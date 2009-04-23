AMD-ATi'nin RV870 GPU'su 1.9 TeraFLOP gücünde olabilir

Bu ayın sonuna doğru veya en geç Mayıs ayının hemen başında anons edilmesi beklenen Radeon HD 4770 modeliyle 40nm üretim teknolojisine geçiş yapmaya hazırlanan AMD-ATi, kapalı kapılar ardında yeni nesil RV870 GPU'sunun hazırlıklarını da sürdürüyor. Temmuz ayında hazır olabileceği ve hacimli satışına Ağustos ayı içerisinde başlanabileceği söylenen ATi RV870 için bazı yeni iddialar ortaya atıldı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak ve DirectX 11 desteği sunacak RV870, 1.9 TeraFLOP'luk işlem gücüyle gelebilir.
Gelen bilgilere göre RV870 GPU'su ile özellikle bekleme durumu güç tüketim seviyesinde ciddi şekilde iyileştirme yapılacak gibi görünüyor. 1.36 TeraFLOP'luk işlem gücü sunan RV790 yani Radeon HD 4890 modeliyle karşılaştırıldığında 1.9 TeraFLOP ile ciddi bir sıçrama yapacak gibi görünen RV870 ile çift grafik işlemcili model hazırlanabileceği de söyleniyor. Kimi partnerlerinin hazırlık yaptığı belirtilse de güç tüketiminden ötürü HD 4890'ın çift GPU'lu versiyonuna sıcak bakmadığı belirtilen firma RV870 ile tutumunu değiştirebilir.
40nm üretim teknolojisinin sağlayacağı güç tüketimi ve maliyet avantajlarını değerlendirerek Radeon HD 5870 X2 modelini hazırlayabileceği belirtilen firma isimlendirme konusunda herhangi bir strateji değişikliği yapmaz ise Radeon H D 5850 ve 5870 modellerini yaz aylarında kullanıma sunacak gibi görünüyor. DirectX 11 ve GDDR5 teknolojilerine destek vereceği ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağına kesin gözüyle bakılan RV870'in diğer özellikleri hakkındaysa henüz AMD-ATi cephesinden herhangi bir doğrulama gelmiş değil.
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kesin 4870 in 480 shader cıkıcak olması sölenip 800 cıkması gibi bi durum olur bana öle geliyor yoksa ati sürünür gelecek nvidia kartı GTX295 den bile daha hızlı olacak :!
atinin en az 1600 shader 1.000mhz bir kart yapacagını düsünüyorum
buda zorlaşan frekans artırımının yerine çekirdek artırımı demek ilerisi için. cpu larda olduğu gibi yani
Rekabet etmek demek her zaman en iyi olmak anlamına gelmez iki firmada aynı kartları 40nm üretip satsaydı dahamı iyi olurdu rv870 1.9 teraflop dendiğine göre 1200 hesaplayıcılı olucak demektir mimarisinde belki değişiklik yapabilir ve 1ghz gpu hızında bu kartı piyasaya sürerse 2.4 teraflop işlem gücü ile 4870x2'den daha güçlü bir kart olmuş olur 4770 100$ ise mantıken 5870'de en fazla şimdiki 4890 fiyatında yani 300$ olur ve beraberinde getireceği directx11, tesselation desteğiylede yine eskisine göre daha iyi bir seçim olur sürpriz yapıp 1600 hesaplayıcılı bir kartda üretebilir böylesi kullanıcılar için daha iyi sonuçlar doğurur
Bakalım bu sene neler gösterecek, bekleyelim görelim...
Maalesef... İki tarafın da kartlarını kullanınca iyice anlıyorsun bunu. 4870 (1) - (ilk nesil) 260 kullanırken bizzat gözlemleyebildim o tür durumları, açıkçası insan kötü oluyor. Yani göz göre göre bu kadar da olmaz.
Tabii optimize bir yere kadar. Kartların Z-buffer teknikleri ve gücünden, doku birimlerinin hangi şartlarda tam güçte çalıştığına kadar bir sürü abuk subuk şey var. (Tabii bunlar da optimizeyle bağlantılı olabiliyor, ama ortaya bir hesap gücü koyup "bak optimize" demek de çok iddialı doğrusu.)
Ama ne bileyim, shader hızı GeForce'de önem kazanmışken 4870'in gerilerde kalabilmesi, pek mantıklı bir şey değil sanki . Biz öne geçmesini beklerken kart geriye düşüyor. Çok uç, özel teknik farkı gibi bir durum yoksa, paralel işlemcilerinin sudan sebeplerle verimsiz kullanıldığı ortada. Prince 2008 örneğin. Az çok biliyorsunuz örnekleri.
Sorunları aşabilse, sürücüsel sıkıntıları giderebilse ne de iyi olacak oysa.
