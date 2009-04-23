AMD-ATi'nin RV870 GPU'su 1.9 TeraFLOP gücünde olabilir

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Bu ayın sonuna doğru veya en geç Mayıs ayının hemen başında anons edilmesi beklenen Radeon HD 4770 modeliyle 40nm üretim teknolojisine geçiş yapmaya hazırlanan AMD-ATi, kapalı kapılar ardında yeni nesil RV870 GPU'sunun hazırlıklarını da sürdürüyor. Temmuz ayında hazır olabileceği ve hacimli satışına Ağustos ayı içerisinde başlanabileceği söylenen ATi RV870 için bazı yeni iddialar ortaya atıldı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak ve DirectX 11 desteği sunacak RV870, 1.9 TeraFLOP'luk işlem gücüyle gelebilir.

Gelen bilgilere göre RV870 GPU'su ile özellikle bekleme durumu güç tüketim seviyesinde ciddi şekilde iyileştirme yapılacak gibi görünüyor. 1.36 TeraFLOP'luk işlem gücü sunan RV790 yani Radeon HD 4890 modeliyle karşılaştırıldığında 1.9 TeraFLOP ile ciddi bir sıçrama yapacak gibi görünen RV870 ile çift grafik işlemcili model hazırlanabileceği de söyleniyor. Kimi partnerlerinin hazırlık yaptığı belirtilse de güç tüketiminden ötürü HD 4890'ın çift GPU'lu versiyonuna sıcak bakmadığı belirtilen firma RV870 ile tutumunu değiştirebilir.

40nm üretim teknolojisinin sağlayacağı güç tüketimi ve maliyet avantajlarını değerlendirerek Radeon HD 5870 X2 modelini hazırlayabileceği belirtilen firma isimlendirme konusunda herhangi bir strateji değişikliği yapmaz ise Radeon H D 5850 ve 5870 modellerini yaz aylarında kullanıma sunacak gibi görünüyor. DirectX 11 ve GDDR5 teknolojilerine destek vereceği ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağına kesin gözüyle bakılan RV870'in diğer özellikleri hakkındaysa henüz AMD-ATi cephesinden herhangi bir doğrulama gelmiş değil.