su hem Radeon HD 4750 (RV740 Pro) hem de Radeon HD 4770 (RV740 XT) modellerine güç verecek. Her iki yeni modlein de 700MHz'lik GPU saat hızıyla geleceği bildirilirken, Radeon HD 4750 modelinin 1GB GDDR3 bellek, Radeon HD 4770 modelinin ise 3.2GHz'de çalışan 512MB GDDR5 bellekle gelmesi ve her iki kartın da 128-bit olması bekleniyor.
AMD-ATi tarafından henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa da Radeon HD 4750 ve Radeon HD 4770 modellerinin 99$ ve 119$'lık etiket fiyatına sahip olabilecekleri iddia ediliyor.
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40nm ve 128bit oluşundan kartın maaliyeti baya ucuzluyor.
115usd ye 4830 satılıyorsa 100usd ye falan satılması lazım bu kartın ama adamlara hak vermek lazım bu kart 100usd olursa 46xx 4500 ler napıcak bedavamı vericekler
rv740 640sp li yani gpu su rv770le nin 40nm ve 128bitlik hali.
rv770le hd4830 oda 256bit ddr3 kullanıyor 2ghz de.
ddr3 2ghz de 256bitteki bant genişligi 128bitte ddr5 ile saglarsınz hatta geçersiniz bile hızına baglı bellek modullerinin
buda demek oluyorki 4830 u gpu su 40nm indirilmiş daha iyi overclock olan ve daha ucuz bir kart olucak bant genişligide aynı kalıcak.
ddr3 lu rv740 dan cacık olmaz ama ona lafım yok
nasıl bir düşünce ve hepsapla yaptınız merak ettim