Neyse Diablo 3 falan derken (onun da sonu HL2 gibi olmaz umarım. Adamlar EP2 options kısmındaki ATi logosunu kaldırdılar[emin değilim bundan. Elimde ilk çıktığı sıralar aldığım orijinal EP2[Orange Box] var ve sürekli güncelleniyor Steam'den. Çıktıktan aylar sonra baktım ki[tam nVidia ile anlaştıkları sıralardı galiba] ATİ logosu kayboldu ortadan], hatta Steam'den EP2 ilk yükleme ekranına nVidia logosu geliverdi. Ama önemli değil. Yeter ki sorun olmasın, kartı da düzgün kullanılsın. Logo sonradan reklâm amacıyla değişir, önemli değil. Logolar göz boyama zaten. EP2'deki olay bunun kanıtıdır.), daha da geliştirirse bir şeyler olacak umarım. Ya hiç olmazsa oyunu alt - tab'la aşağı atınca bir daha geri alamama gibi cinslikler olmasın yahu!(Vista 32/64'te böyle sorunlar var) Bizim UT3'çü Yiğit bilir, UT3 oynarken kafayı yiyor. Haritada oynarken esc'ye basıp ara ekranı getirmeden alt - tab yaparsa oyunu bir daha açamıyor. Ana menüdeyken de durum aynı. Örneğin BiA:HH'de hiçbir durumda geri almak mümkün değil.
4870 X2 alıyorsun ve böyle sorunlarla uğraşıyorsun... Ki bu geri alamama olayı bir örnekti sadece.
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1,9 TFLOPs, yani 4890'a karşı %40, 4870'e karşı %58 gibi bir geliştirme, aslında yeni seri kartlardan beklenebilecek alışıldık bir rakam; ama dendiği gibi, nVidia ne yapacak? Böyle bakınca %39,7 - %58,3 etkili gelmiyor. Gene X2'lere, hatta X4'lere kalmasın işler? Bench'te öne çıkalım durumları olmasın gene.
Ek: Yav pek takip etmedik(o zaman ne konuşuyon, demeyin. Farklı bir durum). nVidia GT300 ile biraz fazla uçacakmış sanırım. Gerçekten öyle bir şey olacaksa(oha!), ehem bilemiyecem
Sonuçta kesin değil. Gaza gelmemek lâzım. Silmiyorum üstteki yorumumu:D
Geçmişte ne palavralar gördük. Kesinleşmeden pek dikkate almamak lâzım.
Her zamanki gibi, yorum için aceleye gerek yok. 1.9 TFLOPs ama meselâ yeni nesil, yani üçüncü nesil Ultra-Threaded Dispatch Processor gelir de olanı çok daha verimli kullandırırsa? Başka gelişmeler sağlanırsa?
Veya beşte birlik (160[5'li] aynı şey değil. Belki de 160[5'li] durumu söz konusu gerçekten, tam bilemiyorum) aritmetik işlemci yapısı değiştirilir de verimlilik çok artarsa?
GT300 ile geleceği söylenen değişiklikler gibi değişiklikler, veya? (Abov nVidia SIMD yapısını bile değiştirecekmiş denenlere göre. Yöneticilere söyliyim de uzaklaştırsınlar beni. Para bulunca tekrar açtırırım hesabımı. Kafayı yicez foruma girmeye devam edersek, GTX 260'la ezik gibi [GT300 varken 260'la ezik kalmış oluyorsun, haberleri okumaya devam edersen]. Lan birileri UT3 sunucularına girsin hadi. Oynayalım bir şeyler. Yoksa foruma girip sonra da dağılmış biçimde çıkıyoruz.)
Not: İlk nesil Ultra-Threaded Dispatch Processor X1000, ikinci nesil ise HD 2000 serisi ile gelmiştir. O zamandan beri, 3000 ve 4000'deki çeşitli geliştirmelere rağmen (ki bazı siteler HD 4000 için "üçüncü nesil mi?" sorusunu bile ciddi ciddi sordular), ikinci nesildeyiz. Dx11 gibi yenilikleri de düşünürsek, bir "üçüncü nesil" ismi beklenebilir, ama ya başarımdaki etkisi? (Tabii, shader model gelişimi dediğimiz şey de kartın donanımsal hızlandırma kapsamının-gücünün geliştirilerek-güçlendirilerek yeni efektlerin kart üzerinden hızlı gösterilebilmesini sağlamak ve böylece yeni efektleri kullanan oyunları hazırlamaları için yapımcılara yeşil ışık yakmak. Gökten efekt inmiyor yani.
Başarım gelişiminden kastettiğim, her türlü başarımı, dx9c - 10 - 11 başarımını örneğin, doğrudan etkileyecek geliştirmeler. DX10 Radeon kartlardaki FLOPs algımıza göre değişiklik olacak mı yani?)
Yorum için aceleye gerek yok dedik, evet. Parası olan bir arkadaş şu yeni GeForce - Radeon'lar gelince ikisini de alsın, şöyle bir süre adam gibi kullansın ikisini de ve gerek test, gerekse de sorunlar anlamında adam gibi bilgilendirsin. Bizi site testlerine muhtaç bırakmayın...
İki tarafı da kullanırsanız, ortalıkta dönen muhabbetler emin olun çok komik geliyor. Üç testle gaza geleni mi dersin, sitenin kulladığı başlığa bakıp yorum yapan mı dersin...
Hatta birebir aynı bileşenlere sahip iki kasa toplasın ve birine GeForce, birine Radeon taksın. İşte aynı anda kullanım. Süper bilgilendirme yapabilir böylece. Birkaç günde çok iyi bilgilenirsin.